81a8abd727

47ff9cb071

Política Senadora Paulina Núñez reacciona a críticas por viaje España y presenta proyecto para regular entrega de dieta en caso de ausencia La parlamentaria de RN se ausentó de sus labores legislativas para terminar un máster en España lo que le valió variadas críticas porque durante ese periodo continuó recibiendo su dieta parlamentaria. Diario Uchile Miércoles 30 de noviembre 2022 10:00 hrs.

Compartir en

Polémica causó en los últimos días el que se conociera que la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, viajó a España para terminar un máster presencial en materia de gobierno e impartido por la Universidad de Navarra y que durante su ausencia en el Congreso siguió recibiendo su dieta parlamentaria. La senadora Paulina Núñez explicó el contexto de su ausencia del Congreso y adelantó que presentará una modificación al reglamento para permitir el permiso sin goce de dieta. “Hay 3 cualidades decisivas en un político: pasión por su causa, sentido de responsabilidad y mesura en sus acciones. Este es uno de los tantos pensamientos que nos dejó Max Weber y que trato día a día de recordar para actuar de la mejor manera en aquello que decidí dedicar años de mi vida, me refiero a lo público, a la política. Soy abogada y hace 3 años decidí continuar mis estudios”, dijo Núñez. Explicó, en tal sentido, que “opté por un master en gobierno en la Universidad de Navarra, presencial, en España. Era diputada y lo tuve que hacer en varias etapas para sacarlo adelante. Ocupé vacaciones, feriados legislativos y cuando en la Cámara pedí permiso para ausentarme en un mes de enero, evidentemente lo hice sin goce de sueldo. Ahora correspondía terminarlo y no podía elegir qué semana ir o qué mes ausentarme. Faltaban las asignaturas de octubre y de noviembre, por eso quiero dar las gracias a esta sala y a cada uno de mis colegas por el permiso otorgado para que yo pudiera salir por más de 30 días del país. Ese permiso también fue solicitado sin goce de sueldo y, a diferencia de la Cámara, que tiene esta situación reglamentada, se me indicó que no era posible no pagarme”, manifestó la diputada de RN. La senadora, Paulina Núñez sostuvo que “respondí que lo devolvería a mi regreso, todo lo anterior por escrito, antes de salir del país, porque si alguien decide formarse, estudiar un máster, un doctorado, sacar su título, a lo mejor adelante no va a poder hacerlo. Los funcionarios públicos pueden hacerlo y los del Congreso también. Entonces, en nuestro caso -me refiero a los parlamentarios- si tenemos las reglas claras y más exigentes (por ejemplo, sin goce de sueldo, durante receso legislativo) por qué no vamos a poder estudiar y formarnos. Es evidente que en el caso del Senado falta solucionar la situación de la dieta y por eso anuncio el ingreso de un proyecto de reforma al reglamento en esa línea y que espero sea apoyado para pasar de las palabras a la acción”. Asimismo, afirmó: “yo no vuelvo a un estudio jurídico ni a una empresa, vuelvo a tomar decisiones y aportarle al país y soy de las que creo que, mientras más personas dedicadas a lo público, a la política, tengamos estudios y formación, mejor es la toma de decisiones y ojalá todos en algún momento pudieran optar por ese camino, con el esfuerzo que significa. Espero que la actitud miope de aquellos que dijeron que por ser senadora no me podía formar, que tenía que congelar por 8 años mi proceso de formación y que, teniendo la información de que todo había sido hecho correctamente, igual trataron de instalar lo contrario, no vuelva a pasar, al menos entre nosotras y nosotros. La pequeñez del rédito político, incluso, para aparecer en la prensa, tiene un límite”. Finalmente, la parlamentaria insistió en que, por razones de estudios, de formación, se ausentó del Congreso. “Procedo, entonces, a la devolución total de mi dieta de las semanas que no estuve presente y al ingreso del proyecto de ley al que me he referido y que espero sea apoyado por la totalidad de los senadores y senadoras.” Foto: Agencia Aton.

Polémica causó en los últimos días el que se conociera que la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, viajó a España para terminar un máster presencial en materia de gobierno e impartido por la Universidad de Navarra y que durante su ausencia en el Congreso siguió recibiendo su dieta parlamentaria. La senadora Paulina Núñez explicó el contexto de su ausencia del Congreso y adelantó que presentará una modificación al reglamento para permitir el permiso sin goce de dieta. “Hay 3 cualidades decisivas en un político: pasión por su causa, sentido de responsabilidad y mesura en sus acciones. Este es uno de los tantos pensamientos que nos dejó Max Weber y que trato día a día de recordar para actuar de la mejor manera en aquello que decidí dedicar años de mi vida, me refiero a lo público, a la política. Soy abogada y hace 3 años decidí continuar mis estudios”, dijo Núñez. Explicó, en tal sentido, que “opté por un master en gobierno en la Universidad de Navarra, presencial, en España. Era diputada y lo tuve que hacer en varias etapas para sacarlo adelante. Ocupé vacaciones, feriados legislativos y cuando en la Cámara pedí permiso para ausentarme en un mes de enero, evidentemente lo hice sin goce de sueldo. Ahora correspondía terminarlo y no podía elegir qué semana ir o qué mes ausentarme. Faltaban las asignaturas de octubre y de noviembre, por eso quiero dar las gracias a esta sala y a cada uno de mis colegas por el permiso otorgado para que yo pudiera salir por más de 30 días del país. Ese permiso también fue solicitado sin goce de sueldo y, a diferencia de la Cámara, que tiene esta situación reglamentada, se me indicó que no era posible no pagarme”, manifestó la diputada de RN. La senadora, Paulina Núñez sostuvo que “respondí que lo devolvería a mi regreso, todo lo anterior por escrito, antes de salir del país, porque si alguien decide formarse, estudiar un máster, un doctorado, sacar su título, a lo mejor adelante no va a poder hacerlo. Los funcionarios públicos pueden hacerlo y los del Congreso también. Entonces, en nuestro caso -me refiero a los parlamentarios- si tenemos las reglas claras y más exigentes (por ejemplo, sin goce de sueldo, durante receso legislativo) por qué no vamos a poder estudiar y formarnos. Es evidente que en el caso del Senado falta solucionar la situación de la dieta y por eso anuncio el ingreso de un proyecto de reforma al reglamento en esa línea y que espero sea apoyado para pasar de las palabras a la acción”. Asimismo, afirmó: “yo no vuelvo a un estudio jurídico ni a una empresa, vuelvo a tomar decisiones y aportarle al país y soy de las que creo que, mientras más personas dedicadas a lo público, a la política, tengamos estudios y formación, mejor es la toma de decisiones y ojalá todos en algún momento pudieran optar por ese camino, con el esfuerzo que significa. Espero que la actitud miope de aquellos que dijeron que por ser senadora no me podía formar, que tenía que congelar por 8 años mi proceso de formación y que, teniendo la información de que todo había sido hecho correctamente, igual trataron de instalar lo contrario, no vuelva a pasar, al menos entre nosotras y nosotros. La pequeñez del rédito político, incluso, para aparecer en la prensa, tiene un límite”. Finalmente, la parlamentaria insistió en que, por razones de estudios, de formación, se ausentó del Congreso. “Procedo, entonces, a la devolución total de mi dieta de las semanas que no estuve presente y al ingreso del proyecto de ley al que me he referido y que espero sea apoyado por la totalidad de los senadores y senadoras.” Foto: Agencia Aton.