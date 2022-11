Asociación de Fiscales y nuevo fiscal nacional: “No puede ser una continuidad”

b4bbbf8c27

Se espera que este lunes llegue por fin a término la elección del nuevo fiscal nacional por parte del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. El Mandatario deberá escoger un nombre de la quina compuesta por el fiscal jefe de Santiago Norte, José Morales; el fiscal de Aysén, Carlos Palma, la jefa de la unidad Jurídica y de Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera; y los abogados Ángel Valencia y Rodrigo Ríos, aunque este último se bajó informalmente por “problemas personales”. Boric deberá enviar su propuesta ante el Senado, donde tendrá que ser ratificada por 2/3 de la Sala. De conseguir el respaldo de los parlamentarios, el designado se transformará en el sucesor de Jorge Abbott. En la antesala a que el Presidente oficialice a su candidato, desde la Asociación de Fiscales de Chile aseguraron que quien tome el timonel del Ministerio Público deberá realizar un trabajo distinto a la conducción anterior. El presidente de la asociación, Francisco Bravo, indicó en Radio Agricultura que quien sea escogido deberá “hacer un giro respecto a la conducción, volver a colocar a la fiscalía en el ligar que se merece, como el órgano más importante” Aseguró que el nuevo fiscal nacional debe lograr “que la gente vuelva a confiar en el Ministerio Público, eso implica tener una relación con la comunidad mucho más cercana, mucho más abierta y también ir hacia las comunas, hacia los lugares, para que las personas puedan también entender de qué se trata el trabajo de los fiscales”. Además, subrayó que “se requiere también un rediseño interno desde el punto de vista de la gestión”, ya que “a partir del fiscal nacional se definen las políticas de persecución, o sea dónde se ponen los acentos y las prioridades en las investigaciones. Se definen los criterios de actuación”. “Esperamos que ojalá se opte por una persona que tenga las cualidades para enfrentar los nuevos desafíos que se vienen”, complementó. Bravo advirtió que “hay un consenso en que no puede ser una continuidad del anterior fiscal nacional, en que en siete años no fue muy clara cuál era la política de persecución. No nos adelantamos, no fuimos capaces -y en esto no quiero personalizar en una persona la problemática- de verlo a venir, algo que ya se venía anunciando hace unos siete, seis años”. Además, el líder de la Asociación de Fiscales apuntó al alza de homicidios: “Desde el 2010 uno veía una curva ascendente progresiva, del 2010 al 2015. El 2015 asumió el fiscal nacional anterior. Por último, 2015 no lo vio, pero no puede decir que no lo vio el 2017 ó el 2018, claramente habías una tendencia al aumento”. De esta manera, remarcó que “aquí tiene que haber una política de persecución muy clara respecto de la criminalidad violenta y una decisión del fiscal nacional de perseguir esos delitos con energía”, siempre respetando los derechos de las personas. Foto: Agencia Aton.

