Nacional Política Cabildo Constituyente con miembros elegidos democráticamente: la propuesta del oficialismo para redactar la nueva Constitución Este viernes se realizó una nueva reunión de los partidos oficialistas y de oposición, donde se analizó la propuesta de la alianza de gobierno que incluye una comisión de expertos que hará una propuesta de texto, pero no será vinculante. Osciel Moya Sábado 19 de noviembre 2022 8:56 hrs.

Un Cabildo Constituyente integrado por 90 miembros más 9 escaños reservados, 100% electo, y que funcione con un quórum de 3/5, es parte de la propuesta que el oficialismo dio a conocer a la oposición en el contexto de la reunión que se realizó este viernes, donde las partes continuaron debatiendo sobre el órgano que redactará la nueva Constitución política. La propuesta también contempla la elección de una Comisión de Expertos que acompañará el proceso compuesta de 32 miembros, paritaria y según la representación parlamentaria, la que comenzaría su trabajo en el mes de enero del próximo año y su principal función será elaborar un texto para presentarlo al Cabildo, pero que no será vinculante. El documento consensuado entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, más Democracia Cristiana, también entrega un calendario con los principales hitos de este proceso, como la instalación del Cabildo Constitucional el 1 de mayo, que trabajará hasta el 30 de septiembre , incluido el proceso de armonización final, y cuyo texto será sometido a plebiscito con voto obligatorio el 5 de noviembre de 2023. El presidente de Convergencia social, diputado Diego Ibáñez, indicó que esta propuesta hace hincapié en que sea un órgano 100 por ciento electo y precisó que “en la última etapa necesitamos que la ciudadanía también incida en quiénes van a ser los representantes de este órgano electo democráticamente para redactar la nueva Constitución“. El parlamentario indicó que “hemos constatado que hay una buena recepción de parte de la derecha, ya estamos acotando los tiempos de un acuerdo que debe salir durante el mes de noviembre , ojalá durante esta semana, y aquí hay un elemento fundamental de qué hay voluntad política de ambas partes de darle continuidad al proceso constituyente”, indicó. Ibáñez afirmó que esta propuesta se da en el marco de lo que “hemos zanjado, 12 principios o bases institucionales sobre los cuales se va a a asentar este proceso constituyente, donde está consagrado el Estado Social de Derecho, el derecho a la propiedad, el respeto a las libertades fundamentales y esto va a ser resguardado por un comité técnico de admisibilidad compuesto por expertos y expertas, elegidos de forma paritaria por el congreso que va respetar los bordes establecidos”. “Creemos que con este mecanismo llegamos a un equilibrio que incorpora expertos expertas elegidas por el Congreso, que incorpora gente democráticamente electa por la ciudadanía. Por tanto, hoy la propuesta que hacemos va en la dirección de darle también a la ciudadanía su espacio para que pueda incidir en el contenido de la futura nueva Constitución”, puntualizó Ibáñez. Desde la derecha, el diputado de RN, Diego Schalper, indicó que esta propuesta no está a la altura de lo que ciudadanía demanda. “Cuando nos dicen que van a presentar un mecanismo de 99 personas, ustedes comprenderán que lo que observamos es que el oficialismo todavía no ha mirado con la suficiente atención el resultado del plebiscito, no ha mirado con suficiente atención los estudios de opinión y no se da cuenta que la cantidad y el mecanismo de elección también tiene que empatizar con la sobriedad del proceso“, dijo Schalper. Cabe consignar que la propuesta de la oposición es un órgano de 50 personas elegidas con las reglas del Senado. Sobre el encuentro, el presidente del Senado, Alvaro Elizalde, indicó que Chile Vamos pidió tiempo para hacer una contrapropuesta y por tanto, el diálogo continuará la próxima semana, pero aclaró que “estamos lejos de un acuerdo” y el tiempo “está corriendo en nuestra contra” porque no se pued seguir postergando un entendimiento. “Más que comprometer fecha, quiero transmitir un sentido de urgencia respecto de la necesidad de arribar a un acuerdo y no seguir postergando indefinidamente este diálogo, así que espero que en las próximas semanas podamos tener novedades positivas para el país”, precisó Elizalde.

