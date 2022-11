05d96b5c5a

Economía Política Juan Santana: “El gran golpe que reciben las AFP es que se les va a quitar la administración de los fondos” El diputado del Partido Socialista comentó la Reforma Previsional presentada por el Gobierno y destacó el cambio que establece respecto de la idea de un sistema de seguridad social. Diario UChile Jueves 3 de noviembre 2022 10:42 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, se refirió a la presentación de la Reforma Previsional y al complejo escenario que tendrá el proyecto en el Congreso. “Es una propuesta que genera atención de la población porque es un tema tremendamente sensible. Me da la impresión que esta es una propuesta robusta y que va a significar un cambio sustancial en los ingresos de chilenos y chilenas y en donde se desvía el debate hacia un aspecto que no es un aspecto que tenga que ver con esta reforma como la propiedad y heredabilidad de los fondos”, destacó el parlamentario respecto de la presentación hecha durante la jornada de este miércoles por el Presidente Gabriel Boric. Recordemos que el Mandatario durante su discurso dejó en claro que el tema de la propiedad no se modifica con esta reforma, algo que fue refrendado por el diputado Santana. “Está bastante garantizado que no se tocará el ahorro de capitalización individual de los trabajadores sino que se complementa este ingreso con un 6% que para despejar cualquier tipo de dudas, las personas van a tener registro de él y en donde un porcentaje importante va a ahorro individual, principalmente en aquellas personas que tienen un ingreso menor al millón y medio de pesos“. Respecto del debate en torno a la propiedad, el diputado del Partido Socialista aclaró que “el 10% de ahorro de capitalización individual no va a ser tocado en absoluto, este mantiene su propiedad, su heredabilidad y lo único que plantea la reforma en torno a este 10% es que las personas podrán elegir, a diferencia de lo que ocurre hoy, la administración de estos fondos entre un ente público y los entes privados que se van a tener que adecuar a las exigencias que hoy va a hacer el Estado”. El parlamentario añadió que “el 6% adicional que se incorpora a los ingresos que permiten aumentar las pensiones de los chilenos y las chilenas va a destinarse porcentualmente en gran parte también a los ahorros de cada trabajador. De este 6% un 70% va a destinarse al ahorro de cada trabajador y un 30% va a destinarse al pilar solidario contributivo y además una parte importante va a permitir aumentar las pensiones de quienes reciben un ingreso menor al millón y medio de pesos”. “Me parece que es un cambio significativo que no tiene precedentes en Chile y que solo se asimila a la creación del pilar solidario durante el primer gobierno de la Presidente Michelle Bachelet, por lo tanto, me parece que la población debe observar con detención las explicaciones que cada uno de los ministros ofrezcan, pero si hay algo sincero que darle a la población es que no habrá destinación de los fondos individuales a otras cuentas”, reiteró el diputado Santana. Sobre las críticas que han surgido a la Reforma Previsional, el parlamentario socialista sostuvo que “me da la impresión que el gran golpe que reciben las AFP es que de alguna forma se les va a quitar la administración de los fondos y esto significa que ellos pierden la industria en la cual han operado durante todas estas décadas y que le ha permitido hace retiros de utilidades que son gigantescas y endosarles a los trabajadores y trabajadoras las consecuencias de las pérdidas”. En esa línea, Santana agregó que “efectivamente existe una presión muy grande, la semana pasada presentamos junto al diputado Cuello y al diputado Giordano un oficio denunciando una situación que nos parece impresentable que es que aseguradoras enviaron una nota dirigida al embajador de Estados Unidos en Chile, manifestándole su preocupación por la Reforma a las Pensiones presentada por el Gobierno. Es un acto atentatorio con la autonomía que debiesen tener órganos democráticos como el Congreso Nacional”. “Quienes dicen que este 6% adicional debe ser destinado a un ahorro individual y en esto prácticamente no debe cambiar nada son aquellos los que quieren que el sistema de previsión social continúe tal cual está, es decir, administrado por las aseguradoras de fondos previsionales a través de estas cuentas individuales que van a significar lo que ya hemos visto, es decir, pensiones sumamente bajas y que a los adultos mayores no les alcanza para poder sobrevivir en el mes a mes”. Sobre el debate que se de en el Congreso, el diputado Juan Santana señaló que “hay un clima y un tono del debate en donde hay una cultura del individualismo. Ha ido permeando en nuestra sociedad este individualismo en distintos ámbitos. Lo importante en este debate es que aquellas personas que por distintos motivos durante muchos años no tuvieron la posibilidad de cotizar, esta reforma trae una solución que es el pilar solidario contributivo que va a permitir que gracias al esfuerzo de otros actores se va a poder mejorar sus ingresos y se va a dignificar sustancialmente esta medida”. Foto: Agencia Aton.

