Cultura Sergio Bitar y Claes Brundenius presentan nuevo trabajo “Socialismo democrático en el nuevo siglo” El trabajo publicado por Editorial Catalonia, da cuenta de los cambios que sufrió la ideología durante las diez décadas y los desafíos en este siglo XXI. Diario Uchile Miércoles 9 de noviembre 2022 16:43 hrs.

“Socialismo democrático en el nuevo siglo” es un libro apasionante, sostiene en el prólogo del texto el ex presidente Ricardo Lagos en el cual destacan los ensayos del ex parlamentario y ex ministro José Antonio Viera-Gallo, Paul Singer, Bengt-Åke Lundvall y Gerardo Caetano. El ex jefe de Estado agrega que la compilación “describe cómo el socialismo sufrió distintos avatares en el siglo XX, décadas en las que esta ideología desarrolló un largo camino vinculado a los debates propios de una sociedad hija de la Revolución Industrial”. Lagos indica en su prólogo que “recibimos el siglo XXI teniendo que hacer frente a los desafíos que implican los efectos del cambio climático, sumados a los nuevos temas que surgen gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías. El mundo ya no solo está globalizado, sino que además comienza a estar digitalizado, generando transformaciones sociales y nuevas realidades que convocan a redefinir el socialismo y sus objetivos”. El nuevo título consta de 14 capítulos y será presentado por la ex presidenta del Consejo para la Transparencia Gloria de la Fuente y por el académico y ex dirigente estudiantil Noam Titelman, en el Instituto de Estudios Internacional de la Universidad de Chile ubicado en Condell 249, Providencia este jueves 10 de noviembre a las 12 horas.

