Nacional Política “Yo tenía ganas de estar en casa”: Michelle Bachelet oficializa su retorno definitivo al país En el lanzamiento del libro "Urgentes mensajes del planeta tierra: la ecología integral como nuevo paradigma de la justicia", la ex alta comisionada de la ACNUDH llamó a la "acción, tenaz, sostenida y colectiva" sobre la crisis socioambiental. Diario Uchile Jueves 10 de noviembre 2022 10:26 hrs.

“Son muchas las razones que me hacen sonreír por estar en el lanzamiento de este libro”, señaló la expresidenta Michelle Bachelet en el marco del lanzamiento del libro “Urgentes mensajes del planeta tierra: la ecología integral como nuevo paradigma de la justicia”, de Haydée Rojas y María Ester Roblero. Según sinceró la otrora mandataria, el hito organizado por la Revista Mensaje y realizado en el teatro del Colegio San Ignacio El Bosque, “me recuerda que estoy en Chile de forma definitiva, para asentarme en mi tierra, en este lugar con una naturaleza tan singular, tan difícil de separar de nuestra historia y de nuestros sueños. Yo tenía ganas de estar en casa”. Por lo demás, Bachelet relevó el aporte del libro en la acción sobre la crisis climática, ecológica y ambiental. “Puede ayudar en muchos sentidos, porque entrega una serie de elementos que pueden ser muy útiles, tanto al nivel de la argumentación como al nivel de convencer a quienes toman decisiones de hacer lo que corresponde”. En ese sentido, apuntó a la justicia y la esperanza como las ideas centrales del texto. “Derechamente, el título del libro habla de un nuevo paradigma de justicia, porque la evidencia ya es clara: el impacto del desajuste climático está distribuido de modo que golpea mucho más fuerte a los países pobres, a las poblaciones vulnerables y a grupos que ya cargan con muchas desigualdades, como las mujeres, los niños, el mundo rural o costero empobrecido, es decir, como siempre, quienes tienen menos sufren más”, sostuvo. Y acotó que el llamado de las Naciones Unidas ha sido a arribar a “un nuevo contrato social” para enfrentar los desafíos globales actuales con perspectiva de justicia. “No es casualidad que uno de los temas centrales de la COP 27, que está desarrollándose en Egipto, sean los mecanismos para lograr uno de los propósitos más necesarios: que todos los países puedan contar con capacidades equivalentes para reducir emisiones, para mitigar, para adaptar y para ser más resilientes“, destacó. Y precisó que “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Por lo tanto, el nuevo paradigma de justicia también nos lleva a mirar lo que hacemos en transporte, en alimentación, en producción, en consumo, en comercio, en derechos humanos, en patrimonio, con nuevos ojos. Habrá que abandonar el error de pensar que nos rodea un entorno inerte a nuestro servicio, disponible para su explotación sin límites”. Asimismo, la ex alta comisionada de la ACNUDH aseveró que el motor de la justicia es “un combustible no fósil que conocemos como esperanza: la esperanza que nos impulsa a renovar la mirada y los paradigmas, y sobre todo, a actuar en consecuencia. No es algo que hayamos logrado definitivamente, pero es un sendero que estamos abriendo”. “Debemos actuar, movilizar y acelerar. Ya está claro lo que hemos hecho mal, sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer: hay alternativas para atacar el problema. Lo que sigue faltando es mucho más acción, tenaz, sostenida y colectiva”, añadió. En un mensaje final, Bachelet sostuvo que “como expresidenta les digo, es importante que pensemos en el futuro que estamos construyendo”. “No creo que seamos capaces de dejar todos los problemas resueltos. Son altamente complejos y toman mucho más tiempo de lo que quisiéramos. Pero si hay una misión que podemos dar a los jóvenes: debemos dejarles las acciones correctas en movimiento y tratar de acelerarlas, de darle la urgencia necesaria. No tenemos derecho a dejar una crisis desatada sin un conjunto de alternativas viables”, afirmó. La otrora mandataria arribó al país el pasado viernes 21 de octubre. A partir de entonces, ha sostenido reuniones con su fundación Horizonte Ciudadano y con la timonel del partido Socialista, Paulina Vodanovic. Imagen: Agencia ATON.

