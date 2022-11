499a913207

Nacional Política Transportes Subsecretario Monsalve: “El paro de camioneros no tiene fundamento” La autoridad de Interior indicó que “El Gobierno ha respondido a todos sus requerimientos. La voluntad de diálogo es sin condiciones y sin condicionamientos”, por lo que sostuvo que no retirarán las querellas por Ley de Seguridad del Estado. Diario UChile Viernes 25 de noviembre 2022 16:49 hrs.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que el Gobierno no va a aceptar condiciones para continuar con el diálogo con los gremios del transporte que mantienen bloqueos en diferentes puntos y rutas del país. Monsalve indicó que “el Gobierno no va a aceptar condiciones en términos de impedir que se usen legítimamente todas las herramientas que el estado de derecho le permite” en especial respecto de las 31 querellas presentadas por el Ejecutivo contra quienes han participado de lo que calificó como “alteraciones del orden público”. La autoridad agregó que se están afectando a los sectores productivos cuando “tenemos que cuidar el país y el camino de la reactivación”, por lo que consideró que la paralización “constituye un hecho grave”, ya que “está afectando la actividad económica del país”. Esto luego de conocer la situación que le dieron a conocer temprano los gremios como Fedefruta y la SNA los que reclamaron por la lentitud en el movimiento de la carga en los puertos a raíz de la paralización y que afecta a 5 mil containers comprometidos para la exportación. Por otro lado, Monsalve indicó que el caso de la Asociación de Supermercados, se dio cuenta que se está afectando el flujo de bienes lo que perjudica el abastecimiento de la población. Sobre la situación que se está registrando en detalle en algunos servicentros y supermercados, el representante de Gobierno indicó que “en el norte hay 55 estaciones de servicio con problemas de abastecimiento y hay 30 que ya no tienen abastecimiento de combustible”. En el caso de los supermercados, precisó que “en algunos casos tienen establecimientos en la zona norte que no tienen el abastecimiento suficiente”. Monsalve indicó que “el Gobierno tiene la obligación de garantizar el normal abastecimiento del país”, por lo que sostendrá durante la tarde una reunión con las máximas autoridades de Carabineros y la PDI para despejar las rutas. “Hay una instrucción formal, escrita a Carabineros de Chile de despejar las rutas. Allí lo que opera es la facultad normal que es la obligación de mantener el orden público. Quien bloquea la ruta está alterando el orden público. La instrucción precisa a Carabineros es a no permitir esa situación y por lo tanto despejar”. Además, precisó que si bien “el gobierno va a seguir sosteniendo la necesidad de dialogar, la voluntad de diálogo es sin condiciones y sin condicionamientos”. Consultado por la condición de los camioneros de retirar las querellas por Ley de Seguridad del Estado, Monsalve indicó que el Gobierno no va a dejar de utilizar las herramientas que le entrega el estado de derecho, por lo que reiteró que mantendrán las acusaciones en los respectivos tribunales donde fueron ingresadas. Las querellas presentadas desde el martes en adelante son cuatro en Arica, una en Alto Hospicio, dos en Antofagasta y cinco en Coquimbo. “El Gobierno no va a aceptar condiciones en términos de impedir que el Gobierno legítimamente use todas las facultades que el estado de derecho le da para garantizar el libre tránsito del país. Por lo tanto, no va a mantener un proceso de acuerdo donde esa condición esté puesta sobre la mesa”, subrayó. Asimismo señaló que en materia de seguridad se avanzó en varios acuerdos en la reunión que sostuvieron con los dirigentes de Fuerza del Norte y los representantes de los camioneros de la zona centro-sur, la que terminó luego que el subsecretario les diera a conocer que no se levantarían las querellas. En ese sentido Monsalve subrayó que existe la disposición al diálogo. “Hemos hecho un esfuerzo y hemos buscado responder”, apuntó, pero sostuvo que “llegó el momento en que los dirigentes deben tomar la decisión de deponer el paro”.

