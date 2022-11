b39ce697ad

Nacional Pensiones Política Ministra Camila Vallejo: “La capitalización individual no da garantías de buenas pensiones” La titular de la Segegob defendió los tres pilares que forman parte de la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo y se mostró esperanzada sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo durante la tramitación legislativa. Diario Uchile Lunes 7 de noviembre 2022 16:52 hrs.

En un punto de prensa en el Palacio de La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la reforma previsional presentada por el presidente Gabriel Boric, que hizo hoy su ingreso al Parlamento, y respondió a las críticas en torno al proyecto. “Sabemos que va a venir un debate probablemente intenso, pero tenemos esperanza y tenemos confianza de que podemos llegar a buenos entendimientos en el Congreso Nacional para lograr terminar con los abusos del sistema de AFP, tener un verdadero sistema de seguridad social”, señaló la secretaria de Estado. En ese sentido, sostuvo que la iniciativa “es una reforma impecable desde el punto de vista técnico, es una reforma que está diseñada para generar un aumento inmediato de las pensiones y sobre todo para las mujeres, aumentos que no se habían visto a lo largo de la historia”. Mientras, en relación a la discusión del 6% de cotización adicional, la autoridad afirmó que “el Estado sostiene la gran parte, la gran mayoría de las pensiones que existen en nuestro país, no la AFP, no el sistema privado, la capitalización individual no da garantías de buenas pensiones y tenemos más de tres décadas para demostrarlo”. “No puede ser que con la experiencia que tenemos en Chile y el ejemplo que tenemos del 83% de los países de la OCDE, con los aportes que han hecho dos comisiones para hacer propuestas en materia previsional, queramos llevar el debate hacia atrás, más al extremo de lo que tenemos actualmente con las AFP”, cuestionó. Esto último, a propósito de la postura que ha manifestado la oposición de destinar íntegramente los recursos de la cotización adicional a las cuentas individuales de las y los trabajadores y no a un Seguro Social, como establece la reforma. Además, Vallejo defendió que “para aumentar las pensiones necesitamos el aporte del Estado con los impuestos generales, que es la PGU (Pensión Garantizada Universal), que va a aumentar; el aporte que ya hacen los trabajadores de sus cotizaciones y el aporte de los empleadores”, destacando que este último va en la lógica de la seguridad social. En esa línea, sostuvo que “no podemos decirles a nuestros pensionados, a nuestros trabajadores, sigan rascándose con sus propias uñas. No se sostiene el sistema así y no van a lograr nunca mejores pensiones solo rascándose con sus propias uñas, por eso la combinación de esos tres pilares es fundamental”, por lo que se mostró esperanzada respecto al desarrollo del debate legislativo. Con todo, señaló que para poder avanzar en los proyectos del Gobierno “nuestra unidad es base y es fundamental y reforzarla implica una nueva etapa para enfrentar todos los desafíos que tenemos por delante”, agregando que de igual forma “necesitamos un espacio de entendimiento con otras fuerzas, porque como todo el mundo lo sabe el oficialismo en el Congreso Nacional es minoría, no tiene los quórums”. Por esta razón calificó como “clave” la labor de su par de la Segpres, Ana Lya Uriarte, para impulsar la agenda legislativa del Gobierno, al igual que de otros ministros sectoriales “que están permanentemente yendo al Congreso, haciendo avanzar las reformas, como la tributaria y esperamos que también suceda con la reforma previsional”.

