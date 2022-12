96847e9676

Justicia Nacional Política Presidente Gabriel Boric respalda gestión de ministra Ríos tras fallida nominación de Morales a la Fiscalía Nacional Asimismo, el mandatario descartó que la decisión del Senado signifique una derrota para el Gobierno y enfatizó en que lo importante es enfocarse en cómo fortalecer el Ministerio Público. Natalia Palma Jueves 1 de diciembre 2022 14:27 hrs.

En un punto de prensa en el Palacio de La Moneda, el presidente Gabriel Boric se refirió al rechazo que tuvo lugar ayer en la Sala del Senado del candidato José Morales para el cargo de Fiscal Nacional, tras no reunir los 33 votos que se requerían para su ratificación. Pese a las críticas que han levantado algunos sectores sobre el rol de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, en la decisión, solicitando incluso su renuncia, el mandatario respaldó la gestión de la autoridad. “Creo que ella está cumpliendo un rol importante, que acá se exigía para esta nominación un quórum particularmente alto y que se realizaron todas las conversaciones que eran necesarias”, expresó. Asimismo, valoró la labor de la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, destacando así que “por parte mía no hay cuestionamiento hacia el desempeño de ambas ministras”. Según el jefe de Estado “a mí me parece que esto hay que desdramatizarlo, en el sentido de que las instituciones han funcionado y en virtud de los antecedentes que fueron presentados en audiencias públicas y mediante el ejercicio de la labor periodística, hubo senadores que se formaron la convicción de que el candidato Morales no era la persona más adecuada y yo respeto aquello”. “Acá lo importante, para que no perdamos de vista lo que estamos hablando, es cómo fortalecemos la persecución penal en Chile, cómo fortalecemos el rol de la Fiscalía Nacional, que tiene muchos desafíos. Hoy día la seguridad es la primera prioridad de los chilenos y chilenas y es también la primera prioridad de este Gobierno y no me cabe ninguna duda de que también de los parlamentarios”, puntualizó. Por lo mismo, señaló que “no considero esto una derrota en el Gobierno, en una división de la coalición, me parece que es parte del funcionamiento normal de las instituciones. Nosotros vamos ahora a esperar que la Corte Suprema complete la quina en función de lo que ellos decidan y estar listo a la brevedad, espero la próxima semana y presentaremos al Senado un nuevo candidato o candidata para su consideración”. Corte Suprema responde por nominación Más temprano, la vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, también se pronunció respecto de la fallida nominación y afirmó que “nosotros coincidimos en que este es un tema político. La Constitución y la ley establecen todo el iter de este proceso. La Corte Suprema cumplió a cabalidad con lo que le correspondía tanto en la forma como en el fondo, determinó cuál era la quina, el Presidente hizo otro tanto y luego en el Senado seguramente por razones políticas finalmente no se consiguieron los 33 votos que el señor Morales necesitaba”. De este modo señaló que “nosotros pensamos que este es un tema que como Corte Suprema nos excede por ser de naturaleza política y, en consecuencia, lo único que a nosotros nos corresponde es no hacer pronunciamientos respecto de cómo una persona votó o no votó, por qué estuvo o no estuvo”. Asimismo, Vivanco dijo desconocer las motivaciones que llevaron a esta determinación en el Senado y descartó ser parte de negociaciones. “Solamente conformamos la quina, en consecuencia, creo que esa evaluación no le corresponde al Poder Judicial; sin embargo, creo que es importante que los órganos correspondientes la hagan para preguntarse qué es lo que pasó acá, por qué hubo este problema y nosotros lo que vamos a hacer es estar disponibles para darle solución a ese problema, completando la quina”, dijo. En cuanto a la elección del próximo aspirante, comentó que “cuando llegue el oficio que nos comunique esta materia se va a poner en tabla idealmente para el lunes que tenemos pleno, puesto que lo primero que tenemos que hacer es tomar conocimiento del oficio. Lo que se va a hacer entonces es establecer un pleno que va a tener que preocuparse en el plazo de 10 días y a la brevedad posible realizar el proceso de completación de la quina, el cual consulta a todos los candidatos que no han participado en esta- puesto que los que aún subsisten, siguen estando allí- y sobre esa materia cada ministro va a votar por el que considere más adecuado”.

