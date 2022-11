05d96b5c5a

Cultura Justicia Nacional Fin a un espacio de reinserción social: Colina 1 elimina proyecto de teatro comunitario penitenciario Sebastián Squella, vocero del Colectivo Sustento, agrupación líder del proyecto "Fénix e ilusiones", destacó la importancia del acompañamiento cultural en los procesos de reinserción social dado que éstos contribuyen a bajar las tasas de reincidencia Joana Carvalho Jueves 3 de noviembre 2022 19:08 hrs.

Luego de 20 años de trabajo ininterrumpido se acaba la experiencia teatral comunitaria “Fénix e Ilusiones” en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Colina 1, en contra de la voluntad y deseos del Colectivo Sustento, el cual dirige la iniciativa y quienes denunciaron públicamente que existió una campaña destinada a socavar la continuidad del proyecto por parte de algunos personeros de Gendarmería. “Se ha acabado un espacio de libertad, poblado por los sueños de vivir un mundo más justo, menos violento y más humano. Coincidíamos en estos sueños más de 300 hombres privados de libertad que participaron juntos a nosotres (desde Teatro Pasmi 2002-2011, hasta Colectivo Sustento 2012 en adelante)”, dice la declaración pública emitida por el colectivo. De acuerdo con la agrupación teatral, a pesar de que su trabajo se enmarca en el Programa Arte Educador (PAE) de Gendarmería siempre apuntaron a más que solo cumplir el objetivo del plan, que era estimular “el buen uso del tiempo libre”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el vocero del proyecto teatral Fénix e Ilusiones, Sebastián Squella, sostuvo que el teatro comunitario en contextos de encierro o en sectores oprimidos se ha visto mermado después de la pandemia del covid-19, por lo que manifestó su miedo en cuanto a que desaparezcan estos espacios culturales. “Si no se promueven, si no se propician esos espacios desde las políticas culturales, desde los gobiernos regionales o municipales, es un espacio que está muy en riesgo hoy”, señaló. En la misma línea, reconoció que el proyecto liderado por el Colectivo Sustento era único en el país y que al eliminarlo “se pierde toda una experiencia muy importante en la historia del teatro penitenciario en Chile” Fénix e ilustraciones tuvo más de 30 presentaciones dentro del penal de Colina 1 y nueve presentaciones en el Festival Internacional de Teatro Comunitario ENTEPOLA en el Anfiteatro de Pudahuel; llevaron a cabo 14 montajes teatrales y tres radioteatros que abarcaron temáticas sociales; realizaron la Formación en Teatro Carcelario por medio de cursos universitarios; impartieron talleres de teatro y huerta en centros de SENAME entre 2015 y 2020 y tuvieron 13 Jornadas de Teatro y Reflexión en centros y programas de justicia juvenil entre 2013 y 2016 Además, la agrupación fue invitada a ser parte de la Red Chilena de Pedagogía en Contextos de Encierro y el proyecto fue sujeto de tesis de pregrado, investigación doctoral y exposiciones en conferencias nacionales e internacionales en América Latina, Europa, EEUU, y Oceanía. Por otro lado, Squella consideró que es fundamental que los procesos de reinserción social de las personas privadas de libertad estén acompañados de espacios artísticos como el teatro comunitario, en donde existe un pensamiento crítico, reflexivo y en el que se intenta hacer un aporte a la sociedad. “En general lo procesos de reinserción social en Chile no son más que generar mano de obra barata, entonces eso es súper complicado porque no es una real reinserción y por eso existen tasas tan altas de reincidencia porque la alternativa que se ofrece muchas veces no es una alternativa digna”, destacó. De la misma manera, el artista recalcó que la reinserción depende mucho del individuo y de las redes familiares, sociales y de trabajo que pueda generar ella o él mismo. Cabe destacar que en la declaración emitida también denuncian la indolencia de Gendarmería, puesto que durante los años de trabajo de la agrupación sus integrantes fueron víctimas de maltrato laboral, faltas de respeto y suspensión del pago del taller durante meses.

