Nacional Política Cónclave constituyente: El atajo propuesto por Walker que no terminó de convencer a las fuerzas del oficialismo Tanto el Gobierno como las presidencias de los partidos oficialistas se distanciaron de la idea de negociar hasta total despacho, abogando por equilibrar el sentido de urgencia que hay sobre el acuerdo constituyente, con la calidad del mismo. Maria Luisa Cisternas Lunes 28 de noviembre 2022 18:20 hrs.

Inviable se hizo el cónclave hasta total despacho para zanjar la reanudación del proceso constituyente. La idea que manifestó el senador de Demócratas, Matías Walker, en medio de las empantanadas negociaciones sobre el mecanismo de redacción, no logró convencer a los partidos de Gobierno, pese a la celeridad que ha buscado dar el sector a la habilitación de un proceso 2.0. Y es que los dirigentes del oficialismo no están por apurar las tratativas del Congreso si ello atenta contra las posibilidades que tiene el órgano 100% electo que han propuesto para redactar el nuevo texto constitucional. Más aún en un contexto en que la idea de Amarillos por Chile, de erigir un Consejo Constitucional elegido íntegramente por el Parlamento, ha concitado tan rápidamente el interés de Chile Vamos. Es así que, sin desestimar la prontitud que amerita el acuerdo, el timonel de Comunes, Marco Velarde, relevó la importancia que tiene el garantizar un órgano completamente elegido por la ciudadanía para efectos de dotar de legitimidad el segundo proceso. “La fecha sigue siendo importante”, aseguró, “pero yo creo que aquí lo que está en el fondo es el carácter de ese acuerdo y lo importante es que la discusión sea centrada en la composición sobre el nuevo órgano constituyente y aquí nosotros hemos sido bien claros de parte del oficialismo, por lo menos de los partidos que están sobre la mesa, de que el órgano tiene que ser 100% electo, no porque nos estemos enamorando de una forma de discutir la convención sino porque tenemos que pensar en que la nueva Constitución sea un instrumento legítimo en el tiempo y se sostenga”. En tanto, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) Flavia Torrealba, afirmó que “los procesos constitucionales nunca tienen que apurarse” y consideró que los partidos “tienen que ser capaces de generar un nuevo momento constituyente para re-vincular a la ciudadanía con el proceso”. “Yo no me apuraría con los plazos, creo que tenemos la obligación de generar otro momento constituyente tal como lo hizo la Presidenta Bachelet, que fue muy tranquila y democráticamente, o otro momento constituyente que esperamos no sea de esa energía desplegada en el 2019 a propósito de los movimientos sociales”, señaló, insistiendo en que “el momento en que esto se produce, no importa tanto como que sea legítimo, autónomo, con amplia participación ciudadana y en un mecanismo que no sea cuestionado para que el resultado nos garantice paz y estabilidad al sistema político dentro de los próximos 50 años a lo menos”. En tanto, el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, sostuvo que para el oficialismo, el mecanismo “es parte del fondo” y que la negociación no consiste en llegar a “cualquier acuerdo”. “No se trata de decirle que sí a todo lo que diga la derecha, que una semana dice una cosa, otra semana dice otra, sino que poder llegar a un buen acuerdo, pero ojalá apurando el tranco”. En ese sentido, el senador indicó que “no tenemos porqué estar conversando solo una vez a la semana y dándonos tanto tiempo entre reunión y reunión. Efectivamente podríamos tener reuniones más seguidas, más largas hasta acercar posiciones”. “Pueden ser jornadas, reuniones largas, lo que sea, pero yo diría incluso, si es que el acuerdo implica postergar el calendario electoral que nosotros propusimos, de que haya elecciones en marzo o no, ese tipo de cosas se pueden conversar, pero que no sea de semana tras semanas sino que en reuniones más extendidas, con más tiempo para poder elaborar las diferencias y acercar las posiciones”, acotó. Vallejo: “El Gobierno está por generar el equilibrio” A las declaraciones de los dirigentes de los partidos oficialistas se sumó la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, quien abogó por generar un equilibrio entre el sentido de urgencia y la sostenibilidad del acuerdo. “A veces se ve como dicotómico la urgencia del acuerdo versus la calidad del acuerdo; nosotros como Gobierno creemos que es posible tener un equilibrio entre el sentido de urgencia y los tiempos necesarios para que este sea próspero, es decir que prospere y que sea sostenible y que nos permita a todos como ciudadanos y ciudadanas de nuestro país participar de un proceso que tiene que ser obviamente legítimo“, sostuvo. Propuestas que se abren Junto con manifestar flexibilidad respecto al calendario electoral, el timonel de RD dijo estar dispuesto a transitar hacia un órgano mixto para redactar la propuesta constitucional. No obstante precisó que con ello “nadie está proponiendo que el Congreso tenga un rol protagónico en la redacción de la nueva Constitución, más bien cuando se habla de mixtura, es entre expertos, que la gente lo valora mucho, y ciudadanía elegida democráticamente para redactar la nueva Constitución”. “Yo creo que hay bastante transversalidad en todos los sectores en decir si los expertos tienen que participar, la pregunta es cómo se eligen y ahí el que se designa a dedo por el Congreso parece que no tiene mucho apoyo ni en la ciudadanía ni tampoco tiene mucho apoyo político”, indicó. Y añadió el rol que los expertos puedan llegar a asumir. “Si tenga que tener voz y voto en la convención y por tanto puedan ir a elecciones en listas cerradas, esa es una opción, o bien, tenga que ser un órgano que acompañe el proceso y por tanto sólo deliberan, aportan insumos pero no votan, y solo la convención elegida 100% por la ciudadanía es la que redacta”. “Todas esas fórmulas se pueden conversar, yo estoy abierto a aquello, el punto es que nosotros acá estamos trabajando como oficialismo más DC y por ahora nosotros nos jugamos por un órgano 100% electo por la ciudadanía, donde el número lo tendremos que revisar porque claramente no flotó la propuesta inicial que hicimos, pero que el rol de expertos pueda ser más bien de acompañantes”, afirmó. Al respecto, el presidente de la DC, Alberto Undurraga señaló que la colectividad irá por un mecanismo electo de 78 miembros, con comité de expertos, una comisión revisora con académicos y un plazo de funcionamiento de 6 meses. “Hemos visto que algunos en las posturas muestran mucha rigidez en sus posiciones iniciales, nosotros queremos mostrar flexibilidad, bajamos de 99 a 78 porque nos interesa que haya un acuerdo en materia constitucional”,afirmó. A su vez, la dirigenta del FRVS indicó que el partido “está explorando una fórmula mixta donde haya la posibilidad de elegir expertos pero que estos vayan a una elección democrática igual en listas cerradas concursando por sus espacios en la Convención Constitucional“.

