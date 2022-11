c926ed43e6

Economía Nacional Política Salud Trabajadores de la salud primaria por incremento de $100 en el presupuesto 2023: “Lo sentimos como una burla” Los funcionarios agrupados en la Confusam anunciaron un paro de actividades para el día martes donde llegarán al Congreso a emplazar a los parlamentarios a no aprobar el presupuesto para el sector. “Se está retrocediendo”, subrayaron. Diario Uchile Domingo 13 de noviembre 2022 12:21 hrs.

Como un presupuesto que significa un retroceso calificaron los dirigentes de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) el aumento de 1.04% para la atención primaria de este sector que anunció el Gobierno para el 2023 y que se discutirá esta semana en el Congreso. La presidenta de la entidad, Gabriela Flores, puntualizó que la propuesta del Ejecutivo no da cuenta de las necesidades que tiene el sector, algo que evaluaron con el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, quien fue quien informó sobre este guarismo. “Él manifestó la cifra que iban a colocar y yo le señalé a nombre del directorio que no la compartíamos porque eso no es lo que nosotros hemos planteado”, señaló la dirigenta, quien destacó que esperan un aumento que supere los 10 mil pesos per cápita para dar cuenta de los requerimientos de la salud municipalizada. Flores agregó que los trabajadores deben enfrentar la reacción negativa e incluso violenta de los usuarios cuando no cuentan con medicamentos, funcionarios y especialistas para atenderlos, problemas que pasan precisamente por la falta de financiamiento. “Por eso hemos convocado al paro nacional el martes, porque queremos hacer un llamado y decir que aquí se retrocede con lo que es la atención primaria”. La presidenta de la Confusam emplazó al presidente Gabriel Boric ya que “si su pilar como lo ha dicho es potenciar la atención primaria, con esto usted retrocede, usted no le está dando la oportunidad de una salud digna, completa a los habitantes de Chile. Cumpla con Chile, entregue mayores recursos a la atención primaria”, subrayó. Por su parte, Esteban Maturana, dirigente de la Confusam, recordó que durante la campaña el actual mandatario se reunió con el gremio para comprometer un fortalecimiento del sector. “Nos planteó con mucha fuerza que una de sus prioridades fundamentales iba a ser salud y dentro del ámbito de la salud, obviamente la atención primaria iba a ocupar un lugar primario en todas las decisiones que se tomaran”, planteó el dirigente. Sin embargo, sostuvo que ahora “que nos enfrentamos a la primera discusión presupuestaria en que la iniciativa en estas materias la tiene exclusivamente el Ejecutivo, por no decir el Presidente de la República con el ministro de Hacienda, y de verdad que cuando conocimos el crecimiento del per cápita lo sentimos como una burla”. Maturana lamentó que en un Gobierno que se autodefine como progresista, “se pongan menos recursos proporcionalmente hablando que en gobiernos que no son progresistas”, subrayando que durante las dos administraciones de Sebastián Piñera se aumentó el per cápita del sector. “Esta es una contradicción que yo entiendo que este Gobierno no debería bajo ningún punto de vista asumir”, comentó. Además, los dirigentes criticaron la decisión de la Asociación Chilena de Municipalidades de aceptar el incremento establecido por el Ejecutivo, presupuesto que no va a afectar a las comunas más grandes si no precisamente a las que tienen más necesidades y población pobre. La Confusam espera que el presupuesto por paciente llegue al menos a los 10 mil 200 pesos, tal como estableció en un momento la Asociación Chilena de Municipios. “Lo que estamos solicitando al Parlamento es que recoja lo que tiene que ver con la inflación y que no provoque un desmedro en la entrega de recursos hacia las comunas. Nosotros seguimos planteando la recuperación del 12 por ciento de inflación y conversar desde ahí. Y el 12 por ciento son 10 mil 136 pesos”, puntualizó Flores. El per cápita establecido por el Gobierno en el actual presupuesto es de 9 mil 718 pesos para 2023.

