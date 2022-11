58cc3ea17b

Diputado Raúl Soto: "No tener un acuerdo constitucional sería una irresponsabilidad política de todos los sectores" Además, el ex presidente de la Cámara vaticinó una crisis de estabilidad y gobernabilidad si los diputados no revierten el clima de conflicto que reina en el hemiciclo y que ha complicado el arribo de Vlado Mirosevic. Maria Luisa Cisternas Domingo 20 de noviembre 2022 10:07 hrs.

Cinco amenazas de censura recibió el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, en su primera semana como presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas. Durante la tramitación presupuestaria, parlamentarios de oposición acusaron al legislador de apurar la votación de una indicación presentada por Chile Vamos para subir a $250 mil la Pensión Garantizada Universal, lo que habría impedido digitar el voto de las diputadas Flor Weisse (UDI) y Carla Morales (RN), quienes se encontraban fuera de la sala. Las críticas por presunta discriminación y falta de objetividad que recibió por el episodio, fue uno de los factores que llevó a Mirosevic reconocer como hostiles sus primeros días a la cabeza de la testera. Pero la tensión al interior del hemiciclo no es un fenómeno sin precedentes y eso bien lo sabe el diputado del PPD y expresidente de la corporación, Raul Soto, quien abogó bajo su administración por el retorno a la política de los acuerdos. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el parlamentario advirtió sobre una crisis de estabilidad y gobernabilidad en el caso que los y las diputadas no sepan revertir la crisis de convivencia. ¿Cómo evalúa la primera semana de conducción del diputado Mirosevic? Bueno, es muy pronto para hacer evaluaciones, está recién partiendo, yo creo que hay que darle tiempo para que asuma propiedad y entre en rodaje. Obviamente que hay distintos estilos de conducción que se van construyendo en el desarrollo del cargo y obviamente que el clima en la Cámara no está bueno, ha empeorado bastante, hay una mayor polarización y violencia política, conflictos y peleas de forma bastante permanente y yo creo que eso no contribuye a lo que debiese ser un órgano democrático como la Cámara donde, más bien, debiese primar el diálogo y el respeto más allá de las legítimas diferencias políticas que podamos tener. Creo que desde la elección de la nueva mesa se ha ido acumulando una tensión política interna en la sala que va creciendo día a día que le hace mal a la convivencia. Yo creo que el deber de la nueva mesa es recomponer las relaciones políticas, generar el diálogo con todos los sectores para generar los equilibrios y llevar adelante una conducción ecuánime que permita efectivamente generar las condiciones que sean adecuadas para el debate legislativo, porque además, creo que si continúa aumentando la polarización, la violencia y el mal clima hoy día, la señal que se da a la ciudadanía es muy mala, porque se está aumentando con esto la poca credibilidad que ya tiene la Cámara y el mundo político en general y eso termina debilitando la democracia, entonces, creo que hay que tratar de contribuir y colaborar con ese objetivo y tratar de evitar una crisis de estabilidad institucional y de gobernabilidad en la Cámara de Diputados. Si esto sigue en la dirección en la cual va, vamos a entrar en una crisis de estabilidad y gobernabilidad y todos tenemos que tratar de evitar aquello. ¿Comparte la apreciación de que Chile Vamos se está viendo arrastrado por la extrema derecha? Yo prefiero no meterme en el barro de la discusión política, de las acusaciones cruzadas de lado y lado, yo creo que acá todos tenemos que ver esto más allá de nuestras propias narices, más allá de lo que representamos políticamente y entender que acá está en juego la institución que va más allá de oficialismo y oposición que es un poder del Estado que merece ser reconocida y tratado como tal y tenemos que tratar a partir esa concepción general de lo que es el funcionamiento de un órgano de deliberación democrática como es la Cámara de Diputados donde hay diversidad política, tratar de generar condiciones que permitan en un marco de diálogo y de respeto generar garantías para todos los sectores y eso es algo básico para el funcionamiento de la Cámara de Diputados y Diputadas. Diferencias políticas siempre van a haber, siempre vamos a tener, yo pienso muy distinto a la derecha, la derecha piensa muy distinto a nosotros, pero tenemos que entender que tanto nosotros como ellos que esas diferencias son legítimas y que se expresan en posiciones legítimas diferentes en los debates legislativos que deben ser necesariamente respetadas. Yo creo que eso es lo que todos tenemos que entender para en definitiva mejorar las condiciones sobre las cuales se está desarrollando la convivencia en la Cámara de Diputados. ¿Está de acuerdo con la propuesta del diputado Mirosevic de sancionar con 100% de la dieta parlamentaria a quienes incurran en agresiones? Para ser absolutamente claro, la propuesta de cambios reglamentarios para robustecer las sanciones por comportamiento que está fuera del marco de convivencia reglamentario en la Cámara de Diputados la dejamos mandatada nosotros en la anterior mesa después del episodio de violencia del diputado de La Carrera al vicepresidente Sepúlveda. Nosotros solicitamos a la secretaría general por un acuerdo unánime de los comités parlamentarios de aquel entonces la elaboración de una propuesta de cambios reglamentarios que permitan aumentar las sanciones, robustecerlas y sobre todo fortalecer la reacción parlamentaria cuando hay precedentes, cuando son situaciones reiterativas en el tiempo que van a acumulando tensión interna de manera tal que haya sanciones que desinhiben ese tipo de conductas en el futuro. Eso ya está en desarrollo hace bastante tiempo, lo dejamos trabajando en el período anterior y ahora le toca a la nueva mesa asumir la continuidad de aquello y ejecutar esa propuesta y conversando con los comités para generar un consenso que permita tener los votos también, por lo tanto creo que es necesario señalar con claridad que hay una línea de continuidad respecto al trabajo que se venía haciendo antes para robustecer las sanciones, para mejorar la convivencia interna que tiene que ver en cómo tú conduces la corporación pero también en cómo se comportan y relacionan los propios parlamentarios y las bancadas. A propósito de la convivencia ¿Cómo evalúa el paso del presupuesto del Gobierno por el hemiciclo? ¿Considerando el rechazo a las partidas para el INDH y los sitios de memoria? Yo creo que es un gran presupuesto general, creo que pone los recursos y los énfasis donde están las mayores preocupaciones y prioridades de la ciudadanía especialmente en seguridad pública y reactivación económica, eso sin duda es algo que valoramos. Lamentamos obviamente el rechazo de la partida del Ministerio del Interior porque justamente esa es la cartera que tiene bajo su mando las políticas públicas para mejorar la situación de seguridad de las familias de nuestro país. Creemos que es una irresponsabilidad haber rechazado esa partida, creo que los puntos políticos se pueden hacer, pero siempre tienen un límite, acá lo importante es abrir un espacio de diálogo, de conversación con el Gobierno para ir mejorando ciertos aspectos, entendiendo que las arcas fiscales tienen ciertos límites. Me pareció un rechazo injusto y creo que debe ser repuesto en el Senado, lo mismo respecto del INDH y el Museo de la Memoria y otros relacionados a temas de derechos humanos, creo que son mínimos civilizatorios, Chile es una democracia, a las generaciones anteriores les costó recuperarla y las nuevas generaciones tenemos el deber ético y político de no solamente mantenerla y resguardarla sino que también fortalecerla y profundizarla y creo que señales como lo que ocurrió con el rechazo de estas partidas son muy malas, creo que no contribuyen a ese objetivo, más bien, debilitan la democracia. Espero que eso también se reponga y que todos los cuestionamientos, las diferencias, las distintas visiones que hay respecto del planteamiento político de organismos políticos como puede ser el INDH que es una discusión que puede ser válida, no termine mermando instituciones que deben ir necesariamente más allá de las personas que forman parte de ellas y de sus nichos, hay que hacer esa diferencia que claramente acá no ocurrió y esperamos que revierta esa situación. Proceso constituyente Aunque el oficialismo cerró filas por un órgano 100% electo, habría diálogos extraoficiales donde se exploraría una fórmula mixta y hasta la posibilidad de un órgano designado ¿Ve un riesgo de que el mecanismo pueda no ser votado completamente por la ciudadanía? La posición oficial de nosotros como oficialismo y entiendo hasta ahora la posición de Chile Vamos es que sea un órgano 100% electo, las diferencias están más bien en el tamaño y las características de este órgano, esa conversación estamos tratando de generar, los acercamientos y los equilibrios para el proceso. Esperamos llegar a un equilibrio que nos permita generar un buen proceso constituyente que concite la unidad de toda la diversidad que hay en nuestro país y que al final del camino pueda dar garantías de un marco institucional que genere condiciones de convivencia democrática para todos los sectores políticos y sociales de nuestro país, creo que eso es fundamental, un proceso además que corrija los errores del proceso anterior porque no podemos volver a fracasar y por eso es que hemos puesto también bases constitucionales y un árbitro que va a ser este comité de admisibilidad. Esperamos durante los próximos días, idealmente durante la próxima semana estar cerrando este acuerdo constitucional 2.0 que debe ser necesariamente en el mes de noviembre, porque entendemos que en diciembre se debe desarrollar el trámite legislativo para que esta reforma constitucional se tramite en ambas cámaras y el próximo año se pueda desarrollar el itinerario constitucional, así que esperamos ir cerrando ya este capítulo, tener un buen acuerdo constitucional, no tenerlo o tener un mal acuerdo yo creo que sería una irresponsabilidad política de todos los sectores, creo que no hay que dejar pasar esta oportunidad, Chile necesita una certeza institucional, necesita nuevas reglas del juego que nos permitan generar un camino común hacia el futuro y eso es algo que más allá de las encuestas. Espero esto siga el camino institucional, que es la mesa de conversación que se está dando con representantes de distintos partidos y bancadas en esta mesa y que no empiecen a aparecer propuestas creativas desde lugares particulares tanto del Senado como de la Cámara porque eso desordenaría más bien el escenario y más bien sería algo que jugaría en contra de un acuerdo institucional y mucho más amplio. La vocera de la alianza de Gobierno, Paulina Vodanovic, indicó que están en una posición “de conversar y flexibilizar las posiciones” porque entienden que “el fin es mucho más importante que la forma o los medios” ¿Ve que el oficialismo podría transar en el mecanismo de redacción que propone para arribar al acuerdo constituyente? Si alguien quiere un comité de expertos 100% designado que lo diga explícitamente, hasta ahora las propuestas formales que hay los dos son de órganos 100% electos y las diferencias están en el tamaño y las características de funciones de este órgano, por lo tanto yo pediría transparencia en la conversación, en lo que se dice públicamente tenga un correlato con lo que se está conversando de forma privada porque eso es lo que nos va a llevar a un éxito en este proceso de negociación, por lo tanto, espero que ese sea el camino que transitamos, obviamente que acá no hay que descartar ninguna posibilidad, hay que ser flexible, hay que avanzar en una conversación franca, directa que nos permita generar en conjunto el mejor diseño pero creo que hay que poner las cartas sobre la mesa, eso es algo básico en la conversación que estamos llevando adelante. Imagen: Agencia ATON.

