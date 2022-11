b4bbbf8c27

Nacional Política Vlado Mirosevic y la nueva mesa de la cámara: "No vamos a boicotear las reformas" El presidente de la cámara afirmó que la nueva mesa de directiva, apoyará las reformas previsional y tributaria y reconoció que será difícil revertir el clima hostil que se vive en la corporación por un "pequeño grupo" de diputados que provocan. Diario UChile Lunes 21 de noviembre 2022 15:26 hrs.

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, reconoció que será complicado cambiar la convivencia que se vive en la corporación, pero como mesa directiva no van a entrampar las reformas previsional y tributaria que el Gobierno está impulsando. En conversación con radio y Diario Universidad de Chile, Mirosevic abordó los enfrentamientos en la cámara que se vieron luego que el oficialismo logró mantener la mesa directiva y el clima hostil que se registró durante la tramitación del presupuesto 2023. “Hay una cuestión en la cámara que tenemos que cambiar y que tiene que ver con la convivencia democrática”, dijo el diputado liberal, quien precisó que en ese cometido va a poner “mucho empeño”. “Lo he hecho en los últimos días, con poco éxito todavía, pero respecto de poner orden en la sala y reivindicar un diálogo cívico en la diversidad que hay en el Congreso, que representa a la diversidad de la sociedad chilena, pero que en ningún caso puede significar que el derecho de interrumpir o de que el hecho que algunos crean que el hablar más fuerte o gritar es el mejor camino para imponer la idea al resto”, comentó el parlamentario. Mirosevic indicó que se trata de una cruzada que “no es fácil porque aquí hay un pequeño grupo que está en provocaciones, pero es un pequeño grupo transversal lamentablemente, pero la mayoría está apoyando esta idea de restablecer el orden”. El presidente de la cámara agregó que, como Mesa, “no vamos a boicotear las reformas, es una cuestión clave. Si en cambio estuviera otro sector político en la mesa, podría existir un cierto entrampamiento de las reformas, eso es muy importante. Quiero que las reformas en Chile se hagan y por tanto, las voy a apoyar”. De todas formas recordó que “no soy quien conduce las reformas, es el Gobierno. Pero como presidente, teniendo una opinión favorable de la reforma tributaria, así la voté como miembro de la comisión de Hacienda, y la reforma de pensiones, da cuenta que vamos a ser colaboradores de esto, de las reformas que el país necesita. Por otro lado, voy a ser ecuánime respecto de la aplicación del reglamento y ahí tendremos que llamar al orden o sancionar cuando sea el caso, a quien sea, independiente del sector político”. El parlamentario afirmó que es claro que “no vamos a atornillar al revés, por el contrario. Las reformas en Chile son necesarias hace mucho tiempo, parte de las tensiones sociales y democráticas que hemos tenido es producto que las reformas no se han hecho a tiempo, porque de haberse hecho, probablemente las tensiones democráticas no habrían valorado como lo hicieron con la frustración que afloraron. Creo que Chile no puede esperar más respecto de estas reformas”. Acerca de las posibilidades reales de restablecer el diálogo en la cámara, Mirosevic dijo que “hemos visto aún a los sectores muy hostiles. Hay una gran mayoría que quiere hacer su trabajo de manera seria, de manera sobria, sin estos espectáculos, que también quiere tener un buen clima laboral como todo trabajador en Chile y desde ese punto de vista, hay una posibilidad de que la gran mayoría de la cámara acompañe y aislemos a quienes están en una actitud distinta, de provocación, de insultos, eso hay que cambiarlo. Lamentablemente lo hemos ido normalizando y no corresponde”. Consultado por el diálogo para retomar el proceso constituyente y la idea planteada por algunos sectores de la oposición de solo hacer modificaciones a la actual carta fundamental, Mirosevic dijo que espera un pronto acuerdo sobre el tema. “No me pongo todavía en un escenario de fracaso de las conversaciones, claro es una posibilidad ojalá que tengamos noticias durante este mes, ojalá que las conversaciones continúen. Están avanzadas en ciertas cosas, pero el mecanismo sigue siendo un gran problema”, reconoció. El titular de la cámara indicó que en todo caso ve en los diálogos “sinceras ganas de llegar a un acuerdo”.

