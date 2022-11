Sergio Micco: “Las presiones comenzaron el mismo día que fui electo director ejecutivo del INDH”

244c722d4b

El ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos Sergio Micco, asistió a la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados con la finalidad de entregar sus descargos ante las acusaciones vertidas en su contra por parte de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), en conjunto con la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, la Agrupación de Víctimas de Violencia por parte de Agentes del Estado (AVIDVAE) y la Coordinadora de Víctimas de Perdigones. Estas tres entidades presentaron una querella en su contra al considerar que pretendió impedir que los delitos cometidos por agentes del Estado, durante el estallido social, fueran calificados de crímenes de lesa humanidad. Desde el inicio de su intervención planteó que las presiones políticas en su contra comenzaron el mismo día en que fue designado como director ejecutivo. Incluso, dijo que hubo un intento de instrumentalizar al INDH. “Tres meses antes de la crisis social, ya había sido condenado. ¿Cuál es el problema que los consejeros que no tengan filiación política puedan dirigir el INDH?”. Micco sostuvo que fue víctima de cancelación de imagen con la idea de desacreditarlo por no estar de acuerdo con determinados grupos ideológicos y advirtió que detrás de las asociaciones de DD.H.H. que lo cuestionaron por no catalogar los actos de violencia como sistemáticos, fue al final de cuentas, una estrategia de blanqueamiento del Gobierno. El ex director del INDH insistió en que no hubo durante el “estallido social” ataques sistemáticos a los derechos humanos. Y al ser consultado respecto de quiénes concertaron ese escenario, respondió que “el 97% de las querellas son en contra de Carabineros. Estoy disponible para aceptar mi responsabilidad política, si dicen que hay presos políticos, ¿dónde están los indultos? Están mis twitter, mis declaraciones, que la historia me juzgue. Yo no oculto nada”. Sobre qué sectores políticos ejercieron presión para que saliera de la dirección del INDH, señaló “¿quiénes pidieron la renuncia de mi persona por no decir que eran violaciones sistemáticas? Revisen la prensa y se darán cuenta… Fueron los convencionales del PC quienes pidieron la renuncia por, según ellos, relativizar los DD.HH… Se dijo que fui elegido con votos de gente que no es de izquierda. Mi sentencia de muerte fue cuando se dijo que Micco está ahí para defender los intereses de Sebastián) Piñera”. Propuestas para mejorar el INDH El ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos en su intervención entregó un listado de medidas con las que, a su juicio, se podría mejorar el funcionamiento de la institución. Sus propuestas son: que exista una sola institucionalidad de DD.HH., que el órgano superior sea colegiado con una ley que regule su funcionamiento, que en el mecanismo de elección de los consejeros participen los Poderes del Estado. Asimismo, que las decisiones del INDH sean por quórum calificado, que exista un presupuesto progresivo, establecer una norma para evitar que el INDH sea politizado y ampliar su rango cuando el Estado no cumple con sus deberes. Los DD.HH. no son de un sector: son de todos Por su parte, el diputado de la Democracia Cristiana, Miguel Ángel Calisto recalcó que el rol de Sergio Micco en materia de DD.HH. en el país, ha sido relevante y “como director del INDH fue quien presentó querellas contra organismos del Estado por situaciones de abuso y de violación de derechos humanos. Validamos una vida de coherencia en la defensa de los DD.HH.”. Agregó que “lamentamos que haya sectores políticos en Chile que pongan en duda esa honorabilidad. Los derechos humanos le pertenecen a todos los chilenos y a todos los seres humanos y no es propiedad de ningún sector político”. En tanto, la diputada del PC, Lorena Pizarro, quien preside la Comisión de DD.HH., manifestó que “siendo presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos y Detenidas Desaparecidos, también pedí la renuncia del señor Sergio Micco, y lo hice con la absoluta convicción de que en Chile no se estaban respetando los derechos humanos y que su silencio significaba complicidad”. Lo que se plantea en la querella contra Micco En la querella en contra del ex director del Instituto Nacional de DD.HH., se plantea que relativizó las violaciones de Derechos Humanos al declarar en un programa de televisión que: “(…) conceptualmente, la violación sistemática de los Derechos Humanos, supone una concertación entre distintas instituciones donde se crean leyes o se hacen políticas públicas que directamente, intencionadamente, tiene el objetivo de violar los Derechos Humanos. Si tú me preguntas a mí, como director del Instituto te diría que no”.

