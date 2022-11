d14456a612

Nacional Política Sergio Micco rompe el silencio: Concurrirá esta tarde a la Comisión de DD.HH. de la Cámara Se espera que entregue sus argumentos sobre las acusaciones en su contra, presuntamente por haber querido impedir que los delitos cometidos por agentes del Estado durante el estallido social fueran catalogados como crímenes de lesa humanidad. Daisy Castillo Miércoles 9 de noviembre 2022 13:17 hrs.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a contar de las 15 horas, recibirá al ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, para que entregue sus argumentos frente a las acusaciones en su contra y que apuntan a que habría querido impedir que los delitos cometidos por agentes del Estado, durante el estallido social fueran calificados de crímenes de lesa humanidad. De hecho, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), en conjunto con la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, la Agrupación de Víctimas de Violencia por parte de Agentes del Estado (AVIDVAE) y la Coordinadora de Víctimas de Perdigones presentó una querella contra Micco. La querella señala que Micco relativizó las violaciones de Derechos Humanos al declarar en un programa de televisión que: “(…) conceptualmente, la violación sistemática de los Derechos Humanos, supone una concertación entre distintas instituciones donde se crean leyes o se hacen políticas públicas que directamente, intencionadamente, tiene el objetivo de violar los Derechos Humanos. Si tú me preguntas a mí, como director del Instituto te diría que no”. La presencia del ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados no es un tema menor, considerando que el diputado Cristián Labbé presentó una moción de censura en contra de la presidenta de la instancia, la diputada Lorena Pizarro, acusándola de evitar que asistiera a la Comisión el ex director del INDH. Finalmente, recordemos que se votó esa moción, pero al no conseguir mayoría, no fructificó y quedó en nada. En entrevista con Radio y Diario de la Universidad de Chile, el diputado independiente (en un cupo Radical), Tomás Lagomarsino, sostuvo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene que ser una entidad completamente autónoma, pluralista y alejada de matices políticos. El rol del ex director del INDH, durante un período tan crítico como fue el estallido social, tiene dos miradas: un gobierno que estaba presionado y presentó querellas y, otro sector, reclamaba que no se ingresaran como delitos de lesa humanidad”. Lagomarsino manifestó que “espero que después del testimonio de Sergio Micco podamos fortalecer el Instituto Nacional de Derechos Humanos en cuanto a su autonomía y pluralismo. Sólo de esa forma podemos asegurar que los derechos humanos van a ser respetados en nuestro país”.

