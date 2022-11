9bb8b5d947

Ministra Carolina Toha por visita del presidente Boric a La Araucanía: "Estamos perfeccionando la ley contra el crimen organizado" La titular de Interior realizó un positivo balance de la gira del mandatario y destacó la necesidad de "recuperar la presencia del Estado" en la zona. Diario UChile Sábado 12 de noviembre 2022 14:18 hrs.

Luego que el presidente Gabriel Boric realizara su primera gira a la Región de La Araucanía esta semana, la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien acompañó al mandatario, realizó un positivo balance, aunque afirmó que un tema fundamental es “resolver la relación nunca bien lograda entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche”. Recordemos que en la visita, el presidente anunció la creación de una Comisión por la Paz y el Entendimiento, con el fin de proponer al país mecanismos de restitución de tierras indígenas para el pueblo mapuche. En conversación con Meganoticias la secretaria de Estado fue enfática en señalar que “gran parte de la violencia que hay en la región es de grupos que ocupan la excusa de la causa, para hacer actos meramente delictuales, para robar madera, para traficar con armas, para mover drogas”. Asimismo, aseveró que “tenemos que recuperar la presencia del Estado”, puesto que en la Región de La Araucanía está “ausente”. En esa línea, detalló que “muchas personas jóvenes que viven en una comunidad que lleva esperando tierra un largo tiempo y ve que los caminos en Chile progresan, pero en su comunidad siguen siendo defectuosos, se vuelve un terreno fértil para que estos grupos delictuales penetren y recluten a estos jóvenes. Les dicen: qué sigues ahí esperando, si te ofrecemos esto vas a ganar el quíntuple”. En cuanto a los dichos del mandatario que reconocen “actos terroristas” en la zona, la secretaria de Estado sostuvo que “creo que lo que el Presidente hizo a mí no me sorprende desde el punto de vista de los hechos que él constató (…) El (Presidente) dijo ‘mira, actos de tipo terrorista hay’, el problema es que ocupar esa herramienta que se llama la ley antiterrorista no es una buena idea por múltiples razones. Él lo dijo claramente”. En esa línea, aseveró que “cuando se ocupa este tipo de ley se gasta mucha energía en desmentir o comprobar que sí fue terrorista o no fue terrorista”, agregando que “ahora lo que estamos trabajando es perfeccionar la ley contra el crimen organizado. Esa legislación nos va a dar herramientas mucho más potentes de las que hoy tenemos“.

