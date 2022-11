7a4d02d424

cb31abc244

Deportes Lothar Matthäus y derrota de Alemania: “Hubo demasiado dramatismo en la previa” El capitán de la Alemania campeona del mundo en Italia 90 señaló que "la presión ahora es máxima. Si jugamos contra España como lo hicimos ante Japón estamos eliminados". Diario UChile Jueves 24 de noviembre 2022 11:09 hrs.

Compartir en

Lothar Matthäus, leyenda de la selección de Alemania, disparó contra el técnico Hansi Flick y algunos jugadores germanos por la dura y sorpresiva derrota por 2-1 a manos de Japón, asegurando que la presión “es máxima”. “Hubo demasiado dramatismo en la previa, muchos temas que eran más importantes que el fútbol, como sucedió hace 4 años. Algo así te distrae y hace perder entre un 5 y un 10%”, partió señalando el histórico al medio local Bild. Luego, fue enfático en asegurar que “si jugamos contra España como lo hicimos en la segunda parte ante Japón, estaremos eliminados. La presión es máxima. Con un punto probablemente no sea suficiente, hay que ganar”. “Siempre apoyo a Flick, pero no entendí algunas de sus decisiones. Con la sustitución de Müller y Gündogan, dos de los jugadores más experimentados, Alemania perdió el orden y el control”, fustigó. Pero también hizo lo propio con algunos jugadores: “Ambos goles vinieron por las bandas. ¿Por qué no puso a Kherer? Süle no es lateral. En el segundo, Raum estaba demasiado adelantado y Schlotterbeck no fue suficientemente agresivo”.

Lothar Matthäus, leyenda de la selección de Alemania, disparó contra el técnico Hansi Flick y algunos jugadores germanos por la dura y sorpresiva derrota por 2-1 a manos de Japón, asegurando que la presión “es máxima”. “Hubo demasiado dramatismo en la previa, muchos temas que eran más importantes que el fútbol, como sucedió hace 4 años. Algo así te distrae y hace perder entre un 5 y un 10%”, partió señalando el histórico al medio local Bild. Luego, fue enfático en asegurar que “si jugamos contra España como lo hicimos en la segunda parte ante Japón, estaremos eliminados. La presión es máxima. Con un punto probablemente no sea suficiente, hay que ganar”. “Siempre apoyo a Flick, pero no entendí algunas de sus decisiones. Con la sustitución de Müller y Gündogan, dos de los jugadores más experimentados, Alemania perdió el orden y el control”, fustigó. Pero también hizo lo propio con algunos jugadores: “Ambos goles vinieron por las bandas. ¿Por qué no puso a Kherer? Süle no es lateral. En el segundo, Raum estaba demasiado adelantado y Schlotterbeck no fue suficientemente agresivo”.