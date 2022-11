3293f3b71d

Nacional Política Proceso Constituyente Pueblos originarios Genaro Arriagada y órgano constituyente: “Sería un gigantesco error que los miembros no fueran cien por ciento electos” El histórico dirigente de la Concertación señaló además que "tiene que haber paridad de género y que se establezcan escaños reservados para los pueblos originarios, pero cambiando la forma en que fueron electos la vez anterior”. Daisy Castillo Jueves 24 de noviembre 2022 22:02 hrs.

A la fecha, todo parece indicar que será complejo que durante lo que resta de noviembre, los partidos políticos logren un acuerdo y consenso sobre el nuevo proceso constituyente. Hasta ahora, las reuniones que han sostenido las distintas colectividades no logran llegar a puerto, porque las diferencias se mantienen en orden a si el nuevo proceso constituyente lo componen integrantes electos en un cien por ciento o se forma una comisión designada por el propio Congreso. Nada concreto y la discusión respecto del mecanismo parece comenzar desde cero. Lo que sí se conoce es una propuesta, traducida en una minuta del Partido por la Democracia (PPD), en la que se propone que el órgano “debe ser 100% electo y con voto obligatorio”. Además, “reitera su propuesta de acuerdo en torno a 100 convencionales, más los escaños indígenas (…) sin perjuicio de lo anterior, solo para efectos de cerrar un acuerdo límite, consideramos la posibilidad de 78 miembros, esto es, la mitad de la Cámara de Diputados, también más los escaños de pueblos indígenas”. Por su parte, Amarillos por Chile presentó su propuesta respecto de la conformación del futuro órgano redactor y recomiendan un Consejo Constituyente integrado por un grupo de expertos designados por el Congreso y con un tiempo acotado de funcionamiento. Ante la falta de acuerdo, los partidos políticos concordaron convocar, antes del fin de semana, a un comité de expertos electorales que acompañe el diálogo. La tarea de este grupo será buscar un consenso en cuanto a la cantidad de miembros que tendrá el nuevo órgano redactor. La voz de la ciudadanía En conversación con la Radio y Diario Universidad de Chile, Genaro Arriagada, ex ministro Secretario General de la Presidencia durante el gobierno del Presidente, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, (entre 1994 y 1996), se refirió a la minuta del Partido por la Democracia (PPD) que sería una contrapropuesta para Chile Vamos, donde se plantea que órgano constituyente “debe ser 100% electo y con voto obligatorio”. Al respecto, Genaro Arriagada indicó que “importa mucho la forma en que se elabore el nuevo proyecto de Constitución y, en ese sentido, creo que sería un gigantesco error que los miembros no fueran cien por ciento electos. En segundo lugar, tiene que haber paridad de género y que se establezcan escaños reservados para los pueblos originarios, pero cambiando la forma en que fueron electos la vez anterior”. Agregó, eso sí, que “el Congreso anterior estableció las listas de independientes y, eso, es un error, una falta de sentido que le hizo mucho daño a la Convención Constituyente”. En cuanto, al tema de los pueblos originarios, Genaro Arriagada sostuvo que “los pueblos originarios no son, como algunos determinados sectores ultraconservadores dijeron, puro extremismo. Ellos tienen distintas corrientes en su interior, hay algunos que están por irse al monte como, por ejemplo, la Coordinadora Arauco Malleco, pero hay otros que son moderados. Si uno llega y niega el derecho de los pueblos originarios a tener estos escaños reservados, lo que se está haciendo es establecer una discriminación odiosa, en razón de un fundamento falso, porque los pueblos originarios no son distintos del resto de Chile en cuanto a sus apreciaciones políticas”. En relación al Congreso anterior, Arriagada sostuvo que “la Convención Constituyente tuvo un conjunto de errores y en lo sustantivo se equivocó, pero tuvo también ciertos méritos que reconocimos muchos que fuimos partidarios del rechazo. La carta del Presidente (Eduardo) Frei, la carta del Presidente (Ricardo Lagos) señalaron que era muy importante que en esa Convención Constituyente estuviera presente la paridad de género y los pueblos originarios. Creo que retroceder en esa materia sería un gigantesco error. Lo que se tiene que establecer es un órgano constituyente que sea lo más representativo y que esté libre de distorsiones”. En cuanto a la propuesta de Amarillos por Chile – de un Consejo Constituyente integrado por un grupo de expertos designados por el Congreso y con un tiempo acotado de funcionamiento-, Genaro Arriagada manifestó que “siempre he tenido mucha consideración por ellos, pero considero que está enteramente equivocada, porque no puede ser que le quitemos al pueblo el derecho a elaborar el proyecto de nueva Constitución y que se lo entreguemos, no a una Convención Constituyente, tampoco al Congreso, sino a una Comisión designada por el Congreso, vale decir, un conjunto de personas que no los habría electo nadie, sino que son designados a dedo. Un Congreso que, ya es hora de reiterarlo y decirlo, se tiene que hacer cargo de que respecto a las instituciones políticas de Chile el prestigio es muy bajo. Distintas encuestas señalan que las personas que dan credibilidad al Congreso no superan el 6 por ciento”.

