Nacional Política Vlado Mirosevic elegido presidente de la Cámara de Diputados El parlamentario del Partido Liberal alcanzó 77 votos. Será acompañado como primer vicepresidente por Carlos Bianchi (Ind.) y en la segunda vicepresidencia por Catalina Pérez (Revolución Democrática). Diario Uchile Lunes 7 de noviembre 2022 17:27 hrs.

En dos votaciones se tuvo que dilucidar al nuevo presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas luego que el liberal Vlado Mirosevic alcanzara sólo 77 de los 78 votos en la primera vuelta que lo enfrentó al demócrata cristiano Miguel Ángel Calisto. En esa primera votación, la Cámara eligió a Carlos Bianchi (Independiente) como primer vicepresidente y a Catalina Pérez (Revolución Democrática) como segunda vicepresidenta. La segunda votación realizada inmediatamente, permitió a Mirosevic conseguir los mismos 77 votos, pero al solo necesitar en esta oportunidad mayoría simple, se impuso al DC. Mientras, el diputado socialista Marcos Ilabaca sostuvo que la votación a favor de Mirosevic fue hecha “no sólo mirando una elección, sino que mirando el futuro de Chile y el futuro de las reformas que Chile solicita”. Además, agregó que “durante todo este proceso hemos logrado generar una alianza consolidada que empieza a hacer carne el proyecto que el Presidente Boric nos ha encomendado. Ayer tuvimos un tremendo encuentro en Cerro Castillo todas las fuerzas del oficialismo y hoy día eso ha sido ratificado con un tremendo triunfo”. Andrés Longton, jefe de bancada de Renovación Nacional, lamentó la derrota de Calisto y adelantó que será un tema para analizar por qué hubo parte de su propio sector que no apoyó ese acuerdo alcanzado en Chile Vamos. Eso sí, criticó que se mantiene la inacción de la Cámara de Diputados, responsabilizando de aquello al PC y al Frente Amplio. La “inmovilidad en que está (es) porque el Partido Comunista y el Frente Amplio han sido incapaces de sintonizar de lo que está pasando en la calle y lo que está pasando con su programa de gobierno que no se ha movido ninguna coma desde el 4 de septiembre”. Respecto a los parlamentarios de Chile Vamos que no votaron por Calisto, Longton indicó que “aquí no estamos hablando de algo ideológico, de un proyecto de ley. Estamos hablando de una decisión política para que el líder del Apruebo no ocupara la testera de la Cámara. Y eso no se concretó, obviamente que fue una derrota”. De todas formas, valoró que la mesa de la Cámara “no hubiera quedado en manos del Partido Comunista, es un alivio en cierto sentido. Pero igualmente tenemos al otro líder del Apruebo. Aquí no se trata de la persona. El PC ha sido constantemente una piedra de tope para la moderación que tanto necesita nuestro país y tanto demanda después del 4 de septiembre”. Francisco Undurraga diputado de Evópoli, indicó que “siempre estaremos dispuestos a dialogar y a proteger los intereses de la ciudadanía. Es por eso, que a partir de este instante vamos a marcar a la mesa en el más positivo de los hechos en términos de que se le dé tramitación a los proyectos que el país requiere, que la ciudadanía está solicitando”. Además, insistió “al presidente Mirosevic que contará con el apoyo de la Cámara en la medida que todos estemos aunados detrás de los intereses de la ciudadanía y señalarle que si bien es cierto que en esta gesta ganó, pero no consiguió los 78 votos, ni en primera ni en segunda vuelta”.

