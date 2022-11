“Estamos sentando las bases de un Estado de Bienestar”: Presidente lanza el Módulo de Identificación de Personas Cuidadoras

Este lunes el Gobierno lanzó el “Módulo de Identificación de Personas Cuidadoras“, una plataforma inédita que registra a quienes cuidan a niños, niñas y adolescentes; personas mayores; personas en situación de discapacidad o con enfermedades, con el objetivo de proporcionar un acceso preferente en prestaciones estatales. Con ello la iniciativa busca avanzar en el reconocimiento de las personas que ejercen labores de cuidado para luego apuntar hacia la redistribución de recursos.

“Lo que me moviliza es saldar las deudas con quienes han sido discriminadas, olvidadas y reducidas a la intimidad de sus hogares sin que el resto de la sociedad las vea, siendo que son ustedes las que sostienen la sociedad. Es importante que sepamos que el trabajo que ejercen es imprescindible para todo el país”, sostuvo el Presidente Gabriel Boric, encabezando la presentación.

Y con ello, indicó que el registro nacional de personas cuidadoras “no es solamente buenas intenciones, ya que paga las cotizaciones por hasta dos años de quienes ejercen labores de cuidado de personas con dependencia moderada o severa, y que se encuentren inscritas en el módulo de cuidado que hoy lanzamos”.

Por otro lado, el jefe de Estado relacionó este tema a la Reforma Previsional, afirmando que “las pensiones no pueden seguir esperando, y las mujeres que cuidan no pueden seguir esperando. De esta forma, queremos compensar las mal llamadas ‘lagunas previsionales’ que se generan para quienes deban abandonar temporalmente sus trabajos producto de la necesidad de cuidar a otros, y que esto no afecte su pensión futura”.

Con todo, reiteró que “estamos sentando las bases de un Estado de Bienestar, que reconozca la importancia de los cuidados, porque es lo justo, y es la forma de distribuir también de manera justa la riqueza que entre todos generamos”.

En la oportunidad, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló que “si bien todos necesitamos que alguien nos cuide en algún momento, no todas las personas cuidamos. Y no lo decimos en neutral, porque cuando en una familia está la disyuntiva porque se enfermó el padre o la madre, y hay tres hermanos, es la hermana mujer la que deja su trabajo para cuidar”.

Y acotó que las mujeres “no solamente proveemos los cuidados, sino que también cargamos con el costo social de los cuidados. Eso es una necesidad que todos y todas tenemos. Es injusto, y para poder salvar esa desigualdad es que tenemos la agenda de cuidados”.

En ese contexto, explicó que el módulo permite “ponerles nombre, cara, un territorio donde se habita y en relación al Estado con esas necesidades concretas”, y destacó que este tipo de medidas “apuntan directamente al núcleo más duro de la desigualdad y la pobreza. Cuando se abandona el trabajo para cuidar, es una familia entera la que ve reducidos sus ingresos”.

Sobre el sistema nacional de cuidados, si bien Orellana reconoció que “tiene un costo grande”, precisó que “no es costo. Es inversión en bienestar, en salud pública y en cohesión social e igualdad entre hombres y mujeres”.

“Podría demorar hasta 15 años en estar implementados, es un proceso que podemos homologar a cuando nuestro país decidió tener un sistema sanitario y construir hospitales en el país”, añadió.

¿Cómo funciona el nuevo Módulo de Identificación de Personas Cuidadoras?

Sobre como adquirir la identificación, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson explicó que primero se debe ingresar a la página del Registro Social de Hogares (RSH) y en la información sobre el hogar, escoger la opción de “datos complementarios”, donde se encontrará el botón de “cuidados”. Una vez ahí, se debe pinchar la opción “realizar trámite” para comenzar con el proceso de solicitud. Si la persona cuidadora es no remunerada, aparecerán las opciones que ya están dentro del registro social de dicho hogar.

Una vez descargada la solicitud, quien la solicita debe firmar y subirla nuevamente como fotografía, además de las cédulas de identidad de la persona cuidadora y de la que es cuidada. De esta manera, la persona debiese estar incorporada durante la próxima actualización del RSH.

¿A que beneficios se pueden acceder?

En esta primera etapa la credencial brindará acceso preferente en los siguientes servicios:

Atención Preferente en Salud.

Sucursales de Fonasa.

Sucursales de ChileAtiende – IPS.

Sucursales de Banco Estado.

Sucursales de Registro Civil.

Oficinas de Serviu.

Oficinas de Senadis.

Oficinas de Senama.

Se sumarán prontamente los siguientes servicios: