83fd4de9a1

efbf9a2598

Economía Nacional Política Organismos defensores de usuarios piden investigación profunda frente a posibles falsificaciones de La Polar Las organizaciones Conadecus y Odecu coincidieron que se trata de uno de los mayores delitos que afectan a los consumidores y condenaron que la falsificación de marcas llegue a las tiendas oficiales. Osciel Moya Plaza Miércoles 23 de noviembre 2022 19:04 hrs.

Compartir en

El presidente de Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS), Hernán Calderón, afirmó que es “de la máxima gravedad” lo que está ocurriendo con la multitienda La Polar, porque la falsificación de productos no se daba en una tienda del retail y de comprobarse estos delitos, se estaría produciendo un serio daño a los consumidores. A raíz del allanamiento de ocho bodegas por la denuncia interpuesta por Forus, operadora en Chile de la reconocida marca deportiva estadounidense Under Armour, por la venta de productos falsificados , Calderón afirmó que esto “es gravísimo, es de la máxima gravedad porque la falsificación de ropa o venta de ropa dentro de la informalidad se daba, pero no en una tienda de retail. Si esto se comprueba, es uno de los daños más graves que se produce a los consumidores. Esto es un engaño porque se están vendiendo productos que no son originales en una tienda que tiene una cadena de distribución y por lo tanto, consideramos que es de la máxima gravedad que la falsificación de marcas llegue a las tiendas oficiales” Por ello, el dirigente afirmó que estos hechos deben ser investigados, “porque hay delitos que se van a tener que probar, qué tipo delitos existen, cuál fue la forma de adquirir los productos, quién fue el proveedor, porque aquí hay una denuncia del importador y proveedor oficial de la marca que está denunciando y lo más grave es que se comprobaron stock en sus bodegas, por lo tanto la prueba está”. Calderón espera que “la justicia también haga su trabajo por este comercio ilegal que se estaría produciendo y en consecuencia también dañando a los consumidores porque se están comprando productos que no son originales y están pagando precios altísimos. Esto a nosotros nos parece que debe ser sancionado. Avanzaremos también en nuestra propia investigación, cuáles son las acciones también que hay para proteger a los consumidores que adquirieron estos productos, hay que investigar también de cuánto tiempo se viene produciendo esto y cuánta es la cantidad de personas que compraron productos, si se comprueba que son falsificados, porque es un engaño y un daño los consumidores”. Frente a estos hechos y las posibilidades que tiene los consumidores de defenderse de prácticas abusivas, el dirigente dijo que “las acciones colectivas son las herramientas que tenemos para defender a todos los afectados y las vamos a ejercer de todas maneras, teniendo más antecedentes y una vez que se comprueben las denuncias que se están haciendo”. Por su parte, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU) Stefan Larenas, afirmó que si bien la ley de protección a los consumidores ha mejorado, la falta de facultades del Sernac impide sancionar a las empresas que cometen irregularidades en la venta de productos, como es el caso de la multitienda La Polar. Larenas indicó que este nuevo escándalo donde aparece involucrada esta empresa del retail revela la falta de “ética empresarial” de algunos sectores que cometen delitos y que no son capaces de asumir sus responsabilidades. “Es lamentable que no exista en este caso ética empresarial, porque lo primero que uno tiene que hacer, desde el punto de vista de la transparencia y de la ética, es decir sí cometimos un error, no filtramos correctamente esto y por tanto vamos a reparar a todas las personas afectadas que nos compraron el producto (…) no puede justificarse echando la culpa a otro. Este es un problema que todavía no tenemos resuelto en el país, en términos de que las tiendas, los empresarios, tienen que asumir sus responsabilidades y rara vez lo hacen”, indicó Larenas. El presidente de Odecu afirmó que si bien “la Ley del Consumidor ha mejorado en los últimos años, sin embargo las facultades que podría tener el Estado a través del Sernac para sancionar a la empresa por vender, en este caso, productos falsificados, no existen, por lo tanto sólo le queda demandar a la empresa por vender esta mercadería”. Por ello, Larenas indicó que la situación de los consumidores es “incierta porque si la empresa se niega a devolver el dinero o el producto, el Sernac o las personas tiene que recurrir a un tribunal de justicia, porque no hay facultad sancionatoria directa”. El dirigente indicó que “La polar esté nuevamente en el ojo del huracán quiere decir que hay problema de gestión porque hemos sabido que hay una cola de acreedores esperando y con eventuales embargos a las tiendas”. Larenas indicó que frente a este delito que está cometiendo la empresa, las personas afectadas tienen todo el derecho a la devolución del dinero o la entrega de una prenda similar.

El presidente de Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS), Hernán Calderón, afirmó que es “de la máxima gravedad” lo que está ocurriendo con la multitienda La Polar, porque la falsificación de productos no se daba en una tienda del retail y de comprobarse estos delitos, se estaría produciendo un serio daño a los consumidores. A raíz del allanamiento de ocho bodegas por la denuncia interpuesta por Forus, operadora en Chile de la reconocida marca deportiva estadounidense Under Armour, por la venta de productos falsificados , Calderón afirmó que esto “es gravísimo, es de la máxima gravedad porque la falsificación de ropa o venta de ropa dentro de la informalidad se daba, pero no en una tienda de retail. Si esto se comprueba, es uno de los daños más graves que se produce a los consumidores. Esto es un engaño porque se están vendiendo productos que no son originales en una tienda que tiene una cadena de distribución y por lo tanto, consideramos que es de la máxima gravedad que la falsificación de marcas llegue a las tiendas oficiales” Por ello, el dirigente afirmó que estos hechos deben ser investigados, “porque hay delitos que se van a tener que probar, qué tipo delitos existen, cuál fue la forma de adquirir los productos, quién fue el proveedor, porque aquí hay una denuncia del importador y proveedor oficial de la marca que está denunciando y lo más grave es que se comprobaron stock en sus bodegas, por lo tanto la prueba está”. Calderón espera que “la justicia también haga su trabajo por este comercio ilegal que se estaría produciendo y en consecuencia también dañando a los consumidores porque se están comprando productos que no son originales y están pagando precios altísimos. Esto a nosotros nos parece que debe ser sancionado. Avanzaremos también en nuestra propia investigación, cuáles son las acciones también que hay para proteger a los consumidores que adquirieron estos productos, hay que investigar también de cuánto tiempo se viene produciendo esto y cuánta es la cantidad de personas que compraron productos, si se comprueba que son falsificados, porque es un engaño y un daño los consumidores”. Frente a estos hechos y las posibilidades que tiene los consumidores de defenderse de prácticas abusivas, el dirigente dijo que “las acciones colectivas son las herramientas que tenemos para defender a todos los afectados y las vamos a ejercer de todas maneras, teniendo más antecedentes y una vez que se comprueben las denuncias que se están haciendo”. Por su parte, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU) Stefan Larenas, afirmó que si bien la ley de protección a los consumidores ha mejorado, la falta de facultades del Sernac impide sancionar a las empresas que cometen irregularidades en la venta de productos, como es el caso de la multitienda La Polar. Larenas indicó que este nuevo escándalo donde aparece involucrada esta empresa del retail revela la falta de “ética empresarial” de algunos sectores que cometen delitos y que no son capaces de asumir sus responsabilidades. “Es lamentable que no exista en este caso ética empresarial, porque lo primero que uno tiene que hacer, desde el punto de vista de la transparencia y de la ética, es decir sí cometimos un error, no filtramos correctamente esto y por tanto vamos a reparar a todas las personas afectadas que nos compraron el producto (…) no puede justificarse echando la culpa a otro. Este es un problema que todavía no tenemos resuelto en el país, en términos de que las tiendas, los empresarios, tienen que asumir sus responsabilidades y rara vez lo hacen”, indicó Larenas. El presidente de Odecu afirmó que si bien “la Ley del Consumidor ha mejorado en los últimos años, sin embargo las facultades que podría tener el Estado a través del Sernac para sancionar a la empresa por vender, en este caso, productos falsificados, no existen, por lo tanto sólo le queda demandar a la empresa por vender esta mercadería”. Por ello, Larenas indicó que la situación de los consumidores es “incierta porque si la empresa se niega a devolver el dinero o el producto, el Sernac o las personas tiene que recurrir a un tribunal de justicia, porque no hay facultad sancionatoria directa”. El dirigente indicó que “La polar esté nuevamente en el ojo del huracán quiere decir que hay problema de gestión porque hemos sabido que hay una cola de acreedores esperando y con eventuales embargos a las tiendas”. Larenas indicó que frente a este delito que está cometiendo la empresa, las personas afectadas tienen todo el derecho a la devolución del dinero o la entrega de una prenda similar.