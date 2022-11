b4bbbf8c27

Nacional Pensiones Política Andras Utthof: “En seguridad social la propiedad del ahorro nunca ha sido de los trabajadores, es más bien un derecho” El integrante del Consejo Consultivo Previsional destacó el proyecto de reforma al sistema de pensiones del Gobierno. Respecto a quienes abogan por dejar el 6% de cotización adicional en las cuentas individuales, sostuvo que “están equivocados”. Diario Uchile Lunes 21 de noviembre 2022 13:30 hrs.

Como una reforma comprensiva y moderna que permitirá mejorar las pensiones de los actuales pensionados y de las futuras generaciones de trabajadores que dejen la actividad calificó el doctor en economía y miembro del Consejo Consultivo Previsional Andras Utthof la propuesta presentada por el Gobierno al Parlamento. En conversación con el periodista Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, el especialista señaló que va en la dirección correcta ya que cambia el eje desde un sistema de capitalización individual a establecer un sistema social que promueve el cumplimiento que tiene el Estado con un derecho de la gente. “En la medida en que vas hacia un contrato social, con solidaridad como se ha hecho en varios países, tú avanzas hacia un sistema que va a dar pensiones dignas para todos, no solamente para los que tienen gran capacidad de ahorro. Creo que esa es la gran diferencia y creo que hacia eso se está avanzando”, sostuvo Utthof. Respecto al déficit que tiene el actual sistema, el economista enumeró cuatro que son los que demuestran que no es compatible con la realidad laboral del país y con la necesidad de cumplir con un derecho social. “Sus parámetros se quedaron rezagados: Ni el reparto ni la capitalización pueden dar pensiones; El sistema no conversa bien con el mercado del trabajo: Hay trabajadores informales, el trabajo del cuidado, el trabajador independiente no logra ahorrar lo suficiente como para obtener una pensión; Es ilegítimo, los trabajadores no tienen participación en el sistema, no ven sus intereses defendidos en el sistema”, precisó. Por eso consideró que la del Gobierno “es una reforma muy comprensiva que aborda prácticamente todos los problemas que tiene el sistema y lo sorprendente para ser un gobierno progresista, que lo hace dentro de la lógica del ahorro y su capitalización. Creo que es algo que ha desconcertado a la mayoría de la gente, dado que es una propuesta moderna y que va en el sentido de resolver los serios problemas que tiene”. Consultado respecto a la insistencia de sectores de oposición de llevar la cotización de un 6 por ciento adicional a las cuentas individuales, Utthof indicó que es una propuesta equivocada. “Si fuera a capitalización individual, seguiríamos básicamente con el mismo sistema en el sentido de tener una PGU y un pilar de capitalización individual donde la promesa de aumentar las pensiones sería para 40 años más, no para en lo inmediato, excepto por la Pensión Garantizada Universal. Hacer algo diferente como propone la reforma, destinarlo a capitalización individual y compartir el aumento del 6% entre la generación actual retirada y la futura retirada, creo que es un desafío importante y lo necesario para Chile”. Además, subrayó que “si hablamos de seguridad social, no existe propiedad de los fondos con los cuales se financian, existen derechos de los trabajadores y esos derechos hay que tratar de satisfacerlos. Lo que hizo la reforma del régimen militar en el año ’81, transformó esos derechos en un ahorro individual y ‘con eso yo me rasco con mis propias uñas’. Lo que hemos visto en 40 años es que los que se pueden rascar con sus propias uñas son muy pocos para quedar relativamente bien y la gran mayoría no lo hace”. Por eso, insistió en que quienes plantean dejar la cotización adicional en las cuentas individuales, “están equivocados, en seguridad social la propiedad del ahorro nunca ha sido de los trabajadores, es más bien un derecho”. Andras Utthof indicó que “esta reforma está haciendo muchas cosas que son significativas. Se está creando una institución que representa los intereses de los trabajadores, que puedan participar en las decisiones de inversión, que puedan tener representantes en los directorios; son cosas tremendamente significativas que hacen a un sistema de seguridad social, donde la propiedad de los fondos es de los trabajadores”. Además, precisó que “el país necesita mejorar las pensiones significativamente hoy día a niveles ojalá cercanos al salario mínimo. Recién estamos acercándonos a la línea de la pobreza. Eso lo vamos a poder hacer no solo con la PGU, sino que con la PGU y la solidaridad con los afiliados en este caso”. Otro aspecto que destacó de la iniciativa de La Moneda es que “esta reforma respeta el derecho de propiedad del 10 por ciento y el 6% solamente de aquella parte que le corresponderá por los subsidios cruzados que se harán. Creo que es un muy buen avance para avanzar hacia un contrato social y no la suma de contratos sociales que nos está llevando a ningún lado”.

