b39ce697ad

c2cf33f494

Cultura Entrevista 1976: Un largometraje que refleja el rol silencioso de las mujeres durante la dictadura militar La directora Manuela Martelli y la protagonista Aline Küppenheim, destacaron la importancia de que esta cinta haya sido liderada por mujeres en su proceso de creación y filmación. Diario Uchile Lunes 7 de noviembre 2022 14:30 hrs.

Compartir en

En conversación en el programa Semáforo, la directora de cine y actriz Manuela Martelli, junto a la actriz Aline Küppenheim, se refirieron a la obra debut de la realizadora, “1976”, largometraje que representará a Chile en la próxima edición de los importantes galardones de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, los Premios Goya. La película está ambientada en el Chile de 1976, en plena dictadura militar y sigue la historia de Carmen, interpretada por la actriz chilena de teatro, cine y televisión Aline Küppenheim. La protagonista es una mujer de clase alta instalada en su casa de la playa a cargo de la remodelación y de recibir a su marido, hijos y nietos durante las vacaciones de invierno, cuando un sacerdote muy cercano a ella le pide que cuide a un joven al que está alojando en secreto en su parroquia. A partir de ahí Carmen se adentra en un peligroso mundo subterráneo lejos de la tranquila vida a la que está acostumbrada. De acuerdo con la directora y co-guionista de 1976, la idea de la obra partió por un impulso personal, inició con material autobiográfico para luego trasladarse hacia la ficción. A Martelli le interesaba revisitar la historia de Chile, pero desde una perspectiva distinta, desde la mirada de una mujer y desde un espacio privado, doméstico. “Fue como el juego de meterse en la mente de esas mujeres anónimas que parecían como transparentes en la historia, que no estaban en los libros, no estaban en la prensa. Descubrir y meterse en ese silencio. Descubrir la fuerza que tenían tantas mujeres que no necesariamente estaban en la primera fila”, detalló. Asimismo, en cuanto a la interpretación de Carmen, la protagonista expuso que su personaje se fue creando paulatinamente debido al tiempo que tomó conseguir el financiamiento para llevar a cabo la filmación, tiempo que fue usado para las guionistas para conversar y reflexionar entorno al personaje de Carmen, quien como muchas otras mujeres tuvo un rol silencioso, pero fundamental durante aquella época. “Eramos tan invisibilizadas que nadie se preocupaba de lo que estábamos haciendo en esa época y mientras tanto las mujeres avanzamos. Callaitas en esa sombra se hicieron muchas cosas. Sobre un guión bien construido es, primero un agrado y segundo, mucho más fácil”, comentó y agregó que a eso “luego se suman el feedback de los compañeros y la dirección de escena”. Se puede decir que “1976” es muy de mujeres, debido a que así como la propuesta de guión es de Martelli y Mofatt, también la propuesta de cámara y la puesta en escena tuvo detrás a mujeres. La dirección de fotografía es de Yarará Rodríguez, la dirección artística es de Francisca Correa y la música es de Camila Mercadal. “Era el universo de Carmen construido muy en la línea de sus estados emocionales. La cámara de Rodríguez por ejemplo, tenía movimientos que eran muy femeninos. Yo al menos lo siento. Observaba como trabajaba con la cámara y es totalmente distinto a lo que he visto anteriormente hecho por hombres“, destacó Küppenheim. En ese sentido, la protagonista de la película detalló que el equipo permitió la creación de un estado de sincronización y conciencia colectiva con todo los elementos esenciales en el proceso de filmación. Por otro lado, directora señaló cómo el largometraje dialoga con el Chile de hoy y que “1976” pone el acento en aquella necesidad de ver más allá de la zona de confort y privilegios, lo cual actualmente es cada vez más necesario en el país, según mencionó. Así, expuso que para ella reconocer que en ese contexto “había una clase que vivía sin ninguna conciencia de cómo vivía el otro 90% del país” fue muy revelador, y que es una visión que sigue vigente.

En conversación en el programa Semáforo, la directora de cine y actriz Manuela Martelli, junto a la actriz Aline Küppenheim, se refirieron a la obra debut de la realizadora, “1976”, largometraje que representará a Chile en la próxima edición de los importantes galardones de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, los Premios Goya. La película está ambientada en el Chile de 1976, en plena dictadura militar y sigue la historia de Carmen, interpretada por la actriz chilena de teatro, cine y televisión Aline Küppenheim. La protagonista es una mujer de clase alta instalada en su casa de la playa a cargo de la remodelación y de recibir a su marido, hijos y nietos durante las vacaciones de invierno, cuando un sacerdote muy cercano a ella le pide que cuide a un joven al que está alojando en secreto en su parroquia. A partir de ahí Carmen se adentra en un peligroso mundo subterráneo lejos de la tranquila vida a la que está acostumbrada. De acuerdo con la directora y co-guionista de 1976, la idea de la obra partió por un impulso personal, inició con material autobiográfico para luego trasladarse hacia la ficción. A Martelli le interesaba revisitar la historia de Chile, pero desde una perspectiva distinta, desde la mirada de una mujer y desde un espacio privado, doméstico. “Fue como el juego de meterse en la mente de esas mujeres anónimas que parecían como transparentes en la historia, que no estaban en los libros, no estaban en la prensa. Descubrir y meterse en ese silencio. Descubrir la fuerza que tenían tantas mujeres que no necesariamente estaban en la primera fila”, detalló. Asimismo, en cuanto a la interpretación de Carmen, la protagonista expuso que su personaje se fue creando paulatinamente debido al tiempo que tomó conseguir el financiamiento para llevar a cabo la filmación, tiempo que fue usado para las guionistas para conversar y reflexionar entorno al personaje de Carmen, quien como muchas otras mujeres tuvo un rol silencioso, pero fundamental durante aquella época. “Eramos tan invisibilizadas que nadie se preocupaba de lo que estábamos haciendo en esa época y mientras tanto las mujeres avanzamos. Callaitas en esa sombra se hicieron muchas cosas. Sobre un guión bien construido es, primero un agrado y segundo, mucho más fácil”, comentó y agregó que a eso “luego se suman el feedback de los compañeros y la dirección de escena”. Se puede decir que “1976” es muy de mujeres, debido a que así como la propuesta de guión es de Martelli y Mofatt, también la propuesta de cámara y la puesta en escena tuvo detrás a mujeres. La dirección de fotografía es de Yarará Rodríguez, la dirección artística es de Francisca Correa y la música es de Camila Mercadal. “Era el universo de Carmen construido muy en la línea de sus estados emocionales. La cámara de Rodríguez por ejemplo, tenía movimientos que eran muy femeninos. Yo al menos lo siento. Observaba como trabajaba con la cámara y es totalmente distinto a lo que he visto anteriormente hecho por hombres“, destacó Küppenheim. En ese sentido, la protagonista de la película detalló que el equipo permitió la creación de un estado de sincronización y conciencia colectiva con todo los elementos esenciales en el proceso de filmación. Por otro lado, directora señaló cómo el largometraje dialoga con el Chile de hoy y que “1976” pone el acento en aquella necesidad de ver más allá de la zona de confort y privilegios, lo cual actualmente es cada vez más necesario en el país, según mencionó. Así, expuso que para ella reconocer que en ese contexto “había una clase que vivía sin ninguna conciencia de cómo vivía el otro 90% del país” fue muy revelador, y que es una visión que sigue vigente.