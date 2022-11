b39ce697ad

c2cf33f494

Nacional Política Senador Huenchumilla a diputados DC: “Buscan pretextos para hacer pactos con la derecha” El senador DC cuestionó la actitud de los diputados de su partido que se acuerdan de los acuerdos de la Junta Nacional, pero cuando se trató de “estar por el Rechazo junto con la derecha, los diputados guarden silencio”. Diario Uchile Lunes 7 de noviembre 2022 11:16 hrs.

Compartir en

El senador Francisco Huenchumilla respondió en duros términos a la declaración pública de la bancada de diputados de la DC, quienes cuestionaron este domingo el nombramiento del ex diputado de ese partido, Mario Venegas, como director de la Junaeb en la región de La Araucanía. La postura de los diputados del partido se formuló “bajo el pretexto de que hay un acuerdo de la Junta Nacional para no ser un partido de gobierno”, indicó el legislador. “Me llama la atención que hoy algunos diputados se acuerden de los acuerdos de la Junta (nacional del Partido). En su momento la Junta (nacional del Partido) acordó votar Apruebo, y hubo una senadora y un senador, y varios diputados, que estuvieron por el Rechazo, no cumplieron el acuerdo de la Junta Nacional, y más aún, encabezaron eso junto con la derecha”, apuntó el legislador. “Nunca escuché una declaración de la bancada de diputados, señalando que se había quebrantado el acuerdo de la Junta. Frente a ese grave quebrantamiento, la bancada de diputados calló. No dijo absolutamente nada (…) ¿Ahora exigen cumplir los acuerdos de la Junta?”, criticó. El parlamentario agregó que “ahora, a pretexto de un nombramiento de cuarto nivel, a nivel regional, de un ex colega suyo (el ex diputado Mario Venegas), aparecen amparándose en los acuerdos de la Junta Nacional. No logro comprender como senador, que los acuerdos de la Junta Nacional valgan para una cosa, y no valgan para otra; valgan para un nombramiento de cuarta línea, pero cuando se trata de un hecho político, de estar por el Rechazo junto con la derecha, los diputados guarden silencio”, aseveró el legislador. Asimismo, el senador descartó que la integración de militantes DC a cargos de gobierno sea un intento por “quebrar” al Partido. “Hay que tener un poquito de pudor (…) el partido está quebrado por sí mismo. No le echemos la culpa a nadie por nuestros problemas, porque tan quebrado está que bastaría un empujoncito, que se lo estamos dando nosotros mismos”. “Yo pido simplemente coherencia. Que se cumplan los acuerdos de la Junta Nacional, pero para todos, y para todos los temas, pero no me silencio cuando no me conviene, y levanto la voz cuando ando buscando pretextos para atacar al gobierno y para hacer pactos con la derecha”, insistió. Asimismo, el parlamentario reafirmó su propia postura frente al Ejecutivo: “Yo por mi parte mantengo mi independencia, y critico al gobierno cada vez que lo estimo pertinente, sobre todo tratándose de cuestiones relativas a la región que yo represento. Pero jamás buscaré pretextos de crítica al gobierno para tratar de buscar arreglos con la derecha”, señaló. El senador, finalmente, dijo que su posición en el espectro político está “en lo que siempre ha sido la DC, un partido que está con los cambios, en contra de las fuerzas conservadoras que quieren que todo siga igual”.

El senador Francisco Huenchumilla respondió en duros términos a la declaración pública de la bancada de diputados de la DC, quienes cuestionaron este domingo el nombramiento del ex diputado de ese partido, Mario Venegas, como director de la Junaeb en la región de La Araucanía. La postura de los diputados del partido se formuló “bajo el pretexto de que hay un acuerdo de la Junta Nacional para no ser un partido de gobierno”, indicó el legislador. “Me llama la atención que hoy algunos diputados se acuerden de los acuerdos de la Junta (nacional del Partido). En su momento la Junta (nacional del Partido) acordó votar Apruebo, y hubo una senadora y un senador, y varios diputados, que estuvieron por el Rechazo, no cumplieron el acuerdo de la Junta Nacional, y más aún, encabezaron eso junto con la derecha”, apuntó el legislador. “Nunca escuché una declaración de la bancada de diputados, señalando que se había quebrantado el acuerdo de la Junta. Frente a ese grave quebrantamiento, la bancada de diputados calló. No dijo absolutamente nada (…) ¿Ahora exigen cumplir los acuerdos de la Junta?”, criticó. El parlamentario agregó que “ahora, a pretexto de un nombramiento de cuarto nivel, a nivel regional, de un ex colega suyo (el ex diputado Mario Venegas), aparecen amparándose en los acuerdos de la Junta Nacional. No logro comprender como senador, que los acuerdos de la Junta Nacional valgan para una cosa, y no valgan para otra; valgan para un nombramiento de cuarta línea, pero cuando se trata de un hecho político, de estar por el Rechazo junto con la derecha, los diputados guarden silencio”, aseveró el legislador. Asimismo, el senador descartó que la integración de militantes DC a cargos de gobierno sea un intento por “quebrar” al Partido. “Hay que tener un poquito de pudor (…) el partido está quebrado por sí mismo. No le echemos la culpa a nadie por nuestros problemas, porque tan quebrado está que bastaría un empujoncito, que se lo estamos dando nosotros mismos”. “Yo pido simplemente coherencia. Que se cumplan los acuerdos de la Junta Nacional, pero para todos, y para todos los temas, pero no me silencio cuando no me conviene, y levanto la voz cuando ando buscando pretextos para atacar al gobierno y para hacer pactos con la derecha”, insistió. Asimismo, el parlamentario reafirmó su propia postura frente al Ejecutivo: “Yo por mi parte mantengo mi independencia, y critico al gobierno cada vez que lo estimo pertinente, sobre todo tratándose de cuestiones relativas a la región que yo represento. Pero jamás buscaré pretextos de crítica al gobierno para tratar de buscar arreglos con la derecha”, señaló. El senador, finalmente, dijo que su posición en el espectro político está “en lo que siempre ha sido la DC, un partido que está con los cambios, en contra de las fuerzas conservadoras que quieren que todo siga igual”.