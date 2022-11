c862136b12

Economía Minería Nacional Política Trabajo Trabajadores contratistas de Codelco realizan movilizaciones y exigen mesa de negociación sin exclusiones Los trabajadores realizaron manifestaciones y cortes de rutas en las divisiones de El Teniente, Andina y Ventanas y exigieron la instalación de una mesa de negociaciones que represente a todos los trabajadores subcontratados. Osciel Moya Plaza Lunes 14 de noviembre 2022 12:07 hrs.

Los trabajadores contratistas de Codelco realizaron este lunes la cuarta jornada nacional de movilizaciones en las divisiones Andina, El Teniente y Ventanas, con el objetivo de presionar a la cuprífera estatal para que instale una mesa de negociaciones junto a las empresas contratistas, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y salariales. Los trabajadores de la división Andina instalaron un piquete en el camino internacional Los Andes-Mendoza, en el sector Las Vizcachas, donde denunciaron que Codelco ha privilegiado el diálogo con organizaciones que no representan a la mayoría de los trabajadores. El dirigente de la división Andina y de Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas, Cristián Cuevas, afirmó que la mesa que hoy está instalada no representa el sentir de la mayoría de los trabajadores subcontratistas y llamó al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, a no excluir a las organizaciones sindicales. “Ya son nueve años en que los trabajadores contratistas no han tenido ni mejoramiento ni actualización en relación a los Acuerdos Marco y debemos ser claros, los depositarios de esos derechos son y serán las y los trabajadores contratistas, no son las organizaciones. Por tanto, si las organizaciones dejaron de representar los intereses, no se justifica que hoy se instale una mesa cuya finalidad no va a cumplir con el objetivo”, destacó Cuevas. El dirigente afirmó que el conflicto sigue abierto y llamó a las organizaciones de Codelco a instalar mesas de trabajo y seguimiento. Cuevas denunció que “se ha tenido a los trabajadores encerrados, obligados o con prebendas también para imposibilitar que exista un movimiento de trabajadores poderoso, que sea capaz de hacer seguimiento a los compromisos que tenemos con los pobladores y por cierto, donde no se puede tener una industria donde se abusa permanentemente, se precariza la vida de los trabajadores y a la hora de terminar su ciclo laboral, nadie responde por su salud, por su vida, ni por su familia”. El dirigente indicó que pese a que las propuestas para avanzar en estas mejoras fueron entregadas a Codelco, al presidente Boric, a la ministra de Minería, Marcela Hernando y todos los sectores políticos, “nos llama la atención que tengamos que movilizar a los trabajadores para ser escuchados”. En tanto, a las 5 de la madrugada los trabajadores se movilizaron en el Cruce Maitenes en Machalí, impidiendo el paso de buses de trabajadores del turno A de la División El Teniente.

