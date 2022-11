8e7d7ebe54

1a2d0d1d65

Deportes Voluntariado de Santiago 2023 superó las 10 mil personas inscritas A sólo dos meses y medio de su lanzamiento, el programa sigue sumando interesados. Entre las historias de algunos de los voluntarios destacan un admirador de Usain Bolt, una dueña de casa y un informático que quisieron decir "presente" en la cita. Diario UChile Jueves 10 de noviembre 2022 11:19 hrs.

Compartir en

El programa de voluntariado de los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos se activó hace solo dos meses y medio y ya cuenta con 10.214 personas registradas, de las 17 mil que se estiman necesarias para colaborar con la cita deportiva más grande de las Américas y que por primera vez se desarrollará en el país. Entre los inscritos para Santiago 2023, hay algunos datos que llaman la atención: del total de participantes, un 56,92% son mujeres y un 42,74% varones; y un 35,5% corresponde a personas extranjeras, con un significativo aumento de postulantes de Paraguay, donde se realizaron recientemente los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Más allá de los números, cada voluntaria y voluntario tiene una historia única de solidaridad, generosidad y pasión por el deporte y la comunidad. Acá se presentan tres historias de cómo impacta la decisión de “ser parte” que toman sus protagonistas. “Me inspiré cuando vi a Usain Bolt” La ingeniera comercial Katerine Martínez (29 años) viene precisamente de participar en Asunción, donde se desempeñó como asistente del Team Chile. “Tuve relación directa con el jefe de misión y la plana mayor del Comité Olímpico. Mis tareas fueron asistir a los atletas en cosas cotidianas como la compra de chips para celulares y facilitar los traslados y operación en los recintos”, describió. La cita guaraní significó un evento más en una larga trayectoria que incluye Suramericanos Santiago 2014, Copa América Chile 2015, Panamericanos Lima 2019, y Fórmula E en Santiago, entre otros. “Me inspiré cuando vi a Usain Bolt cómo compartía con los voluntarios en los Olímpicos de Pekín 2008 y dije: ‘yo quiero estar ahí’”, rememoró. “Tenemos un mismo objetivo” En tanto, el informático Manuel Jerez (28) se inició en el torneo sudamericano de fútbol en 2015 apoyando en el área de acreditaciones. “Conocí mucha gente, hice muchos amigos y somos varios los que vamos a repetir en Santiago 2023”, afirmó, estando en contacto con los demás interesados a través de la comunidad ‘Voluntarios Deportivos Chilenos’ en redes sociales. La expectativa de cara al evento que se avecina es elevada. “Se trata de mostrar Chile hacia afuera, nada menos. Independiente de cómo seamos, yo soy usuario de silla de ruedas, por ejemplo, los voluntarios podemos ayudar como sea, teniendo todo un mismo objetivo”, sostuvo. “Nunca voy a estar fuera de lugar” Susana Zapata (52) conoció el voluntariado deportivo a través de un aviso en el diario para los Juegos Suramericanos Santiago 2014 y cómo el lugar de reclutamiento quedaba cerca del colegio de sus hijos, se animó a inscribirse. “Soy dueña de casa, tenía 44 en ese momento, y cuando me acerco sólo vi que eran jóvenes veinteañeros, sentí que no pertenecía, pero me acogieron tan bien, que me decidí”, recordó. E inició un camino que la llevó a los Olímpicos de Río 2016. “Estuve en el estadio Engenhao para el atletismo dispuesta a colaborar en lo que fuese necesario y pensaba que era mi último voluntariado, siempre pensando en mi edad, pero en Brasil vi personas colaborando desde 18 hasta 60 años, y sentí que nunca voy a estar fuera de lugar, me puso feliz”, concluyó. Quiero participar en Santiago 2023: ¿Cómo me inscribo? – Tener al menos 18 años de edad al 1 de octubre de 2023.

– Cédula de identidad vigente hasta el término de los Juegos.

– Extranjeros con pasaporte vigente y válido a lo menos por seis meses desde el ingreso al país y hasta el término de los Juegos, más un seguro de salud.

– Inscribirse en el Formulario disponible en santiago2023.org.

– Participar en entrevistas grupales, capacitaciones y asignaciones de roles.

El programa de voluntariado de los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos se activó hace solo dos meses y medio y ya cuenta con 10.214 personas registradas, de las 17 mil que se estiman necesarias para colaborar con la cita deportiva más grande de las Américas y que por primera vez se desarrollará en el país. Entre los inscritos para Santiago 2023, hay algunos datos que llaman la atención: del total de participantes, un 56,92% son mujeres y un 42,74% varones; y un 35,5% corresponde a personas extranjeras, con un significativo aumento de postulantes de Paraguay, donde se realizaron recientemente los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Más allá de los números, cada voluntaria y voluntario tiene una historia única de solidaridad, generosidad y pasión por el deporte y la comunidad. Acá se presentan tres historias de cómo impacta la decisión de “ser parte” que toman sus protagonistas. “Me inspiré cuando vi a Usain Bolt” La ingeniera comercial Katerine Martínez (29 años) viene precisamente de participar en Asunción, donde se desempeñó como asistente del Team Chile. “Tuve relación directa con el jefe de misión y la plana mayor del Comité Olímpico. Mis tareas fueron asistir a los atletas en cosas cotidianas como la compra de chips para celulares y facilitar los traslados y operación en los recintos”, describió. La cita guaraní significó un evento más en una larga trayectoria que incluye Suramericanos Santiago 2014, Copa América Chile 2015, Panamericanos Lima 2019, y Fórmula E en Santiago, entre otros. “Me inspiré cuando vi a Usain Bolt cómo compartía con los voluntarios en los Olímpicos de Pekín 2008 y dije: ‘yo quiero estar ahí’”, rememoró. “Tenemos un mismo objetivo” En tanto, el informático Manuel Jerez (28) se inició en el torneo sudamericano de fútbol en 2015 apoyando en el área de acreditaciones. “Conocí mucha gente, hice muchos amigos y somos varios los que vamos a repetir en Santiago 2023”, afirmó, estando en contacto con los demás interesados a través de la comunidad ‘Voluntarios Deportivos Chilenos’ en redes sociales. La expectativa de cara al evento que se avecina es elevada. “Se trata de mostrar Chile hacia afuera, nada menos. Independiente de cómo seamos, yo soy usuario de silla de ruedas, por ejemplo, los voluntarios podemos ayudar como sea, teniendo todo un mismo objetivo”, sostuvo. “Nunca voy a estar fuera de lugar” Susana Zapata (52) conoció el voluntariado deportivo a través de un aviso en el diario para los Juegos Suramericanos Santiago 2014 y cómo el lugar de reclutamiento quedaba cerca del colegio de sus hijos, se animó a inscribirse. “Soy dueña de casa, tenía 44 en ese momento, y cuando me acerco sólo vi que eran jóvenes veinteañeros, sentí que no pertenecía, pero me acogieron tan bien, que me decidí”, recordó. E inició un camino que la llevó a los Olímpicos de Río 2016. “Estuve en el estadio Engenhao para el atletismo dispuesta a colaborar en lo que fuese necesario y pensaba que era mi último voluntariado, siempre pensando en mi edad, pero en Brasil vi personas colaborando desde 18 hasta 60 años, y sentí que nunca voy a estar fuera de lugar, me puso feliz”, concluyó. Quiero participar en Santiago 2023: ¿Cómo me inscribo? – Tener al menos 18 años de edad al 1 de octubre de 2023.

– Cédula de identidad vigente hasta el término de los Juegos.

– Extranjeros con pasaporte vigente y válido a lo menos por seis meses desde el ingreso al país y hasta el término de los Juegos, más un seguro de salud.

– Inscribirse en el Formulario disponible en santiago2023.org.

– Participar en entrevistas grupales, capacitaciones y asignaciones de roles.