4522e949bb

f66a3e5051

Cultura Pesar por la muerte de Hans Magnus Enzensberger, figura central de la cultura alemana de la posguerra Poeta, novelista y traductor, su pensamiento fue uno de los más influyentes en Europa durante la mitad del siglo XX. Fue reconocido con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2002. Diario UChile Sábado 26 de noviembre 2022 10:03 hrs.

Compartir en

Hans Magnus Enzensberger fue uno de los intelectuales más importantes de Alemania. Durante más de 60 años proporcionó al mundo literario internacional obras reflexivas, poéticas y muy sofisticadas. Junto con Günter Grass y Martin Walser, Enzensberger formó el trío más poderoso de la literatura alemana de posguerra. Nacido en 1929 en el Allgau bávaro, Enzensberger estudió literatura, idiomas y filosofía en Friburgo y París, entre otros lugares. Miembro del Grupo 47, al que también pertenecieron el poeta Paul Celan y destacados novelistas como Günter Grass, Heinrich Böll, Siegfried Lenz y Uwe Johnson, durante muchos años fue considerado un rebelde por sus poemas agresivos y sus textos en prosa. El mismo Enzensberger lo explicó expresando que hay situaciones que “no se pueden presentar de otro modo”. Defensa de los lobos (1957) es una colección de poemas divididos en “amables”, “tristes” y “airados”, de gran musicalidad, con uso frecuente de la aliteración, inclusión de la jerga urbana y barbarismos. La viceportavoz del gobierno alemán, Christiane Hoffmann, destacó la significativa importancia de su desaparición en la historia cultural reciente de su país. Poeta, novelista y traductor, su pensamiento fue uno de los más influyentes en Europa durante la mitad del siglo XX. Fundó y dirigió revistas culturales (Kursbuch y The Transatlantic), fue un poeta extraordinario, ensayista personalísimo y polémico, autor teatral, además de realizador de documentales cinematográficos. También fue fundador y miembro durante muchos años del jurado del Premio Anagrama de Ensayo. Entre sus numerosos galardones figuran el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid, otorgados en 2002; en Francia, en 2009, recibió la Orden de las Artes y las Letras. “Como poeta, ensayista, biógrafo, editor y traductor, fue uno de los intelectuales alemanes más influyentes y reconocidos mundialmente”, se lee apenas se ingresa a la web de la editorial Suhrkamp, donde comunicaron el fallecimiento del escritor. El interés por la cultura española fue una constante en la trayectoria personal y profesional de Enzensberger, lo que, unido a su dominio del idioma español, le ha llevado a divulgar la obra de escritores de habla castellana, incluso a través de la traducción de poetas como César Vallejo y Rafael Alberti. Su novela biográfica Buenaventura Durrutis Leben und Tod (El corto verano de la anarquía. Vida y muerte de Buenaventura Durruti, 1972) refleja su conocimiento de la temática española, en particular de la Guerra Civil, acreditados en los numerosos artículos suyos que han sido traducidos y publicados en diversos medios de comunicación españoles. Con motivo de su muerte, el sitio de noticias alemán DW publicó un documental sobre “la trayectoria vital y las muchas facetas de este pionero del pensamiento nacido en la región de Allgäu, en Baviera. Enzensberger fue crítico social, editor, escritor y la conciencia liberal de izquierda de Alemania”. También dejamos para nuestros lectores algunos de sus poemas. Proceso histórico El fiordo está helado

los botes de pesca atrapados,

eso no significa nada,

eres libre,

puedes acostarte en la tierra

y levantarte de nuevo.

Tu nombre poco importa.

Puedes desaparecer

y reaparecer.

Es posible,

hasta los muertos reciben cartas.

No puedes impedir lo peor.

Puedes dormir,

es posible.

La próxima noche llegará el rompehielos

y los botes volverán a navegar.

El canal no es muy ancho.

La noche siguiente volverá a helar.

Eso no significa nada.

Poco importa tu nombre. Nenias por el amor En ese bollo peludo

en el muro de la vespasiana

quién podría encontrar

las canciones y las lágrimas

las tormentas de placer

y las mil y una noches

en cuyo curso el género humano

como una fosforescencia del mar

se consumó

se conservó

se olvidó De aquellos que fueron engendrados

de aquellos que no lo fueron

no hay otro testimonio aquí

que ese bollo peludo

grafiti

en el muro calcinado de la vespasiana Punto trigonométrico I Dos o tres angulares de hierros

vigas de alquitrán descoloridas

algunas piedras fragmentadas no se trata de una hoguera

ni de un altar de sacrificios

ni de un cadalso Nivel cero nivel cero

¡oh el más apacible

de todos los dioses! II ¡Qué límpido el mundo

en la retícula

de un teodolito! ¡Y menudo cielo

el ojo claro

de la burbuja de aire! III Angulares vigas piedras

y rojo blanco rojo blanco rojo

un jalón olvidado Aquí duermen amantes enmohecidos

y gatos salvajes

entre cáscaras de huevo Bajo las hojas se oculta

el cadáver de un partisano

de la próxima última Estoy donde estoy

a mi alrededor indistintas

aldeas enigmáticas.

Hans Magnus Enzensberger fue uno de los intelectuales más importantes de Alemania. Durante más de 60 años proporcionó al mundo literario internacional obras reflexivas, poéticas y muy sofisticadas. Junto con Günter Grass y Martin Walser, Enzensberger formó el trío más poderoso de la literatura alemana de posguerra. Nacido en 1929 en el Allgau bávaro, Enzensberger estudió literatura, idiomas y filosofía en Friburgo y París, entre otros lugares. Miembro del Grupo 47, al que también pertenecieron el poeta Paul Celan y destacados novelistas como Günter Grass, Heinrich Böll, Siegfried Lenz y Uwe Johnson, durante muchos años fue considerado un rebelde por sus poemas agresivos y sus textos en prosa. El mismo Enzensberger lo explicó expresando que hay situaciones que “no se pueden presentar de otro modo”. Defensa de los lobos (1957) es una colección de poemas divididos en “amables”, “tristes” y “airados”, de gran musicalidad, con uso frecuente de la aliteración, inclusión de la jerga urbana y barbarismos. La viceportavoz del gobierno alemán, Christiane Hoffmann, destacó la significativa importancia de su desaparición en la historia cultural reciente de su país. Poeta, novelista y traductor, su pensamiento fue uno de los más influyentes en Europa durante la mitad del siglo XX. Fundó y dirigió revistas culturales (Kursbuch y The Transatlantic), fue un poeta extraordinario, ensayista personalísimo y polémico, autor teatral, además de realizador de documentales cinematográficos. También fue fundador y miembro durante muchos años del jurado del Premio Anagrama de Ensayo. Entre sus numerosos galardones figuran el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid, otorgados en 2002; en Francia, en 2009, recibió la Orden de las Artes y las Letras. “Como poeta, ensayista, biógrafo, editor y traductor, fue uno de los intelectuales alemanes más influyentes y reconocidos mundialmente”, se lee apenas se ingresa a la web de la editorial Suhrkamp, donde comunicaron el fallecimiento del escritor. El interés por la cultura española fue una constante en la trayectoria personal y profesional de Enzensberger, lo que, unido a su dominio del idioma español, le ha llevado a divulgar la obra de escritores de habla castellana, incluso a través de la traducción de poetas como César Vallejo y Rafael Alberti. Su novela biográfica Buenaventura Durrutis Leben und Tod (El corto verano de la anarquía. Vida y muerte de Buenaventura Durruti, 1972) refleja su conocimiento de la temática española, en particular de la Guerra Civil, acreditados en los numerosos artículos suyos que han sido traducidos y publicados en diversos medios de comunicación españoles. Con motivo de su muerte, el sitio de noticias alemán DW publicó un documental sobre “la trayectoria vital y las muchas facetas de este pionero del pensamiento nacido en la región de Allgäu, en Baviera. Enzensberger fue crítico social, editor, escritor y la conciencia liberal de izquierda de Alemania”. También dejamos para nuestros lectores algunos de sus poemas. Proceso histórico El fiordo está helado

los botes de pesca atrapados,

eso no significa nada,

eres libre,

puedes acostarte en la tierra

y levantarte de nuevo.

Tu nombre poco importa.

Puedes desaparecer

y reaparecer.

Es posible,

hasta los muertos reciben cartas.

No puedes impedir lo peor.

Puedes dormir,

es posible.

La próxima noche llegará el rompehielos

y los botes volverán a navegar.

El canal no es muy ancho.

La noche siguiente volverá a helar.

Eso no significa nada.

Poco importa tu nombre. Nenias por el amor En ese bollo peludo

en el muro de la vespasiana

quién podría encontrar

las canciones y las lágrimas

las tormentas de placer

y las mil y una noches

en cuyo curso el género humano

como una fosforescencia del mar

se consumó

se conservó

se olvidó De aquellos que fueron engendrados

de aquellos que no lo fueron

no hay otro testimonio aquí

que ese bollo peludo

grafiti

en el muro calcinado de la vespasiana Punto trigonométrico I Dos o tres angulares de hierros

vigas de alquitrán descoloridas

algunas piedras fragmentadas no se trata de una hoguera

ni de un altar de sacrificios

ni de un cadalso Nivel cero nivel cero

¡oh el más apacible

de todos los dioses! II ¡Qué límpido el mundo

en la retícula

de un teodolito! ¡Y menudo cielo

el ojo claro

de la burbuja de aire! III Angulares vigas piedras

y rojo blanco rojo blanco rojo

un jalón olvidado Aquí duermen amantes enmohecidos

y gatos salvajes

entre cáscaras de huevo Bajo las hojas se oculta

el cadáver de un partisano

de la próxima última Estoy donde estoy

a mi alrededor indistintas

aldeas enigmáticas.