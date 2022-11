Empresarios y agricultores se alinean con el Gobierno: CPC y SNA cuestionan paralización de camioneros en forma y fondo

Un espaldarazo dio la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC) al Gobierno. Su presidente, Juan Sutil, se manifestó en contra de las medidas que están exigiendo los gremios de camioneros para deponer su paralización y advirtió sobre la amenaza de desabastecimiento que radica en el corte de las principales rutas del país.

“Las demandas que han hecho los transportistas, de solicitar una disminución de los combustibles en un 30% con el costo que eso significa, son excesivas. Por legítimas que fueran sus peticiones, eso no les permite que el Gobierno acceda”, dijo a Tele13 radio.

Y añadió que “se está vulnerando el Estado de Derecho al interrumpir el libre tránsito, el libre abastecimiento y la llegada de productos especialmente perecibles a su destino. Hay productores que están perdiendo sus cosechas y se está empezando a producir desabastecimiento”.

Ahora bien, el líder del empresariado acotó que “interrumpir la carretera es interrumpir el Estado de Derecho. El Gobierno tiene la obligación, como también lo tiene en La Araucanía y en el norte por la migración, de aplicar el máximo de la ley”.

A Sutil se sumó el Presidente de la Asociación Nacional de Agricultores, Cristián Allendes, quien, en conversación con radio Universo, afirmó que “es totalmente injustificado este paro”.

Dando cuenta de los diálogos informales que se han tenido con los transportistas, Allendes confidenció que “nos dijeron que los dos últimos años han sido muy buenos para los camioneros, les fue bien, y es verdad”.

Respecto al precio del combustible, sostuvo que “todos quisiéramos que bajara, pero sabemos que no es un problema ni de este gobierno ni de otro. Entonces, creo que son medidas desproporcionadas pedir un 30% de rebaja y eso no es posible. Por qué el resto de los gremios no van a pedir lo mismo”.

Por lo demás, advirtió que “si de aquí a mañana o pasado, esto no se soluciona, ya se va a notar el fin de semana claramente desabastecimiento en los diferentes locales de ventas, y eso es muy grave”.

Junto a ello, no descartó un aumento de los precios a raíz del corte de las rutas. “Puede pasar, porque si hay desabastecimiento, pueden empezar a subir los precios porque hay poco; el que se llegue en una camioneta a abastecer y no en un camión (…) con poco producto, puede hacer subir el precio”, indicó.

Finalmente desmintió a los transportistas que acusan haberse visto impedidos traspasar el alza de los combustibles. “Ellos dicen que no han traspasado los costos, y nosotros que somos los que pagamos los fletes, sí vemos que los han traspasado. Nosotros no hemos podido traspasar el valor de nuestros productos”, afirmó.

Y acotó que “los camioneros han ido subiendo los precios, no es que los precios de ellos estén congelados hace tres años, ni mucho menos”.