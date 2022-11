b4bbbf8c27

e27b7b62ce

Deportes Lionel Messi descarta lesión y estará presente ante Arabia Saudita El delantero argentino aseguró que no tiene problemas para ser parte del debut trasandino en el Mundial de Qatar 2022. Diario UChile Lunes 21 de noviembre 2022 17:00 hrs.

Compartir en

Argentina hará este martes su esperado debut en el Mundial de Qatar 2022, cuando enfrente a Arabia Saudita en el primer turno de la jornada (7:00 horas de Chile). Una de las incertidumbres en el estreno de la Albiceleste es la presencia del astro Lionel Messi, quien encendió las alarmas con una imagen de su tobillo hinchado y al entrenar de manera diferenciada. Sin embargo, el propio delantero del Paris Saint-Germain puso calma al expresar en conferencia de prensa: “Me siento muy bien físicamente, la verdad que creo que llego en un gran momento, en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema”. “Escuché que decían que entrené diferenciado. Fue porque tenia un golpe y por precaución, pero nada raro. Es un momento diferente en la temporada, con mucho menos partidos, siempre me sentí bien con la continuidad de los partidos, de jugar, agarré ritmo, me sentí cómodo y es lo que intenté hasta llegar acá al inicio del Mundial, pero no hice nada especial: me cuidé y trabajé como lo hice toda mi carrera”, añadió el capitán del combinado trasandino. Además, reiteró que Qatar 2022 será su adiós de una cita planetaria: “Seguramente sea mi último Mundial, mi ultima oportunidad de conseguir el gran sueño que tengo, pero nada especial”.

Argentina hará este martes su esperado debut en el Mundial de Qatar 2022, cuando enfrente a Arabia Saudita en el primer turno de la jornada (7:00 horas de Chile). Una de las incertidumbres en el estreno de la Albiceleste es la presencia del astro Lionel Messi, quien encendió las alarmas con una imagen de su tobillo hinchado y al entrenar de manera diferenciada. Sin embargo, el propio delantero del Paris Saint-Germain puso calma al expresar en conferencia de prensa: “Me siento muy bien físicamente, la verdad que creo que llego en un gran momento, en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema”. “Escuché que decían que entrené diferenciado. Fue porque tenia un golpe y por precaución, pero nada raro. Es un momento diferente en la temporada, con mucho menos partidos, siempre me sentí bien con la continuidad de los partidos, de jugar, agarré ritmo, me sentí cómodo y es lo que intenté hasta llegar acá al inicio del Mundial, pero no hice nada especial: me cuidé y trabajé como lo hice toda mi carrera”, añadió el capitán del combinado trasandino. Además, reiteró que Qatar 2022 será su adiós de una cita planetaria: “Seguramente sea mi último Mundial, mi ultima oportunidad de conseguir el gran sueño que tengo, pero nada especial”.