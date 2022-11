ca4fcaa954

ebf661eb5d

Cultura Con diversos encuentros culturales Melipilla celebra el mes del migrante de la comuna La gestora cultural de la comuna, Belén Muñoz, sostuvo que "la iniciativa ha sido una buena oportunidad para visibilizar la realidad del artista que se mueve, busca un espacio y a partir de esa experiencia es que tiene mucho que contarnos” Joana Carvalho Martes 15 de noviembre 2022 20:12 hrs.

Compartir en

En noviembre el Departamento de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Melipilla programó actividades culturales con énfasis en la temática migrante, invitando a ser parte de la programación a artistas migrantes que se presentarán en los diferentes escenarios territoriales de la comuna. La actividad cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Programa “Interculturalidad e Inclusión de Migrantes”, del Departamento Ciudadanía Cultural. De acuerdo a la gestora cultural del Departamento de las Artes, las Culturas y el Patrimonio de la Municipalidad de Melipilla, Belén Muñoz, sostuvo que este año el área ha trabajado en fortalecer los lazos con artistas locales a través de mesas de trabajo y la realización del primer catastro de artistas de la comuna, lo cual permitió rastrear la situación de la cultura en el territorio. “Cambiar de territorio no es fácil, las y los artistas de Melipilla lo sabemos al tener que movilizarnos constantemente hacia la capital, por lo que creemos fundamental compartir el escenario que tiene la comuna para las y los artistas migrantes, quienes han dejado su contexto para venir hasta acá. Por esta razón hemos pensado en un mes migrante. La iniciativa ministerial ha sido una buena oportunidad para visibilizar la realidad del artista que se mueve, busca un espacio y a partir de esa experiencia es que tiene mucho que contarnos”, comentó Programación El martes 15 de noviembre a las 12:00 horas se presentará la exposición Retrocartel, muestra que cuenta con 41 carteles impresos que resumen el trabajo de Juan Madriz, artista y cartelista venezolano residente en Santiago de Chile. Dicha exposición trata de una retrospectiva de más de 10 años (2008-2018) en el diseño de obras de diferentes temáticas sociales y culturales. La selección de este reconocido artista gráfico incluye obras que han sido premiadas y seleccionadas para diferentes eventos y exposiciones en salones de diseño en el mundo. “Me parece fascinante y maravilloso el trabajo que hacen con las y los artistas locales, y ahora los artistas migrantes. Hemos podido seguir desarrollándonos y evolucionando en lo que sabemos hacer, en lo que nos gusta y nos mueve a todos: el arte”, comentó Madriz. Desde las artes escénicas el miércoles 16 a las 10:00 horas se presentará la obra “Habitar en Chile” de la Agrupación Artística Teatro en Casa, la presentación teatral se sostiene sobre la base de guiones u obras para funciones de corto formato, creadas por adolescentes migrantes. Es una reseña de la metodología de trabajo de la agrupación que ha acompañado a jóvenes migrantes para permitirles escenificar y actuar uno o varios relatos acerca de su percepción del habitar Chile, presentando la función a las personas de su entorno con quienes comparten el territorio. El proceso es replicable a lo largo del país, en contextos locales en donde predomina la poblacional migrante. El auditorio teatral del Centro Cultural Teatro Serrano vuelve abrir sus puertas el mismo miércoles a las 19:00 horas, para ver en pantalla grande el documental “Perro Bomba”, la historia cuenta la vida de Steevens, un joven migrante haitiano con una vida simple, estable y feliz en Chile. La llegada de Junior, un amigo de su infancia desestabiliza su cotidianidad cuando Steevens se involucra en una pelea que se viraliza y lo lleva a ser repudiado por su comunidad y amigos, perdiendo sus papeles y vivienda. A partir de ese momento deberá vagar por Santiago buscando trabajo, hogar, apoyo y una oportunidad para reiniciar su vida. Esta ópera prima del director y guionista, Juan Cáceres, se estrenó en el Festival de Miami y ha sido premiada en certámenes como Guadalajara, Málaga, Toulouse, Munich y Gramado. En otros territorios de la comuna de Melipilla, la programación migrante se desplazó a la Biblioteca de El Bollenar, la cual tiene preparado para el día viernes 18 a las 10:00 horas una presentación de cuentacuentos “Verdes, verdes, verdísimos”, que relata la historia de 43 sapos que vivían en una laguna que se sorprendieron cuando llegó un nuevo integrante de la familia que no era ni grande, ni chico, era rosadito y cachetón, un cerdito que dice croac y a los sapos eso no les hacía ni una gracias. Pero no todos los sapos eran iguales, no pensaban lo mismo, ahí estaba el caso de Humberto que vivía en la misma laguna, él estaba triste porque las mariposas le decían feucho. Así, a Humberto se le ocurre una idea muy colorida para cambiar la situación. En relación con las artes escénicas, se presentará la obra Vino por la causa de la Compañía Ankalli el mismo viernes en el Gimnasio de Bollenar a las 18:00 horas. El montaje teatral original está inspirado en la cultura culinaria como metáfora del aporte y mixtura de migrantes en Chile, representada por dos mujeres con sus historias y contextos. La trama alude a la cocina como referencia de lo identitario y de la nutrición como el espacio de lo íntimo y familiar. Además, es lo que se comparte, por lo que habla de sabores y aromas de la otredad, que es la persona migrante. El territorio de la cocina es el lugar del saber, del poder de identidad y alimentación. El Navegado chileno y la Causa peruana dan el nombre a esta obra teatral. En cuanto a música, tendremos un Encuentro Musical Migrante, este evento está programado para el día sábado 19 de noviembre a las 16:00 horas, el cual consistirá en escenario móvil donde se presentarán la cantante Tina Washington y Misael Yahure Pirone en la localidad de Mandinga a las 12:00 horas, posteriormente el teatro móvil, se desplazará a Culipran, para musicalizar la tarde a partir de las 18:00hrs, con la presentación de Brian Louis, Carlos Enrique, Cuerdas de Ayer y Grupo Chayanta.

En noviembre el Departamento de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Melipilla programó actividades culturales con énfasis en la temática migrante, invitando a ser parte de la programación a artistas migrantes que se presentarán en los diferentes escenarios territoriales de la comuna. La actividad cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Programa “Interculturalidad e Inclusión de Migrantes”, del Departamento Ciudadanía Cultural. De acuerdo a la gestora cultural del Departamento de las Artes, las Culturas y el Patrimonio de la Municipalidad de Melipilla, Belén Muñoz, sostuvo que este año el área ha trabajado en fortalecer los lazos con artistas locales a través de mesas de trabajo y la realización del primer catastro de artistas de la comuna, lo cual permitió rastrear la situación de la cultura en el territorio. “Cambiar de territorio no es fácil, las y los artistas de Melipilla lo sabemos al tener que movilizarnos constantemente hacia la capital, por lo que creemos fundamental compartir el escenario que tiene la comuna para las y los artistas migrantes, quienes han dejado su contexto para venir hasta acá. Por esta razón hemos pensado en un mes migrante. La iniciativa ministerial ha sido una buena oportunidad para visibilizar la realidad del artista que se mueve, busca un espacio y a partir de esa experiencia es que tiene mucho que contarnos”, comentó Programación El martes 15 de noviembre a las 12:00 horas se presentará la exposición Retrocartel, muestra que cuenta con 41 carteles impresos que resumen el trabajo de Juan Madriz, artista y cartelista venezolano residente en Santiago de Chile. Dicha exposición trata de una retrospectiva de más de 10 años (2008-2018) en el diseño de obras de diferentes temáticas sociales y culturales. La selección de este reconocido artista gráfico incluye obras que han sido premiadas y seleccionadas para diferentes eventos y exposiciones en salones de diseño en el mundo. “Me parece fascinante y maravilloso el trabajo que hacen con las y los artistas locales, y ahora los artistas migrantes. Hemos podido seguir desarrollándonos y evolucionando en lo que sabemos hacer, en lo que nos gusta y nos mueve a todos: el arte”, comentó Madriz. Desde las artes escénicas el miércoles 16 a las 10:00 horas se presentará la obra “Habitar en Chile” de la Agrupación Artística Teatro en Casa, la presentación teatral se sostiene sobre la base de guiones u obras para funciones de corto formato, creadas por adolescentes migrantes. Es una reseña de la metodología de trabajo de la agrupación que ha acompañado a jóvenes migrantes para permitirles escenificar y actuar uno o varios relatos acerca de su percepción del habitar Chile, presentando la función a las personas de su entorno con quienes comparten el territorio. El proceso es replicable a lo largo del país, en contextos locales en donde predomina la poblacional migrante. El auditorio teatral del Centro Cultural Teatro Serrano vuelve abrir sus puertas el mismo miércoles a las 19:00 horas, para ver en pantalla grande el documental “Perro Bomba”, la historia cuenta la vida de Steevens, un joven migrante haitiano con una vida simple, estable y feliz en Chile. La llegada de Junior, un amigo de su infancia desestabiliza su cotidianidad cuando Steevens se involucra en una pelea que se viraliza y lo lleva a ser repudiado por su comunidad y amigos, perdiendo sus papeles y vivienda. A partir de ese momento deberá vagar por Santiago buscando trabajo, hogar, apoyo y una oportunidad para reiniciar su vida. Esta ópera prima del director y guionista, Juan Cáceres, se estrenó en el Festival de Miami y ha sido premiada en certámenes como Guadalajara, Málaga, Toulouse, Munich y Gramado. En otros territorios de la comuna de Melipilla, la programación migrante se desplazó a la Biblioteca de El Bollenar, la cual tiene preparado para el día viernes 18 a las 10:00 horas una presentación de cuentacuentos “Verdes, verdes, verdísimos”, que relata la historia de 43 sapos que vivían en una laguna que se sorprendieron cuando llegó un nuevo integrante de la familia que no era ni grande, ni chico, era rosadito y cachetón, un cerdito que dice croac y a los sapos eso no les hacía ni una gracias. Pero no todos los sapos eran iguales, no pensaban lo mismo, ahí estaba el caso de Humberto que vivía en la misma laguna, él estaba triste porque las mariposas le decían feucho. Así, a Humberto se le ocurre una idea muy colorida para cambiar la situación. En relación con las artes escénicas, se presentará la obra Vino por la causa de la Compañía Ankalli el mismo viernes en el Gimnasio de Bollenar a las 18:00 horas. El montaje teatral original está inspirado en la cultura culinaria como metáfora del aporte y mixtura de migrantes en Chile, representada por dos mujeres con sus historias y contextos. La trama alude a la cocina como referencia de lo identitario y de la nutrición como el espacio de lo íntimo y familiar. Además, es lo que se comparte, por lo que habla de sabores y aromas de la otredad, que es la persona migrante. El territorio de la cocina es el lugar del saber, del poder de identidad y alimentación. El Navegado chileno y la Causa peruana dan el nombre a esta obra teatral. En cuanto a música, tendremos un Encuentro Musical Migrante, este evento está programado para el día sábado 19 de noviembre a las 16:00 horas, el cual consistirá en escenario móvil donde se presentarán la cantante Tina Washington y Misael Yahure Pirone en la localidad de Mandinga a las 12:00 horas, posteriormente el teatro móvil, se desplazará a Culipran, para musicalizar la tarde a partir de las 18:00hrs, con la presentación de Brian Louis, Carlos Enrique, Cuerdas de Ayer y Grupo Chayanta.