DD.HH. y Seguridad Pública: los temas que marcaron el debate del presupuesto 2023 en el Senado Durante la tarde del martes, se discutió en particular el primer bloque de partidas, tras el debate en general realizado en la mañana. Daisy Castillo Martes 22 de noviembre 2022 19:27 hrs.

Una retrasada sesión en el Senado se dio durante la segunda parte del debate del presupuesto 2023 para el sector público que considera un crecimiento de un 4,2% respecto del 2022. Uno de los temas en los que se centró la discusión fue en la negativa, por parte de la Cámara de Diputados, al presupuesto fijado para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Sobre este punto, la senadora Ximena Rincón, formuló críticas en contra de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, señalando que “se ha negado a entregar información relacionada con las víctimas de La Araucanía”. Agregó que la discusión no es entorno a la querella en contra de Sergio Micco, ex director del INDH, sino que “informes pagados con la Ley de Presupuestos, con la ley que aprobamos nosotros, no se entregan y la directora habla de negacionismo, por favor, si tiene que cumplir con las normas, igual que cualquier servicio”. Por su parte, la también senadora y ex presidenta de la DC, aprovechó su intervención en el hemiciclo para defender al INDH y contra atacar a Rincón, sin mencionar su nombre. La legisladora afirmó que “el rechazo al presupuesto del INDH puede conllevar responsabilidad internacional del Estado, en la medida que Chile suscribió el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU, pues es el INDH el mecanismo nacional de prevención de la tortura, según la Ley 21.154 y como tal, debe tener la condición de autonomía funcional y financiera para poder cumplir cabalmente sus funciones”. La parlamentaria de la DC insistió en que “el Instituto nunca ha dejado de contestar ningún requerimiento de información de la Cámara de Diputados ni del Senado”. Seguridad Ciudadana Por su parte, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán señaló que el escenario económico del próximo año no es alentador y así lo demostrarían las cifras: se proyecta un bajo crecimiento económico, se proyecta un aumento del desempleo formal, por lo tanto, “vamos a tener una situación bastante compleja y el acompañamiento a las familias, es un factor determinante. Otro elemento clave, dijo, se refiere a la seguridad ciudadana”. Al respecto, dijo “qué tan sólo haya aumentado el presupuesto en Carabineros en un 2%, que haya aumentado el presupuesto para la PDI en un 0,8% y el presupuesto para la Fiscalía en un 0,3%, es no entender que la prioridad de los chilenos está en la seguridad y, por lo tanto, se hace el llamado a que tengamos las capacidades para que, finalmente, eso ocurra”. Añadió que “la Fiscalía tiene que tener la capacidad de poder aumentar dotaciones, porque la cantidad de causas que tiene un fiscal hace, prácticamente, imposible su tramitación, los delitos se archivan sin que haya investigaciones procesales, por lo tanto, es un tema que dice relación con la seguridad que tenemos que enfrentar, como también ojalá usando inteligencia artificial como lo hizo, por ejemplo, Buenos Aires que se transformó en la tercera capital de América Latina con menos crímenes, porque aplicó inter-operatividad, 15 mil cámaras usando algoritmos y haciendo que las policías fueran a la calle”. La memoria del país La senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, hizo un llamado a los parlamentarios a aprobar las partidas presupuestarias de las instituciones que velan y promueven el respeto a los derechos humanos. De lo contrario, dijo, se incurriría en un grave error. “Llamamos a aprobar la reposición de las partidas que implican el financiamiento de aquellas instituciones que promueven la memoria y el valor de los derechos humanos en nuestro país. No es posible que un país que ha sufrido tanto, en materia de derechos humanos, no sólo en los 17 largos años de la dictadura cívico-militar, sino también desde el 18 de octubre de 2019, a propósito del estallido social no tenga recursos para la promoción de estos ámbitos que son fundamentales para que un país no vuelva a caer en este tipo de prácticas”. Otros temas de interés También coincidieron los parlamentarios en la importancia de reponer los recursos destinados a Interior y Seguridad Pública con matices respecto a los montos asignados, puesto que varios legisladores los consideraron “insuficientes” en atención a los enormes desafíos en el combate al narcotráfico y el crimen organizado. En esa línea, el reemplazo de la dotación de vehículos para Carabineros y los recursos para potenciar el combate al delito organizado y el narcotráfico, fueron algunos de los puntos comunes abordados en el debate. Asimismo, se hizo ver que muchas veces estos medios y recursos no resultan efectivos si las atribuciones de las policías no son suficientes, al tiempo de una mayor eficiencia de los órganos persecutores. Salud El per cápita de la salud fue tema obligado tras el reajuste que lo fijó en $10 mil y las peticiones para reajustar este índice en el segundo trámite. No obstante, también hubo alertas ante la baja ejecución del sector. En el ámbito de la salud, las listas de espera, la falta de especialistas y de programas de rehabilitación de drogas, especialmente en regiones, fueron tema de debate y dudas. Otras partidas aprobadas Se aprobaron los recursos para el Congreso, el Servel y el Poder Judicial; mientras que los recursos de Presidencia recibieron indicaciones, las cuales se rechazaron por mayoría. La primera indicación reducía los gastos destinados a la conmemoración de los 50 años del golpe militar de los senadores, Luz Ebenperger, David Sandoval, Rodrigo Galilea y José García Ruminot; la segunda reducía los gastos de capacitación a mil pesos y la tercera, los gastos reservados en un 50%, estás últimas de autoría del senador, Juan Castro Prieto. La partida de la Contraloría también fue despachada luego de un debate en torno a una indicación de autoría del senador DC, Daniel Núñez y que suprimía una glosa sobre “las contrataciones a honorarios en los órganos de la Administración del Estado y sobre la totalidad de antecedentes financieros de los municipios del país”. Luego de la intervención de los senadores Luz Ebensperger y del ministro de Hacienda, Mario Marcel, se rechazó la indicación y se mantuvo la mencionada glosa.

