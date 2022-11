7a1046f6cd

Cultura El sonido, la música y las nuevas generaciones: El primer Foro Internacional de Audio cerrará con Electrodomésticos y C-Funk El productor Gerónimo Labrada destacó que uno de los objetivos del encuentro es que los expertos con mayor trayectoria en el rubro den cuenta de la evolución que ha tenido la música y el sonido en los últimos 40 años. Joana Carvalho Lunes 28 de noviembre 2022 16:50 hrs.

El próximo 6 de diciembre en el Teatro Nescafé de las Artes se realizará el primer Foro Internacional de Audio, en torno a temáticas como la innovación, softwares e interfaces de audio y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al audio profesional. La jornada contará con charlas de Barry Sage, ingeniero en sonido de The Rolling Stones, New Order, Madness, Boy George y Gerónimo Labrada, ingeniero en sonido ganador de un Grammy Latino, por “La Rumba Soy Yo (El All Stars De La Rumba Cubana). El evento será conducido por Hernán Rojas, para posteriormente recibir los shows en vivo de Electrodomésticos y C-Funk. Radio y Diario Universidad de Chile conversó con Gerónimo Labrada sobre esta inédita actividad dirigida a estudiantes, profesionales, medios de comunicación, estudios de grabación, emprendedores y empresarios del ecosistema, donde se promoverá el intercambio social y de conocimientos entre los miembros para dar paso a nuevas oportunidades en el rubro local con mirada de futuro. “Una de las improntas más necesarias en este momento es el vínculo y la retroalimentación entre las diferentes generaciones de profesionales, tanto en el lado académico como quienes se dedican a ejercer. Durante mucho tiempo creo que la industria de la música y el sonido ha estado carente de estos espacios que son muy importantes, porque hay una distancia muy grande entre la vida de los profesionales cuando están estudiando y cuando se insertan en el medio”, afirmó. De acuerdo a Labrada, todavía hay muchos profesionales especialistas en sonido o que están insertos en el mundo de la música que son auto educados, por lo que “tener la posibilidad de interactuar con profesionales con más experiencia y horas de vuelo les puede ayudar (a estudiantes o principiantes) para acelerar los procesos naturales”. En ese sentido, el ganador de un Grammy Latino destacó que uno de los objetivos del encuentro es que los expertos con mayor trayectoria en el rubro den cuenta de la evolución que ha tenido la música y el sonido en los últimos 40 años. “Las nuevas generaciones entran a este mundo que hoy en día está lleno de facilidades, porque la tecnología ha sido tan explosiva que prácticamente cualquiera puede grabar un disco desde su casa, pero hay todo un volumen de conocimiento y de técnicas que no tienen a la mano y que pueden ser muy útiles a la hora de complejizar el trabajo”. Asimismo, el productor musical señaló que la mayoría de los jóvenes que están trabajando en el rubro parten desde la música urbana y la electrónica, que son completamente hechas en computadores y que carecen de la experiencia de grabar instrumentos orgánicos junto a músicos. “Cuando muchos de ellos intentan ampliar sus horizontes porque descubren otra música, hay una falencia muy grande en la discursiva de las estéticas sonoras, porque esta estética de los proyectos está diseñada desde la posición del micrófono hasta el instrumentista y toda la cadena electroacústica que se ocupa después”, explicó y agregó que será muy nutritivo acercar estos conocimientos a los jóvenes que quieran salir de los instrumentos virtuales y busquen explorar el trabajo con los instrumentistas. El programa del Foro Internacional de Audio contempla charlas de Gamma Ibarra Marek Stykos (de Manley Labs), Juan Pablo Quezada (Santuario Sónico), Franco Maestri (Ingeniero en sonido de Luis Jara, Christian Gálvez, Noche de Brujas, entre otros), Max Noach (de Solid Stage Logic), que serán moderadas por Hernán Rojas. Electrodomésticos y C-Funk saltarán al escenario a partir de las 20:00 horas, entregando las claves musicales con las cuales se han transformado en referentes de sus géneros y vanguardia en sonido. Electrodomésticos está por estos días en pleno proceso de composición y grabación de su nuevo disco. El 2021 la banda editó en vinilo su disco en vivo “Público”, que agotó su primera edición en menos de un mes y que los tuvo todo este primer semestre con mucha actividad en vivo. En este periodo también se sumó Masiel Reyes como bajista, que actualmente completa el cuarteto junto a Carlos Cabezas, Edita Rojas y Valentín Trujillo. El estreno del nuevo trabajo se estima que estará para el primer trimestre de 2023.

C-Funk, multiinstrumentista, compositor, productor y músico se dio a conocer como miembro de Los Tetas y por participar en muchas colaboraciones en su trayectoria, además de su incorporación a Chancho en Piedra, siempre a la par de su trabajo solista. Su primer disco fue Joya, con su sello distintivo que va del funk, los sonidos afros, soul, hip hop y algunos elementos de la música urbana. Este evento se enmarca en la celebración de los 30 años de Croma Online. Las entradas ya se encuentran disponibles en Ticketek y en boleterías del teatro. Los tickets para el Foro Internacional de Audio tienen un valor de $5.000 (entrada general). Entradas Concierto Electrodomésticos + C-Funk Platea baja preferencial: $25.000

Platea baja general: $20.000

Platea alta primera fila: $15.000

Platea alta general: $10.000

