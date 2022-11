4522e949bb

Nacional seguridad Transportes Freddy Martínez, dirigente de los camioneros del Biobío: “Lo primero que hay que entender es que no somos delincuentes” El vocero indicó que “hoy esperamos que los bordes que haya que lijar lo podamos lijar de la mejor forma con el Gobierno”. Daisy Castillo Sábado 26 de noviembre 2022 11:38 hrs.

En conversación con la Radio y Diario Universidad de Chile, Freddy Martínez, dirigente de los camioneros del Biobío, adelantó que antes de las 08 AM de hoy, recibió una llamada desde el Ministerio del Interior para que continúen las conversaciones, destinadas a destrabar el paro que algunos trabajadores mantienen en el país. Martínez indicó que los gremios se han reunido con sus respectivas comitivas y están en contacto y enlace con el Gobierno. Si bien, dijo el dirigente, “hay algunas diferencias, tenemos la franca intención de subsanar el tema. Durante la mañana, nos van a llamar para reunirnos y ver cómo sacamos esta cosa adelante”. Consultado respecto de qué pasará si el Ejecutivo no retira las querellas presentadas por los camioneros basadas en la Ley de Seguridad del Estado y si ése sería el obstáculo para deponer la paralización, señaló que “hay una condición que el Gobierno puso para poder conversar que era mantener las rutas despejadas. Eso se ha cumplido y se puede verificar. En segundo lugar, nosotros quedamos en que el Gobierno revisara la situación de las querellas, las que están siendo revisadas por ellos de acuerdo a la ley, a las facultades que tienen y poder resolver ese tema de la mejor manera. No creo que vaya a haber mayores inconvenientes, por ese lado”. Pero, ¿qué pasa si el gobierno no retira las querellas? -Estamos en conversaciones. Lo primero que hay que entender es que los camioneros no son delincuentes, los camioneros son hombres de trabajo y si hubo algunos roces, son cosas propias de una manifestación. Nosotros no hemos roto ninguna luminaria, no hemos protagonizado ninguna pugna, tenemos instrucciones que le damos a nuestra gente de recoger hasta las colillas de cigarro. Sabemos que las querellas o los procesos judiciales o los partes que puedan existir son producto de esta manifestación y tenemos buena fe de que el Gobierno lo entiende y nosotros podemos subsanar eso y no ser una piedra de tope para seguir conversando. Tres componentes Freddy Martínez precisó que “en cuanto a la conversación misma, en lo que significan los tecnicismos, son tres los componentes centrales, dos de ellos que representan el 80% de la situación y el otro que es el 20%. Los primeros tienen que ver con la seguridad, hemos avanzado bastante, diría entre un 90 y un 95% está eso resuelto. El tema de los combustibles es el otro 40%, tenemos algunos lineamientos y como los recursos son escasos, tiene sus derivadas en montos y tiempos de aplicación y, lo otro, corresponde a seguros que van dirigidos a complementar los que ya existen desde el mundo privado. Respecto a la carga, son elementos que están bastante subsanados, porque hay instituciones que intervienen como el Ministerio de Hacienda, el Banco Estado que tienen que ir dando el visto bueno a los planteamientos que hacemos en conjunto con el Ministerio del Interior”. Los acuerdos, hasta el momento Martínez señaló en cuanto al reclamo por el alza en el precio de los combustibles, que se trata de un tema que afecta a toda la ciudadanía. “Hay que aclarar que la rebaja que se vaya a acordar es para toda la ciudadanía, no es una rebaja exclusiva de los camioneros. Este tipo de cosas demanda ver los presupuestos y ellos (desde el gobierno) nos explican eso y nosotros tenemos que llegar a consensuar una cifra que se aplique a los combustibles para efecto de que se pueda, por lo menos, estabilizar en un plazo que sea importante. Y proyectar las empresas de servicios que están muy afligidas, algunas ya no están funcionando y eso golpea directamente la economía nacional”. En el caso de la seguridad, el dirigente de los camioneros manifestó que en la macro zona Norte se está en una situación débil, transformándose en el principal problema que enfrentan, porque no existe Estado de Excepción y sólo está la presencia policial, pero que es cotidiana. Ese panorama, hasta ahora complejo, dijo, se estaría reparando, porque “tenemos definidos 19 puntos, 12 de los cuales van a ser estacionamientos que se van a emplear para el descanso de los conductores (que contarán con presencia policial, servicios básicos e iluminación) y hay otros 7 puntos en los que tenemos que reforzar la vigilancia. Así podrán recuperarse de los viajes y descansar con los dos ojos y con el cerebro completo, porque, hoy día, lo que está pasando es que la gente no para, está cansada y duerme con la mitad del cuerpo, porque está pensando que los pueden asaltar y robar”. Según comenta Freddy Martínez, se espera que los primeros estacionamientos estén habilitados en 2023 y, el resto, en 2024. La conectividad Otra de las dificultades que enfrentan los camioneros es la falta de conectividad, materia que también está siendo analizada en las negociaciones que se están sosteniendo con el gobierno. ¿Qué es lo qué pasa con este tema en concreto? “En el Norte, en muchas zonas no hay conectividad y el compromiso del gobierno es que en 2024 esté todo el Norte conectado en relación a telefonía y 5G. Por lo pronto, se están evaluando algunas alternativas que tiendan, momentáneamente, a instalar algún tipo de antena o dispositivo que el Estado tenga a través de las Fuerzas Armadas que permita tener una conexión o un seguimiento entre tramos de lugares de estacionamiento”, manifestó Freddy Martínez.

