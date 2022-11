Alianza de Gobierno y hoja de ruta: las definiciones del Cónclave oficialista en Cerro Castillo

19f25af1f9

“Es una jornada de unidad, pero también de agenda concreta. Nos interesa y consideramos prioritario conectar con las necesidades de la ciudadanía y darles respuestas”, fue lo que declaró la ministra Camila Vallejo posterior al esperado cónclave oficialista realizado este domingo en Cerro Castillo y que concluyó cerca de las 20 horas. En un encuentro en el que participó el presidente Gabriel Boric y en donde resaltó la necesidad de tener “los pies puestos en las urgencias del presente”, la ministra de la Secretaría General de Gobierno adelantó cuáles serán los ejes y los proyectos claves en los que se concentrará el oficialismo durante los próximos meses. “El compromiso es poder sacar adelante la Reforma Tributaria, la Ley de Presupuestos, que contiene además las tres seguridades de las que hemos hablado -ciudadana, económica y social- la Reforma Previsional, las 40 horas, y también queremos desplegar una agenda antiabusos para poder defender a los ciudadanos y ciudadanas de esta sensación permanente en la que viven, donde se sienten desprotegidos y que el sistema permanentemente les pasa por encima”, describió. Asimismo, y considerando que no tienen mayoría parlamentaria, Vallejo valoró el logro de una “síntesis histórica” en la que tanto Socialismo Democrático como Apruebo Dignidad pasarán a conformar una “Alianza de Gobierno”, la cual además consideró “una oportunidad tremendamente importante que no vamos a desaprovechar”. “Constatamos que las diferencias, que la variedad, que la diversidad de nuestras coaliciones solamente podían ser obstáculo si esta unidad de propósitos fuera débil y hoy la fortalecimos. Sabemos que vamos a necesitar muchas reuniones como esta, el Presidente lo confirmó al final de la jornada, que deje de ser una excepción, que deje de ser una noticia que las coaliciones de Gobierno se juntan”, recalcó también sobre este punto la ministra del Interior, Carolina Tohá. En concreto, el acuerdo al que llegaron las coaliciones integrantes de la alianza incluye tener una vocería única y rotativa, hoy a cargo de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic; reuniones semanales de la alianza en Santiago y regiones; continuar con la habilitación del proceso constituyente e implementar mesas de trabajo amplias en materias como seguridad, economía, salud, educación, vivienda. “Teniendo un diálogo político interno y permanente vamos a poder solucionar cualquier tipo de diferencias que tengamos. Los análisis de la historia pasada nos conforman de otra manera, tenemos diagnósticos a veces distintos, pero aquí lo que estamos haciendo es enfrentar las tareas de futuro, con una visión única, que es la que nos da el Presidente de la República, y que es la que vamos a apoyar”, aseguró sobre esto la vocera de la alianza, Paulina Vodanovic. Asimismo, la presidenta del PS finalizó el punto de prensa refiriéndose también a la votación de este lunes para la presidencia de la Cámara Baja, sin pasar por alto lo sucedido con la candidatura de la diputada comunista, Karol Cariola. “Este tema se tocó solo respecto al apoyo que se le brindó en forma transversal y unánime a la diputada Cariola, un reconocimiento a su persona, a su calidad política y también un apoyo al Partido Comunista porque no fuimos nosotros los que no cumplimos con nuestra palabra, hay otros que son los responsables de que este acuerdo no se haya podido llevar a cabo y, producto de eso, injustamente, Karol Cariola no ha podido asumir la presidencia de la Cámara”, sentenció.

