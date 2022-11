128cbb2935

Comunidad LGTBIQ+ Deportes Capitán alemán usará jineta en apoyo a la comunidad LGBT en Qatar 2022 Manuel Neuer confirmó que portará el brazalete arcoíris en el partido debut de su Selección ante Japón por la cita mundialista, desafiando así las normas del país anfitrión. Diario UChile Sábado 19 de noviembre 2022 16:23 hrs.

Manuel Neuer, arquero de la selección alemana de fútbol, confirmó este sábado que portará la jineta de capitán en apoyo a la comunidad LGBT+, en el partido de Alemania versus Japón, que se jugará este miércoles a las 10:00 horas. “Sí, lo llevaré”, afirmó el portero del Bayern Munich a la prensa que llegó al centro de entrenamiento de la Mannschaft, en Al Shamal, localidad situada a unos 120 kilómetros al norte de Doha. Luego, agregó: “Aún no he vivido la experiencia, no sabemos lo que nos espera por esta acción; pero este brazalete sabemos que lo van a llevar otros equipos, no sólo nosotros”. “Además, tenemos el apoyo absoluto de los responsables de la Federación Alemana y vamos a seguir representando esta iniciativa”, manifestó Neuer. Se sumarían al guardameta germano los capitanes de Países Bajos, Bélgica, Suiza, Gales, Francia y Dinamarca. La iniciativa busca reivindicar los derechos de la comunidad LGBTQ+, que han sido histórica y sistemáticamente desplazados en Qatar. Foto: Firosport/Photosport.

