Marco Moreno tras rechazo de Morales como fiscal nacional: "El Gobierno tiene que hacer un trabajo de mayor gestión política" El director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central fue crítico de la gestión política que ha sostenido el Ejecutivo. Además, planteó que en el Congreso "hay como un espíritu de fronda" de los propios parlamentarios oficialistas. Natalia Palma Jueves 1 de diciembre 2022 20:21 hrs.

Tan solo faltaron dos votos en la Sala del Senado para que el candidato del Gobierno, José Morales, fuera ratificado como el próximo fiscal nacional, un hecho que al no concretarse lo convirtió en el primer aspirante al máximo cargo del Ministerio Público en la historia en ser rechazado por el Congreso. La votación se realizó en medio de acusaciones de lobby y críticas hacia el Ejecutivo al proponer un nombre que no suscitaba el consenso transversal de los parlamentarios y que se sumó a los cuestionamientos por el rol del abogado en casos emblemáticos de corrupción. Ahora será el turno de la Corte Suprema de elaborar nuevamente -en un plazo máximo de diez días- una quina para que el presidente Gabriel Boric elija a un segundo candidato y así, posteriormente, someterlo al escrutinio del Senado. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, detalló que una de las razones que explican este resultado “es la actitud de algunos parlamentarios, de senadores y senadoras que pareciera ser que buscaban infringirle una derrota a la Corte Suprema, al Poder Judicial o al propio Ejecutivo, especialmente los que se abstuvieron”. “Eso habla de una segunda lectura que uno tiene que hacer respecto de qué es lo que había detrás, por ejemplo, cuando uno piensa en que parlamentarios dan argumentos para abstenerse, pero lo que hacen en el fondo es estar rechazando la postulación, sería más coherente decir que rechazan y no ampararse en la abstención”, expresó. Para el analista “eso se relaciona, además, con la dificultad que tuvo la ministra de Justicia para poder alinear especialmente los votos del oficialismo, recordemos que hay dos parlamentarios de Apruebo Dignidad que rechazaron o se abstuvieron. Entonces, ahí hay una dificultad porque con esos dos votos se podría haber alcanzado los 33 que se requerían”. “Agreguemos a eso lo que pasó con el Partido Socialista, donde la presidenta del PS y la propia ministra Ríos no lograron convencer al senador (Alfonso) de Urresti, que no fue a votar, estaba de viaje, ni a los otros que se abstuvieron, Fidel Espinoza y Gastón Saavedra. Aquí era un tema sectorial que se venía planteando hace mucho tiempo y, por lo tanto, creo que falló ahí también eso”, expresó. En tercer término, apuntó a la propia exposición del abogado ante la comisión de Constitución que, a juicio de Moreno, “abrió algunos flancos, especialmente en el duro enfrentamiento que tuvo con el ex fiscal Sabas Chahuán, que terminaron dando el argumento a algunos senadores, sobre todo de la oposición, para votar en contra de la postulación”. En ese sentido, sostuvo que esta situación “muestra que está siendo difícil para el Ejecutivo ordenar, disciplinar a los parlamentarios de su coalición. Este es un problema que se viene observando hace tiempo, cada vez que hay una decisión por parte de los parlamentarios se evidencia esta dificultad, pero también hay un espíritu como de fronda de los propios legisladores, que sienten como que no deben responder necesariamente a un gobierno, a pesar de que son oficialistas”. Con todo, el académico planteó que este resultado supone “un aprendizaje” para La Moneda, puesto que, a su juicio, “debe entender que se requiere de un trabajo previo, de una negociación, de construir consenso, buscar apoyo y legitimidad para las decisiones, no puede dejar cabos sueltos, no puede no considerar las distintas variables y eso se llama gestión política, especialmente de los ministros sectoriales porque tampoco es que el Presidente se tenga que hacer cargo él de estar buscando los apoyos. Todos toman como palco y todos los problemas llegan al escritorio del Presidente de manera muy fácil”. “Por lo tanto, el aprendizaje que tiene que sacar el Gobierno de este fracaso es que tiene que hacer un trabajo de mayor gestión política, de alineamiento, de ordenamiento de su sector y en paralelo también construir acuerdo y buscar negociaciones con la oposición, sobre todo porque no tiene mayoría, eso es lo que uno echa en falta”, recalcó. En cuanto a los cuestionamientos que se han levantado por el sistema de designación del fiscal nacional, Marco Moreno señaló que “para esta elección son esas reglas con las que se cuentan. De repente es fácil para los parlamentarios decir que es bien opaco, que es poco transparente lo que hace la Corte Suprema, pero si ellos creen que esto no funciona bien deberían cambiar el procedimiento”. “Podríamos pensar en perfeccionar las reglas, recordemos que de alguna manera este es uno de los pocos cargos en que concurren los tres poderes del Estado. Entonces, cuenta con mayor nivel de legitimidad en términos del procedimiento, otra cosa es el resultado. A lo mejor el Senado no debiera participar en la ratificación del nombre que propone el Presidente, finalmente los parlamentarios son objeto también de investigación por parte del Ministerio Público y eso es algo que debiéramos tener en cuenta”, aseveró.

