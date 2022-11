9d4486a246

Derechos Humanos Justicia Nacional Querellante en caso Caravana de la Muerte cuestiona postergación de encuentro de ministra de Defensa con familiares de las víctimas Desde la secretaría de Estado habían confirmado una reunión para esta semana con la titular Maya Fernández. Sin embargo, fue sucesivamente postergada y se informó que no participaría la máxima autoridad ministerial. Diario Uchile Viernes 4 de noviembre 2022 12:28 hrs.

Luego que el comandante del Regimiento Coquimbo de La Serena -ex Regimiento Arica- se negara a autorizar un acto de homenaje a las víctimas de la Caravana de la Muerte en el mes de octubre recién pasado, la ministra de Defensa, Maya Fernández, comprometió un encuentro con los representantes de los familiares y el abogado querellante en este caso, Cristián Cruz. Si bien la iniciativa fue planificada para este viernes 4 de noviembre, posteriormente un asesor ministerial comunicó que el encuentro no se realizaría hoy. A cambio señaló que se podría llevar a cabo el próximo miércoles 9 de noviembre y no contaría con la presencia de la secretaria de Estado, sino que se concretaría con este mismo funcionario que se encargó de comunicar los cambios en la agenda. El jurista señaló que lamentan la actitud del asesor, “quien simplemente dijo que la reunión iba a ser con él, a pesar que se solicitó la reunión con la ministra de Defensa a través de la Ley de Lobby”. Cruz explicó que inicialmente el ministerio comprometió que el encuentro fuera con la titular de la Secretaría de Estado para abordar la decisión de las autoridades militares del regimiento serenense. A eso se sumaba que desde el Ministerio de Defensa no se respondió un oficio enviado por los familiares solicitando autorización para llevar a cabo la ceremonia. “Obviamente es incómodo que el día previo avisen que esta vez la ministra de Defensa no nos va a recibir con un discurso del funcionario casi como ‘están en su derecho a no venir’, algo así como ‘si no quieren, no vienen’. Esto no se trata de gusto, se trata de un compromiso del Estado en materia responsable de nunca más, de garantía de no repetición”, precisó el querellante. En ese sentido, explicó que el objetivo de los familiares “es un acto de memoria al interior del regimiento. Sabemos que se han hecho actos de memoria en el regimiento de Peldehue, se hizo un acto de memoria para el general Carlos Prats también en un recinto militar, se hizo un acto de memoria en la Isla Dawson con los prisioneros, un buque de la Armada fue en su oportunidad y por lo tanto no puede haber víctimas de primera y segunda”. Cruz agregó que “queremos creer que aquí hubo un exceso de celo del funcionario, pero sin importar si es eso, es finalmente el Ministerio de Defensa y el Gobierno de Chile. Nosotros esperamos que las víctimas sean escuchadas porque nuestros planteamientos son serios. Son tan serios que desde el mismo ministerio nos dijeron que nos reuniríamos con la ministra y ahora un funcionario nos cambia esta determinación”. Además, precisó que “en su oportunidad con el hijo de un detenido desaparecido nos reunimos con el comandante en jefe de ese momento, el general (Ricardo) Martínez Menanteau y él fue bastante claro en decirnos que esta petición se hacía al Ministerio de Defensa. Entonces, nosotros esperamos que esto no sea un compra huevos, porque esta misma petición la hemos hecho al regimiento de La Serena”. Los familiares de las 15 víctimas de la Caravana de la Muerte en La Serena esperaban realizar una pequeña homilía al interior del recinto castrense y un minuto de silencio en el último lugar donde estuvieron con vida luego de ser sacados por los propios militares desde la cárcel pública local el 16 de octubre de 1973. Sin embargo, los deudos junto a cercanos y amigos sólo pudieron llegar a la entrada del regimiento ante la negativa de las autoridades militares y la falta de una respuesta oportuna desde el Ministerio de Defensa a su solicitud para que autorizaran la ceremonia.

