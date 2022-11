Tras negociaciones subsecretario Monsalve emplaza a camioneros: “No ocupen a Chile para resolver sus conflictos internos”

31fb135677

Después de una larga jornada de diálogo entre el Gobierno y el rubro de transportistas de carga que se extendió hasta horas de la noche del sábado, desde el Palacio de La Moneda el subsecretario de Interior Manuel Monsalve emplazó nuevamente a las camioneros por falta de fundamentos para llegar a un acuerdo y aseveró que es el sector privado el responsable de ajustar las tarifas que les pagan a los transportistas. El subsecretario de Interior Manuel Monsalve expuso que después del encuentro con la Confederación de Camioneros del Norte y la Federación de Camioneros Centro Sur los transportistas se negaron a llegar a un acuerdo con las autoridades, dado que exigen una rebaja al costo del combustible. Sin embargo, el Gobierno aseguró que lo que corresponde es que los camioneros le exijan a las empresas que los contratan un alza de las tarifas. “No tienen que pedirle a los chilenos que les resuelvan los problemas que tienen que resolver entre privados”, afirmó. El representante del Ministerio de Interior aclaró que, contrario a lo que se ha especulado, la determinación del Gobierno es intervenir en las altas tarifas del combustible dado que está “colocando cuantiosos recursos de todos los chilenos en el Mecanismo de Estabilización de los Precios del Combustible, $ 1.500 millones de dólares“. “¿Eso le sirve a los camioneros? Si. ¿Le sirve al resto de los chilenos que también tienen que usar combustible? Por supuesto. Tenemos la obligación de cuidar a todos los chilenos”, declaró Monsalve y señaló que en cuanto al diesel, que es el combustible que más usan los transportistas de carga, el Ejecutivo ha dispuesto de una medida específica e inédita en los últimos 50 años: impedir el alza de los combustibles durante un periodo de hasta cuatro meses. El subsecretario sostuvo que reconocen que el alza del combustible, particularmente el diésel, es un problema real para los camioneros porque no se traslada a la tarifa que les paga por el servicio que entregan. Es decir, dado que hay sectores del transporte que no modifican la tarifa, los transportistas siguen ganando lo mismo y asumen el costo del alza. Por lo mismo, el secretario de Estado señaló que en la reunión de ayer sentaron en la mesa al presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, debido a que “quien fija las tarifas que se les paga a los transportistas no es el Gobierno, son las empresas que generan la carga”. Así, recalcó que en cuanto a los problemas de tarifa lo que corresponde es que transportistas y las empresas negocien el ajuste correspondiente, mientras que el Gobierno se compromete a mediar las conversaciones a través del Ministerio de Economía y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. En ese sentido, manifestó que hay un compromiso de parte de la CPC de hacerse cargo de aquellos casos en que las tarifas no se ajusten, por lo que consideró que no hay motivos para insistir en la paralización. Monsable aseveró que el Gobierno y Chile no tiene por qué hacerse cargo de conflictos del sector privado usando recursos que se requieren en salud, en educación, en sectores vulnerables y para los adultos mayores. Por otro lado, la autoridad de La Moneda aseguró que en materia de seguridad han dispuesto de zonas de descanso seguras y coordinaron, en conjunto con Carabineros, un plan operativo inmediato que garantice el traslado seguro en las rutas del país. “No hay motivos para no llegar a acuerdo, hoy día cuesta encontrar un fundamento que le impida a los camioneros llegar a acuerdo y los quiero volver a emplazar: No ocupen a Chile para resolver sus conflictos internos, porque en la práctica aquí no tenemos a todos los camineros sentados en una misma mesa, tienen diferencias entre ellos y el país no puede pagar esa diferencia”, enfatizó. Asimismo, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, respaldó las declaraciones del subsecretario del Interior y destacó la voluntad del Gobierno para “cerrar este capítulo que evidentemente tiene un costo social importante”. “Las medidas que se han tomado tienen que ver con materia de seguridad que los propios dirigentes dijeron que era el 95% de su preocupación. Eso es parte de lo que nos convoca, nos preocupa y es parte de nuestra responsabilidad. Por lo tanto hemos propuesto acciones que son importante”, manifestó. Así, indicó que en materia de telecomunicaciones también se ha dispuesto de mejoras para la iluminación de las rutas claves.

