Millonarias inversiones en seguridad y obras públicas: Las medidas que Boric detalló en La Araucanía

“Todo gobierno establece un plan que finalmente termina lo que termina durando el gobierno, nosotros nos interesa que lo que estamos haciendo acá sea una política de Estado, así lo hemos conversado con los parlamentarios. No nos interesa que esto se identifique con mi nombre en particular o con un nombre en particular, tiene que ser una política que se mantenga en el tiempo, por eso la vamos a construir en conjunto con parlamentarios de la zona, con los alcaldes, con el gobernador, con las organizaciones sociales y lo vamos a hacer mediante una ley para que trascienda en el tiempo a nuestro gobierno“, sostuvo en su alocución.

Seguridad

En este ítem, el mandatario relevó que “la implementación del Plan Nacional contra el Crimen Organizado en la región de La Araucanía concentra un cuarto del presupuesto que estamos destinando a nivel nacional, por lo tanto, estamos poniendo prioridad en la región”.

Y detalló que “vamos a priorizar tres tipos de delitos con líneas de acción concreta: uno, en materia de robo de madera; dos, en fiscalización de armas; tres, y muy importante y así me lo han planteado también los parlamentarios, en seguridad agroalimentaria”.

En cuanto al primer ítem Boric destacó que “la delegación presidencial va a disponer de una Brigada de Televigilancia Móvil, vamos a tener procedimientos policiales en diferentes fases de la cadena de producción y venta para detener individuos, incautar maquinarias y equipamiento para delinquir”.

También indicó que “vamos a monitorear y dar seguimiento a las causas judiciales vinculadas a este delito y una comunicación continua de su avance a la mesa público-privada del robo de madera, y el GORE ha comprometido recursos para contar con herramientas que permitan obtener mejores pruebas, por ejemplo, el equipamiento para incautaciones”.

“Esto ya está dando resultados” afirmó, indicando que “hemos visto muchas detenciones en esta materia desarticulando bandas que estaban dedicadas al robo de madera”.

En relación a la fiscalización de armas, afirmó que “vamos a tener un trabajo coordinado entre la Dirección General de Movilización Nacional, Directemar, Aduanas y policías. Destaco en ello el aumento de fiscalización en muelles, puertos y playas de la carga que se transporta en buques, la detección del tráfico de armas a bordo de embarcaciones menores de pesca artesanal”.

Asimismo señaló que “vamos a modificar la Ley de Control de Armas para que todas las importaciones y exportaciones sean fiscalizadas por el Servicio Nacional de Aduana y modernizar al Servicio Nacional de Aduana para estar a la altura de este desafío”.

También aseguró que “vamos a aumentar en un 20% el control y fiscalización de elementos sometidos al Control de la Ley de Armas, en particular en Temuco, Loncoche, Lautaro, Angol y Victoria“.

En lo relativo a la seguridad agroalimentaria, el mandatario anunció que “vamos a detectar y referenciar puntos de producción y rutas agroalimentarias con historial de denuncias, y vamos a constituir una mesa de trabajo intersectorial con miembros de la cadena de producción, que es una solicitud que nos han hecho gremios, como la Sociedad Nacional de Agricultura, que implemente medidas para disminuir la ocurrencia y consecuencia de delitos”.

Y agregó que “vamos a recuperar espacios públicos que han sido tomados. Para dar solo un ejemplo, me han mencionado la situación crítica de Capitán Pastene; vamos a recuperar Capitán Pastene de la delincuencia y en eso pueden contar con todo el compromiso de este gobierno regional”.

Centros de víctimas

Manifestando parte de lo sostenido en su reunión con el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, Boric anunció “la apertura de dos nuevos centros de apoyo para las víctimas” e indicó que “hemos convenido con él la disposición de nuevos recursos para asistir al 100% de las víctimas que vieron afectados su capital de trabajo y que forma parte del programa de apoyo a víctimas de la violencia rural”.

En ello precisó que “vamos a abrir un nuevo centro en Temuco y otro en la ciudad de Los Ángeles, en la región del Biobío”.

Vigilancia

El jefe de Estado indicó que en el marco del Plan Contra el Crimen Organizado “estamos disponiendo de 20.929 millones de pesos para mejorar la vigilancia de la Ruta 5 Sur y sus caminos aledaños”.

En el tramo Temuco-Río Bueno “vamos a instalar 36 puntos de cámaras CCTV, que incluye 36 cámaras normales, 20 cámaras térmicas, 519 luminarias dobles, 37 lectores de placas patentes en peajes y el monto de inversión de esto es de 11.227 millones de pesos más IVA”, señaló

En tanto, en el tramo Collipulli-Temuco ““vamos a instalar 31 nuevos puntos de CCTV que incluye 31 cámaras normales, 22 cámaras térmicas, 439 luminarias dobles y 53 lectores de placas de patente en peaje. El monto de esta inversión es de 9.702 millones de pesos más IVA”.

Policías

En cuanto a infraestructura y vehículos para las policías, Boric dio cuenta de que “acá en la región de la Araucanía tenemos siete proyectos de inversión en infraestructura policial para reponer retenes y conservar cuarteles; tres de ellos son de Carabineros -dos en Carahue y uno en Ercilla- cuatro de la PDI, en Villarrica, Angol, Temuco y Traiguén”

Por lo demás, afirmó que “estamos asignando siete furgones Z que tienen calabozos para trasladar detenidos (…) y además estamos reponiendo 33 vehículos, 16 furgones y 17 radiopatrullas en 15 comunas de la región”.

Otras medidas de seguridad

Adicionalmente, el Presidente anunció medidas de seguridad para la zona lacustre a modo de resguardar la seguridad de los balnearios durante la época de verano. “Vamos a estar realizando acciones en conjunto con La Armada y Carabineros implementando un sistema de vigilancia preventiva y reactiva con patrullajes marítimos, terrestres y aéreos para el salvamento de bañistas y deportistas náuticos, la minimización de accidentes y evitar pérdida de vidas humanas en los lugares de esparcimiento y recreación del borde costero, ríos y lagos de la región de La Araucanía”.

“En materia de Carabineros, vamos a reforzar la presencia policial en Caburgua, en Lican Ray, en Villarrica, en Pucón, en Icalma y en Puerto Saavedra durante la temporada estival 2022-2023 y en enero del 2023 vamos a aumentar en un 93% el personal de Carabineros respecto al periodo anterior”, añadió.

Mientras que “en febrero del 2023 vamos a aumentar en 170% el personal de Carabineros respecto al período anterior y además vamos a crear un retén temporal en Caburgua y se elevará el retén de atención temporal”, afirmó.

Obras Públicas

En su alocución el Presidente aseveró que el robustecimiento del Estado en la región no es exclusivo al área de seguridad, la que a su juicio, “es condición habilitante para que hablemos de todo lo demás, pero necesitamos inversión social. La Araucanía es la región más pobre de Chile, teniendo muchísimos recursos para que esto no sea así”.

Por ello, dio cuenta del plan “Infraestructura para el Buen Vivir para el año 2023”, que dota de “infraestructura a las comunidades indígenas y rurales mediante servicios adecuados para brindar cobertura, disponibilidad y acceso a los habitantes de los territorios regionales”.

En ello, destacó que “el presupuesto 2023 trae consigo una inversión de más de 348 mil millones de pesos, lo que es un 150% más de lo que se invirtió en el 2022”. Y relevó que “la inversión proyectada triplica el promedio que hubo de inversión entre el 2012 y el 2023”.

APR

En cuanto al Agua Potable Rural, el mandatario anunció la instalación para este 2023 de “3.989 arranques de agua potable con el aumento del 5% de la cobertura y además entran en diseño 15.786 arranques que se ejecutarán el año 2024”.

Junto a ello se comprometió a que “durante nuestro mandato, todas las escuelas rurales y postas rurales tienen que contar con este servicio básico”.

Conectividad y mercados

Por otro lado, el Presidente aseguró que “vamos a ejecutar 1.548 caminos de conservación y mejoramiento de caminos” y señaló que “vamos a contratar profesionales para levantar diagnósticos y diseños que permitan dar una solución transitoria o definitiva a los problemas de infraestructura que existen en los establecimientos de la región”.

En ello detalló que “el monto de la inversión en honorarios profesionales para este ítem es de 120 millones de pesos”.

También, anunció que “se van a construir cinco nuevos mercados en la comuna de Loncoche, Ercilla, Victoria, Traiguén y Gorbea y además nos hemos comprometido hoy día en la mañana con el alcalde Neira de Temuco a resolver las trabas que han impedido que se pueda terminar la ejecución del mercado de Temuco”.

El plazo para esto es el primer trimestre del 2023, indicó el mandatario, dando cuenta de una inversión de 750 millones de pesos.

Salud

En su alocución el jefe de Estado comprometió la finalización del hospital Dr. Oscar Hernández Escobar en Curacautín con un nuevo llamado a licitación antes que termine el año. “Con el MOP hemos previsto que sean licitaciones que no queden desiertas; hemos logrado bajar de manera significativa las licitaciones que han sido declaradas desiertas en la región de La Araucanía, teniendo un nuevo un nuevo criterio y trabajando en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción”.

También anunció el establecimiento de “centros multipropósitos en las comunas de Lonquimay y Padre Las Casas”.

Recogiendo las iniciativas parlamentarias, el Presidente indicó que en el Gobierno están estudiando el erigir un centro oncológico para la región. Asimismo, potenciar las APR en la región, o el caso de poder revisar el proyecto para que los predios han sido víctimas de tomas no tengan que pagar contribuciones, que también lo estamos revisando. Hay un proyecto tanto en el Senado como en la Cámara y nos comprometimos con los parlamentarios a verlo”.