Educación Nacional Leonor Varas, directora DEMRE por prueba PAES: “Todo el sistema es más amistoso, más humano” La jefa del servicio encargado de la prueba de selección universitaria indicó que el nuevo test es mucho más accesible para los estudiantes y busca bajar los niveles de ansiedad para quienes buscan optar por una carrera en la educación superior. Diario Uchile Lunes 14 de noviembre 2022 9:16 hrs.

Más amistoso y más humano. Así define la directora del DEMRE, Leonor Varas, al nuevo sistema de selección universitaria, la Prueba de Acceso a la Educación Superior, PAES, que se aplicará los próximos 28, 29 y 30 de noviembre. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la jefa de la entidad de la Universidad de Chile comentó que uno de los cambios centrales es la posibilidad de rendir nuevamente el test y combinar los resultados para lograr acceder a la carrera que el estudiante espera ingresar. “Hay dos rendiciones al año. Con los puntajes con los cuales se postula -que no tienen que hacer nada los estudiantes porque nosotros, eso lo hace solo el programa-, por cada una de las pruebas elige el mejor puntaje de las últimas rendiciones. En este caso, puede haber personas que tengan tres puntajes para una prueba del año pasado en diciembre, de julio de este año y que rindan las pruebas a fin de mes, de las tres prueban le eligen el mejor en cada una de sus pruebas”, precisó en conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano. Varas agregó que a esto se suma una escala “más precisa, más amplia”, al tiempo que agregó que “una cosa muy importante para aliviar las inquietudes que surgen de los cambios: los cambios son todos puro progreso, más favorables. Igual pone nervioso que haya cambio, incertidumbre porque los puntajes van a ser distintos, en otra escala. Antes se podían marcar diez opciones, diez carreras distintas; ahora se pueden marcar 20”. Esto significa que “todo el sistema es más amistoso, más humano, más pensado en los estudiantes”. La encargada del DEMRE indicó eso sí que el sistema no puede no tener una selección de acceso a la educación superior, especialmente considerando la cantidad de beneficios que hoy entrega el Estado para quienes quieren seguir una carrera. “Es imposible que el sistema reciba a todos, necesita que esto esté organizado porque no tiene capacidad, pero también porque hay beneficios como la gratuidad, becas, etcétera, para lo cual hay que garantizar de alguna manera que aquellos que ingresan tienen una posibilidad cierta de recibirse, de no salir eliminados al segundo año”, precisó la directiva. La representante explicó que el sistema está organizado de una forma selectiva, donde “tenemos un proyecto para desarrollar otras formas de utilizar las pruebas para determinar esos niveles de preparación suficientes de manera que al ingresar uno sea responsable de que sí tienen una oportunidad cierta de concluir, de recibirse, no es solamente el acceso”. Si bien reconoció que no se puede tener una medida de las capacidades de los estudiantes con solo cuatro disciplinas evaluadas, subrayó que hay también otros factores como las calificaciones de la enseñanza media. “Las notas recogen otra dimensión de la capacidad de las personas. Alguien que está en el 10 por ciento superior de las notas de su colegio de egreso, claramente que es una persona que se puede caracterizar como una persona que hace las tareas, que es perseverante, que estudia. Y eso no lo puede captar la prueba. Necesitamos tener las pruebas, porque son muy objetivas, muy precisas. Esa precisión no la vamos a tener con otros factores”, indicó, señalando que esa combinación de datos permite retratar de alguna forma al universo de jóvenes que quieren acceder a la educación superior. Leonor Varas destacó además que la actual PAES permite una mirada más amplia ya que el mecanismo anterior daba cuenta de una “posición relativa de un conjunto de personas que rendían en una misma oportunidad”. “Con la Prueba de Invierno eso perdió totalmente sentido. No podríamos entregar un puntaje en la Prueba de Invierno que sea una posición relativa entre los que rinden en invierno y que eso valiera lo mismo cuando la rinden 250 mil personas. En invierno la rinden 30 mil personas, sólo en capitales regionales, sólo personas que están egresadas en años anteriores. Las poblaciones no son comparables y el puntaje no podía ser una posición relativa”, explicó. La directora del DEMRE precisó que la nueva PAES busca bajar los niveles de estrés que caracterizaban a las pruebas anteriores, dando a los estudiantes mayor posibilidad para concretar su ingreso a la educación superior. Calendario PAES 2023 26 de noviembre: Difusión de locales de rendición a través de la descarga de una Nueva Tarjeta de Identificación desde el Portal de Inscripción. 28 de noviembre, 12.00-13.00 hrs: Reconocimiento de Salas (Exclusivo para Personas en Situación de Discapacidad. Rapa Nui: 11.00-12.00 hrs. 28 de noviembre, 15 hrs: Rendición PAES electiva Ciencias – Rapa Nui 14 hrs. 29 de noviembre, 9.00 hrs: Rendición PAES Competencia Lectora – Rapa Nui 8.00 hrs. 29 de noviembre, 15 hrs: Rendición PAES Competencia Matemática 2 (M2) – Rapa Nui 14 hrs. 30 de noviembre, 9.00 hrs: Rendición PAES Competencia Matemática 1 (M1) – Rapa Nui 13 hrs. 30 de noviembre, 15 hrs: Rendición PAES electiva Historia y Ciencias Sociales – Rapa Nui 14 hrs.

