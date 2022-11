1147b9f36c

8d44a45553

Nacional Política Proceso constituyente 2.0: Nueva reunión de partidos culmina sin acuerdo y posibilidad de consenso en noviembre se diluye Las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria no llegaron a un entendimiento sobre el órgano que deberá redactar la nueva Constitución. En el oficialismo hay esperanzas que haya acuerdo antes de navidad. Diario UChile Martes 22 de noviembre 2022 21:48 hrs.

Sin acuerdo terminó la reunión de los partidos políticos con representación parlamentaria para resolver el órgano que se encargue de redactar la nueva Constitución y la cantidad de integrantes. Todo indica que no habrá consenso en lo que queda del mes de noviembre y al parecer, se creará un ente o “comité técnico” para analizar las distintas propuestas y afinar una que deje conforme a todos. El diputado PPD, Raúl Soto, informó que las distintas fuerzas acordaron “constituir un grupo de trabajo técnico, transversal de todos los partidos con representación parlamentaria que están en esta mesa, para afinar los detalles de ir acercando posiciones de estas distintas propuestas, especialmente en el aspecto electoral. En definitiva, yo creo que la piedra de tope es cómo se constituye el órgano o mecanismo que redacte la nueva Constitución y uno de los elementos son los temas electorales y las normas de sancionamiento” Al término de la reunión, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, sostuvo que “hemos recibido dos propuestas distintas y nuevas hoy día, una que es la de Amarillos por Chile y la del movimiento Demócratas y ambas merecen ser analizadas”. En efecto, la derecha quiere un órgano electo de 50 integrantes parecido al Senado, el oficialismo más la DC que sea de 99 personas, además de comité de expertos designados por el Congreso Nacional, los llamados “Demócratas” quieren que esté integrado por 60 personas y los Amarillos que ni siquiera sea elegida, sino designada por el Congreso. Vodanovic indicó que existe ánimo de llegar a un acuerdo y “cuando uno quiere llegar a acuerdos para tener una nueva Constitución que es el fin que queremos todos, tenemos que tener al menos el ánimo de flexibilizar nuestras posiciones, por lo tanto, hoy no hay que descartar ninguno de los escenarios, hay unos que son más probables que otros, algunos que nos gustan más que otros, porque tenemos acuerdos dentro del progresismo, pero no descartaría nada hasta no tener otras conversaciones y tener los escenarios electorales y de las proyecciones de los sistemas electorales que hay que adecuar”. En tanto, el diputado Tomás Lagomarsino dijo respecto del plazo para cerrar el acuerdo que “probablemente no será en noviembre, pero esperamos que pueda llegar en navidad”. Por su parte, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez señaló que “a algunos octubre les pareció muy parecido al octubrismo, noviembre fue muy apresurado (…) esperamos que la Navidad y Año Nuevo no sean excusa para llegar a un acuerdo pronto”. Mientras, Gloria Hutt, presidenta de Evópoli, indicó que “se mantiene el objetivo de entregar a la ciudadanía en un plazo corto una propuesta”.

