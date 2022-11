5de229c76b

9173ba0327

Nacional Política Mario Desbordes: “Tenemos a la oposición democrática de centro derecha tironeada por los extremistas” El ex presidente de RN cuestionó las posiciones de Chile Vamos cuyos diputados dejaron sin financiamiento la partida para el combate al crimen organizado. “Podremos reclamar que el presupuesto es poco, pero rechazarlo… La señal es muy mala”, precisó. Diario Uchile Viernes 18 de noviembre 2022 9:20 hrs.

Compartir en

El combate al crimen organizado debe ser tomado como un tema de Estado y no en una lógica de oposición-Gobierno, comentó el ex presidente de Renovación Nacional Mario Desbordes en conversación con la primera edición de Radioanálisis de Radio Universidad de Chile. En entrevista con el director de nuestro medio, Patricio López, Desbordes consideró que “la oposición democrática de centro derecha está tironeada por los extremistas como este señor (Gonzalo) de la Carrera”. “Le pasa lo mismo a la izquierda populista”, indicó el también ex parlamentario y ex ministro de Defensa, tensionando los debates a los extremos y no llevando soluciones que son urgentes. “Creo que la oposición está cayendo en lo mismo que le criticó a la oposición cuando fuimos gobierno nosotros. Lo que me carga es que cuando uno es oposición actúa de una manera y cuando es gobierno actúa de otra. No puede ser”, comentó Desbordes. Además, criticó el anuncio del diputado Diego Schalper de acusar constitucionalmente a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, o que sea la votación de los diputados de Chile Vamos la que deje sin recursos una de las partidas del Ministerio del Interior. “La señal es muy mala. Yo podré reclamar que es muy poco, pero rechazar el presupuesto de seguridad”, precisó Desbordes, quien señaló que si se le pregunta a la gente en la calle qué ve de esta decisión, lo que “ve es una oposición que le rechaza un presupuesto clave al Gobierno en materias tan sensibles como la seguridad pública”. Para el ex dirigente político el tema de la seguridad pública debe ser tomada como un tema de Estado, además de no dejarla en una lógica de “tironeo” y con recursos que no estén condicionados al debate parlamentario del Presupuesto de la nación. “Es un tema que va más allá de un gobierno u otro y por lo tanto, tenemos que entender que para enfrentar en serio la delincuencia en Chile hay que invertir miles de millones de dólares al mediano y largo plazo, que el resultado no va a ser hoy día, de a poco vamos a ir viendo mejores resultados”, apuntó. Por otro lado, destacó el trabajo que están desarrollando en esta materia la ministra del Interior Carolina Tohá y el subsecretario de esa cartera, Manuel Monsalve. “Hay que apoyar a la ministra Tohá, buena ministra, lo está haciendo bien. El subsecretario Monsalve, el socialista, yo soy de centro derecha, pero no puedo negar que lo está haciendo bien. Hay que sacar esta discusión de la dinámica gobierno-oposición y enfrentar el problema de la delincuencia en serio”, subrayó. Respecto de la desinformación que se encargan de difundir algunos sectores, entre ellos el diputado De la Carrera, Desbordes puntualizó que son perjudiciales para la democracia y la ciudadanía. “El discurso de De la Carrera es muy violento y mentiroso que cuesta mucho aclarar. Ayr este señor decía que están destinando mil 500 millones de dólares a un banco venezolano… no es banco venezolano. El presidente de ese banco es un ex ministro de derecha del gobierno de Santos de Colombia; no funciona en Venezuela, funciona en Panamá y no son mil 500 millones de dólares, estamos hablando de suscribir documentos de garantía por 120 millones de dólares que nos permiten participar en el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, todo falso, todo mentira”, comentó. “Tenemos una crisis en RN que está latente” Consultado por el debate para el cambio constitucional y las posturas al interior de RN, Mario Desbordes sostuvo que “en la directiva yo creo que 2/3 no quiere el proceso constituyente, está feliz con la actual Carta Magna”. Al respecto comentó que hay dirigentes como Carlos Larraín que han dicho públicamente que las modificaciones se deben realizar en el Congreso, postura que son difundidas sin consultar por otros representantes como el vicepresidente de la colectividad, Diego Schalper. “Tenemos un problema interno en Renovación. Pero además sabemos que el líder de este grupo que es Carlos Larraín dice públicamente en una entrevista en El Mercurio que lo entrevista a cada rato a él y a todo ese grupo (…) ya dijo que no está con este proceso”, sostuvo. Incluso, afirmó que hay decisiones que algunos representantes como Schalper dan a conocer por los medios sin consultar a la comisión política de RN, por lo que Desbordes reconoció que tienen una crisis como colectividad. “Tenemos una crisis que está latente, que no ha sido pública para no hacer escándalo, en donde los órganos internos del partido no están siendo respetados. Eso no había pasado nunca. Hoy día la comisión política de RN no es respetada, no se le considera”, subrayó. Desbordes adelantó que van a buscar que se convoque a un consejo general para buscar una salida al conflicto y ver “quién está equivocado de casa”.

El combate al crimen organizado debe ser tomado como un tema de Estado y no en una lógica de oposición-Gobierno, comentó el ex presidente de Renovación Nacional Mario Desbordes en conversación con la primera edición de Radioanálisis de Radio Universidad de Chile. En entrevista con el director de nuestro medio, Patricio López, Desbordes consideró que “la oposición democrática de centro derecha está tironeada por los extremistas como este señor (Gonzalo) de la Carrera”. “Le pasa lo mismo a la izquierda populista”, indicó el también ex parlamentario y ex ministro de Defensa, tensionando los debates a los extremos y no llevando soluciones que son urgentes. “Creo que la oposición está cayendo en lo mismo que le criticó a la oposición cuando fuimos gobierno nosotros. Lo que me carga es que cuando uno es oposición actúa de una manera y cuando es gobierno actúa de otra. No puede ser”, comentó Desbordes. Además, criticó el anuncio del diputado Diego Schalper de acusar constitucionalmente a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, o que sea la votación de los diputados de Chile Vamos la que deje sin recursos una de las partidas del Ministerio del Interior. “La señal es muy mala. Yo podré reclamar que es muy poco, pero rechazar el presupuesto de seguridad”, precisó Desbordes, quien señaló que si se le pregunta a la gente en la calle qué ve de esta decisión, lo que “ve es una oposición que le rechaza un presupuesto clave al Gobierno en materias tan sensibles como la seguridad pública”. Para el ex dirigente político el tema de la seguridad pública debe ser tomada como un tema de Estado, además de no dejarla en una lógica de “tironeo” y con recursos que no estén condicionados al debate parlamentario del Presupuesto de la nación. “Es un tema que va más allá de un gobierno u otro y por lo tanto, tenemos que entender que para enfrentar en serio la delincuencia en Chile hay que invertir miles de millones de dólares al mediano y largo plazo, que el resultado no va a ser hoy día, de a poco vamos a ir viendo mejores resultados”, apuntó. Por otro lado, destacó el trabajo que están desarrollando en esta materia la ministra del Interior Carolina Tohá y el subsecretario de esa cartera, Manuel Monsalve. “Hay que apoyar a la ministra Tohá, buena ministra, lo está haciendo bien. El subsecretario Monsalve, el socialista, yo soy de centro derecha, pero no puedo negar que lo está haciendo bien. Hay que sacar esta discusión de la dinámica gobierno-oposición y enfrentar el problema de la delincuencia en serio”, subrayó. Respecto de la desinformación que se encargan de difundir algunos sectores, entre ellos el diputado De la Carrera, Desbordes puntualizó que son perjudiciales para la democracia y la ciudadanía. “El discurso de De la Carrera es muy violento y mentiroso que cuesta mucho aclarar. Ayr este señor decía que están destinando mil 500 millones de dólares a un banco venezolano… no es banco venezolano. El presidente de ese banco es un ex ministro de derecha del gobierno de Santos de Colombia; no funciona en Venezuela, funciona en Panamá y no son mil 500 millones de dólares, estamos hablando de suscribir documentos de garantía por 120 millones de dólares que nos permiten participar en el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, todo falso, todo mentira”, comentó. “Tenemos una crisis en RN que está latente” Consultado por el debate para el cambio constitucional y las posturas al interior de RN, Mario Desbordes sostuvo que “en la directiva yo creo que 2/3 no quiere el proceso constituyente, está feliz con la actual Carta Magna”. Al respecto comentó que hay dirigentes como Carlos Larraín que han dicho públicamente que las modificaciones se deben realizar en el Congreso, postura que son difundidas sin consultar por otros representantes como el vicepresidente de la colectividad, Diego Schalper. “Tenemos un problema interno en Renovación. Pero además sabemos que el líder de este grupo que es Carlos Larraín dice públicamente en una entrevista en El Mercurio que lo entrevista a cada rato a él y a todo ese grupo (…) ya dijo que no está con este proceso”, sostuvo. Incluso, afirmó que hay decisiones que algunos representantes como Schalper dan a conocer por los medios sin consultar a la comisión política de RN, por lo que Desbordes reconoció que tienen una crisis como colectividad. “Tenemos una crisis que está latente, que no ha sido pública para no hacer escándalo, en donde los órganos internos del partido no están siendo respetados. Eso no había pasado nunca. Hoy día la comisión política de RN no es respetada, no se le considera”, subrayó. Desbordes adelantó que van a buscar que se convoque a un consejo general para buscar una salida al conflicto y ver “quién está equivocado de casa”.