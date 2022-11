Carlos Maldonado, sobre dilación del acuerdo constituyente: “Yo no sé si todos los que están por el Apruebo quieren un segundo proceso”

En conversación con Radioanálisis, el expresidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, abordó el lanzamiento del Partido “Demócratas”, colectividad en formación que se autodenomina de centroizquierda y que fue presentada oficialmente este miércoles por parte de su directiva, la que encabeza la senadora Ximena Rincón, seguida por Matías Walker en la vicepresidencia y Maldonado en la secretaría general.

Dando cuenta de las definiciones de su partido, el jurista indicó que “uno de nuestros pilares de nuestro pensamiento es buscar la justicia social”.

Asimismo apuntó a la defensa de la democracia “como un valor en sí mismo, como un valor fundamental para el respeto de los derechos humanos, para la dignidad de las personas, y como el único sistema político acorde con la dignidad de las personas y por ende tenemos un compromiso irrestricto con la democracia”.

“No apoyamos la dictadura nunca ni en Chile ni en ningún país del mundo, ni de izquierda ni de derecha”, acotó.

Como otro principio fundador, que a su juicio distancia al centro de la izquierda tradicional, indicó que “estamos conscientes de que el crecimiento económico es fundamental para la calidad de vida de las personas”.

“No basta por sí solo, pero es condición necesaria. Sin crecimiento económico es imposible dar bienestar a las grandes mayorías, sin crecimiento económico no hay buenas pensiones, ni buena salud ni buena educación. Entonces la combinación de esos factores es lo que diría que configura la centroizquierda y que le hace sentido a un amplio y enorme mundo independiente en Chile”, afirmó.

En esa línea, el ex secretario de Estado señaló que “todas las encuestas muestran que la mayoría no simpatiza con los extremos y que quiere acuerdos, que se progrese en base a consensos en la medida de lo posible y también que se preocupen de cuestiones prácticas sin tanta lectura ideológica detrás”.

Y es que a su parecer, la ideología suele nublar el pragmatismo político. “El hecho que se asignen los temas por ideología es tan frustrante para la ciudadanía porque pareciera que la seguridad es un tema de la derecha, que el crecimiento económico es un tema de la derecha, pareciera que la justicia social es un tema de la izquierda y bueno, nosotros creemos que el centro y la centroizquierda podemos conjugar todas esas cosas, podemos preocuparnos del crecimiento económico, de la seguridad, también de la justicia social, de las libertades personales y eso es lo que queremos interpretar”, añadió.

Por lo demás, acotó que “yo respeto muchas ideologías, toda la vida me he inspirado por esta ideología socialdemócrata, pero creo que hay mirar la realidad con pragmatismo porque los problemas de la gente, cuando a las personas las asaltan no sé dónde cabe la ideología ahí. Hay que tener policías más fuertes, hay que tener leyes más rigurosas y eso es cuando yo cuestiono cuando las ideologías nublan un poquito la percepción de la realidad”.

Abundando en ese punto, el ex candidato presidencial del PR abordó las diferencias que tanto él como Rincón y Walker tuvieron con sus ex colectividades en el plebiscito del 4 de septiembre. “De forma institucional nuestros partidos se definieron por el Apruebo, muchos tuvimos la valentía de decir que nos parecía un mal texto pese a que habíamos estado por el Apruebo en el plebiscito de entrada, y bueno, la ciudadanía fue sumamente nítida en su manifestación”.

“Curiosamente estos partidos que le dieron gobiernos a Chile, que tuvieron una trayectoria tan importante, ninguno leyó adecuadamente cuál era la sensación y cuáles eran los riesgos que implicaba para el país. Parecía que tenía que ser automático: si se había estado contra la dictadura, si se había estado por el No, si se había estado por el Apruebo el 2020 había que estar por el Apruebo el 2022 y eso yo creo que obedece a una cierta característica de tomar decisiones tratando de ajustar cuentas con el pasado”, sostuvo.

Diálogos constituyentes

En cuanto al retraso para llegar a un acuerdo para la reanudación del proceso constituyente y las críticas que han atribuido una responsabilidad a figuras de la centroizquierda que promovieron el Rechazo, Maldonado se distanció de los diagnósticos pesimistas sobre las negociaciones que lleva el Congreso.“Yo espero que los hechos demuestren que tenemos más razón los que somos optimistas, los que estamos con la convicción de que se va a llegar a un acuerdo y que habrá un segundo proceso constituyente”.

Ahora bien, consideró que los cuestionamientos en torno a la dilación de las conversaciones no se pueden dirigir únicamente a los promotores del Rechazo. “Yo no sé si todos los que están por el Apruebo quieren un segundo proceso, porque puede que les gustó mucho cómo quedó el primero y ahora sienten que no va a salir lo mismo obviamente las reglas electorales van a ser distintas, se van a evitar esas distorsiones que cargaron la Convención tan hacia la izquierda y por lo tanto tal vez algunos ya perdieron el entusiasmo”.

Consultado por el compromiso de Demócratas con una nueva Constitución, Maldonado indicó que “por supuesto que estamos absolutamente comprometidos a la continuidad del proceso constituyente”.

“La senadora Rincón y el senador Walker son los que lograron que se aprobara la reforma de los 4/7 que permite que haya un umbral menor para acordar la continuidad del proceso constituyente y ellos también, antes del plebiscito presentaron un proyecto de reforma constitucional para asegurar la continuidad del proceso”, añadió.