¿Por qué en Bangladesh quieren tanto a la selección argentina?

Luego de la clasificación de Argentina a la siguiente fase de la Copa del Mundo no solo hubo celebraciones en Buenos Aires o en cualquiera de las ciudades trasandinas, a miles de kilometros de ahí, en Bangladesh, caravanas de personas con camisetas y banderas argentinas también festejaban por el avance de “La Scaloneta” a los octavos de final.

En Bangladesh sienten a Argentina como propia y esta ha sido una de las situaciones que más han llamado la atención de esta Copa del Mundo. ¿De dónde proviene esta locura argentina de la población bengalí?

El usuario de Twitter @MathiasChu entregó una explicación en las redes sociales. Todo se sitúa en la región bengalí que comprende el territorio de Bangladesh más los habitantes de West Bengal en la India.

Cuando ambas regiones formaban parte del Imperio Británico, el fútbol se hizo muy popular entre la población e incluso durante la lucha por la independencia de India, los equipos locales se convirtieron en un símbolo de lucha contra la colonización.

Si bien este deporte no se desarrolló por falta de recursos luego de la independencia del territorio británico su popularidad se mantuvo intacta hasta que llegó el Mundial de México 86, el primer Mundial de fútbol que la población bengalí pudo ver por televisión.

Ese Mundial es recordado por la hazaña de Argentina y en particular por ese partido de cuartos de final entre la selección albiceleste e Inglaterra, el partido de la Mano de Dios, del mejor gol de los mundiales y de la revancha argentina luego de la derrota ante Gran Bretaña en la Guerra de las Malvinas.

Fue precisamente el relato detrás de ese partido, el de una nación del sur del mundo que derrotó al poderoso imperio británico el que enamoró a los bengalíes que, hasta el día de hoy profesan un amor incondicional por la selección albiceleste.

Argentina flags flying high on the most rooftops of Bangladesh . @Argentina must win against Mexico, at least, for these supporters. pic.twitter.com/lVJhR0RVPw

