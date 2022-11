952b131110

Nacional Política Daniel Jadue y posturas del Gobierno: “Aquí hay un cambio de relato que nadie entiende” El alcalde indicó que son varios temas donde el Ejecutivo ha modificado su posición, entre ellos los retiros de fondos previsionales o la situación en el Wallmapu. “Una parte importante del programa se puede hacer sin pasar por el Congreso”, apuntó. Diario UChile Martes 29 de noviembre 2022 9:33 hrs.

Como una crítica política calificó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sus dichos de los últimos meses respecto del accionar del Gobierno. En conversación con la primera edición de Radioanálisis de Radio y Diario Universidad de Chile, el edil rechazó las críticas que señalan que sus expresiones se deben a que perdió las primarias de Apruebo Dignidad frente al actual presidente Gabriel Boric. “Si alguien quiere entender que eso es porque perdí la primaria, es pura mala leche”, puntualizó. Jadue subrayó que “las críticas que hago hoy día son las mismas que hacía antes. Si la opinión que había antes de la primaria sigue siendo la misma que hay hoy día”. “Las cosas que yo he criticado son aquellas donde nuestro Gobierno y nuestra coalición ha tenido cambios significativos de opinión que la gente no solo no entiende sino que además no comparte y se siente defraudada porque se dijo una cosa antes de las elecciones y lo que se hizo fue otra”, agregó durante la entrevista con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López. Entre los temas que enumeró, el alcalde colocó el bloqueo del Ejecutivo al proyecto para un quinto retiro de fondos previsionales y que a su juicio “dañó profundamente la posibilidad de cambiar la Constitución” debido a que provocó una reacción negativa de la gente hacia el Gobierno que estaba jugado por el Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre último. “Hicimos todos campaña, hicieron campaña los diputadas y las diputadas y el Gobierno haciendo una campaña feroz a favor del cuarto retiro… y mira, cuando llegaron al Gobierno pensaron que el quinto retiro era malo. Y la verdad es que las condiciones materiales no habían cambiado y ha habido un frenazo en la economía” señaló. Otro tema donde a juicio del personero se registró un cambio radical del Ejecutivo fue en el caso de los presos de la revuelta. “Se comprometieron ante todo el mundo a quitar las querellas. Hasta el día de hoy las querellas siguen ahí y hay muchachos que llevan años en prisión preventiva y es más, hay algunos que han estado más de dos años en prisión y después han sido absueltos”, subrayó, agregando que “nosotros asumíamos que había persecución política y prisión política y de un día para otro desaparecieron los presos políticos”. A eso se suma la situación en la Macrozona Sur donde se ha mantenido el estado de excepción constitucional y el despliegue de fuerzas militares. “Todos criticamos y votamos siempre en contra de la militarización del Wallmapu porque entendíamos que llenar de armas la región no contribuía”, apuntó. Para Jadue, “cuando uno cambia de posición y uno después empieza a hacer lo mismo que podría haber hecho un gobierno de otro color político, bueno, yo hago las críticas porque sigo pensando igual que antes de la primaria y que antes de la elección presidencial”. Y aunque subrayó que como militante del Partido Comunista que es parte de la coalición de Gobierno se siente responsable por el devenir de esta administración, indicó que “no me voy a hacer co-responsable de los cambios de relato ni de los cambios de opinión de última hora y tampoco de la forma de entender algunos conflictos que es la misma que entendía la derecha”. Jadue recalcó que “nunca seré parte de la represión desatada que ha habido en algunos eventos. No seré parte de copar la Plaza Italia para copar una manifestación. A mí déjenme fuera de eso porque no fue como le prometimos a la gente que íbamos a actuar como Gobierno”. En cambio, hizo un llamado a quienes han tenido un cambio en su discurso en los últimos meses una vez llegados al Ejecutivo. “Yo les pediría a los que han cambiado de relato que salgan a explicar por qué han cambiado de relato en vez de tratar de escudarse en criticar a alguien que se mantiene en el relato que le prometimos a Chile”. Respecto a los argumentos que se esgrimen para rebajar las expectativas desde La Moneda a que no se cuentan con los votos necesarios para hacer las reformas comprometidas en el Parlamento, Jadue puntualizo que “hay una parte importante del programa que se puede hacer sin pasar por el Congreso”. “Cuando tú dejas stand by la creación de la Empresa Nacional del Litio, que podría crearse con un acto administrativo a través de una filial en Codelco o en Enami, no se tiene que pasar por el Congreso para eso”, señaló. Otro tema que se podría hacer sin necesidad de votarlo en el Parlamento es “nacionalizar los servicios populares para bajar los costos de vida de la gente, (para lo cual) no tienes que pasar por el Congreso para eso”. El alcalde de Recoleta postuló que existen dos vías de relacionarse con el Congreso: una donde se envían aquellas propuestas que pueden concitar el apoyo de algunos sectores de Chile Vamos y la otra es presentando las iniciativas y que sea la oposición la que deba dar cuenta de por qué vota en contra de ellas. “Que sea la derecha la que explique por qué no quiere subirles los impuestos a los ricos y que sea la derecha que le explique a Chile por qué no quiere tener más recursos para seguridad y más carabineros. Porque finalmente la derecha es buena para pedir más carreteras, más carabineros, más luz, más de esto, más de lo otro, pero cuando vamos a la plata, no quieren poner un peso más de los más ricos de tal manera que podamos hacer financiar al país”, agregó. Otro tema que dijo demostró el cambio de postura de La Moneda fue lo ocurrido con el cuestionado TPP 11, el cual el Gobierno dejó que fuera aprobado en el Parlamento. “Aquí no hubo ninguna discusión y nada que pudiera someter al Presidente a una derrota. La coalición del Presidente votó en contra completo el TPP 11 por lo peligros y lo nefasto que es para el desarrollo del país. El Presidente podría haberlo retirado y dejó sencillamente que se aprobara porque hoy día hay un cambio de relato que nadie entiende”. “Tenemos que colaborar con el Gobierno en todo, pero nunca caer en la obsecuencia de aplaudir incluso aquello en lo que estábamos en desacuerdo siempre”, sostuvo.

