Dirigente de los camioneros destacó acercamiento con el Gobierno por precio de los combustibles

b4bbbf8c27

e27b7b62ce

Los dirigentes de los transportistas agrupados en la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) destacaron la reunión sostenida este lunes con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, donde abordaron el aumento del precio de los combustibles y los problemas de inseguridad. El encuentro se da en el marco de la movilización de la Confederación Gremial de Transportistas Fuerza del Norte, donde no participa la CNTC. Tras la reunión con la autoridad, el presidente de la CNTC Sergio Pérez, indicó que hubo un acercamiento. “Como un anuncio primario, va a haber una variabilidad no semanal del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO), sino que en mayores plazos, y vamos a tratar de que haya estabilización del valor del litro de petróleo“. Además, esto se va a traducir en un compromiso formal con el Gobierno, indicó. “Conversamos muchas otras materias, pero la tendremos escrita con un compromiso del Estado en la persona del ministro Marcel y nosotros los gremios unidos iremos a aprobar o a pedir que se modifique”, señaló. Sobre el paro que se registra en algunas regiones, Pérez, si bien respaldó la movilización, descartó sumarse. Al respecto señaló que “somos confederaciones colegiadas, para hacer una movilización tenemos que tener un consultivo presencial con responsabilidad de los dirigentes de todas las regiones y luego se forma un comité de crisis de 15 dirigentes. Por lo tanto, en este minuto tenemos que esperar el resultado del acuerdo y llamaremos un consultivo nacional si corresponde”, detalló. Por su parte, José Sandoval, presidente del Sindicato de Conductores, afirmó que uno de los aspectos que preocupa a los trabajadores, son las condiciones de seguridad social, porque hay mucha relación informal con los empleadores lo que es un problema al momento de jubilarse. “Estamos pidiendo que los trabajadores se les cotice por el total. La seguridad está en la parte final cuando el trabajador llega a jubilarse, porque hay mucho trabajador informal y eso es lo que estamos pidiendo al Gobierno que se haga cargo de ello porque es una competencia leal a las formalidades. Nosotros con las Pymes no tenemos nada en contra, pero no podemos negociar ahí. Las condiciones son diferentes, hay que ayudar a las pymes, pero necesitamos la formalidad del desarrollo de nuestra actividad y la seguridad está puesta en todo el país, no solo en la macrozona sur”, indicó el dirigente. En tanto, el presidente de la Federación de dueños de camiones del Sur (Fedesur), Carlos Bretti, destacó la reunión con las autoridades de gobierno donde se lograron algunos avances, pero “no me atrevería a aventurar que esa es la última palabra”, destacó. El dirigente afirmó que las conversaciones continuarán durante toda la jornada para alcanzar un acuerdo para dejar “satisfechos no solo a los camioneros, sino a la ciudadanía en lo que significa esta situación que se vuelve caótico respecto que no pueden transitar libremente”.

Los dirigentes de los transportistas agrupados en la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) destacaron la reunión sostenida este lunes con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, donde abordaron el aumento del precio de los combustibles y los problemas de inseguridad. El encuentro se da en el marco de la movilización de la Confederación Gremial de Transportistas Fuerza del Norte, donde no participa la CNTC. Tras la reunión con la autoridad, el presidente de la CNTC Sergio Pérez, indicó que hubo un acercamiento. “Como un anuncio primario, va a haber una variabilidad no semanal del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO), sino que en mayores plazos, y vamos a tratar de que haya estabilización del valor del litro de petróleo“. Además, esto se va a traducir en un compromiso formal con el Gobierno, indicó. “Conversamos muchas otras materias, pero la tendremos escrita con un compromiso del Estado en la persona del ministro Marcel y nosotros los gremios unidos iremos a aprobar o a pedir que se modifique”, señaló. Sobre el paro que se registra en algunas regiones, Pérez, si bien respaldó la movilización, descartó sumarse. Al respecto señaló que “somos confederaciones colegiadas, para hacer una movilización tenemos que tener un consultivo presencial con responsabilidad de los dirigentes de todas las regiones y luego se forma un comité de crisis de 15 dirigentes. Por lo tanto, en este minuto tenemos que esperar el resultado del acuerdo y llamaremos un consultivo nacional si corresponde”, detalló. Por su parte, José Sandoval, presidente del Sindicato de Conductores, afirmó que uno de los aspectos que preocupa a los trabajadores, son las condiciones de seguridad social, porque hay mucha relación informal con los empleadores lo que es un problema al momento de jubilarse. “Estamos pidiendo que los trabajadores se les cotice por el total. La seguridad está en la parte final cuando el trabajador llega a jubilarse, porque hay mucho trabajador informal y eso es lo que estamos pidiendo al Gobierno que se haga cargo de ello porque es una competencia leal a las formalidades. Nosotros con las Pymes no tenemos nada en contra, pero no podemos negociar ahí. Las condiciones son diferentes, hay que ayudar a las pymes, pero necesitamos la formalidad del desarrollo de nuestra actividad y la seguridad está puesta en todo el país, no solo en la macrozona sur”, indicó el dirigente. En tanto, el presidente de la Federación de dueños de camiones del Sur (Fedesur), Carlos Bretti, destacó la reunión con las autoridades de gobierno donde se lograron algunos avances, pero “no me atrevería a aventurar que esa es la última palabra”, destacó. El dirigente afirmó que las conversaciones continuarán durante toda la jornada para alcanzar un acuerdo para dejar “satisfechos no solo a los camioneros, sino a la ciudadanía en lo que significa esta situación que se vuelve caótico respecto que no pueden transitar libremente”.