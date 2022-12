fc5b219941

f7563c6b53

Nacional Política Proceso Constituyente Flavia Torrealba (FRVS): “No creemos que pueda haber una parte de la nueva convención que sea elegida a dedo” La presidenta de la colectividad oficialista se mostró escéptica sobre la opción de llegar pronto a un acuerdo constituyente y cuestionó las declaraciones de los ex presidentes respecto del proceso. “Creo que están siendo injustos”, aseveró. Natalia Palma Viernes 2 de diciembre 2022 17:17 hrs.

Compartir en

Pese a las distintas presiones de sectores políticos por cerrar el acuerdo constituyente a la brevedad, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, calificó como “remota” la posibilidad de que este pueda ser materializado dentro de los próximos días. Esto, considerando que las conversaciones sobre la definición del futuro órgano que redactará la nueva constitución se encuentran en un “punto muerto”, según han reconocido algunos actores de las tratativas. La representante de Apruebo Dignidad dijo que aún “son muchas las cuestiones que hay que acordar, no solo el mecanismo, son los detalles, los plazos, son los tipos de alianza, el tipo de lista. Hay un montón de aspectos que son todos importantes y que todos afectan el resultado de la distinción de las fuerzas que van a estar representadas en la nueva Convención, hasta el nombre va a ser tema de controversia”. Por lo mismo, expresó que “me preocupa que las expectativas que estamos generando otra vez sean motivo de desaliento y que la gente siga tomando distancia del proceso. Creo que este es el proceso político más importante que vamos a enfrentar como país en décadas, por lo tanto, no hay que apurarse y hay que generar las condiciones para que haya un nuevo momento constituyente, donde la legitimidad del proceso será, además, la que santigüe el resultado y que podamos tener nueva constitución con participación ciudadana, con soberanía popular y lo más autónoma y libre posible”. En cuanto a la opción de avanzar hacia un órgano mixto, Torrealba se mostró abierta a la idea, pero en la medida de que los expertos que sean designados por el Congreso sean sometidos a elección. “No creemos que pueda haber una parte de la nueva convención que sea elegida a dedo”, dijo, cuadrándose con los dichos del presidente Gabriel Boric, quien se mostró a favor de una entidad 100% electa. También recalcó que “creo que hay que sincerar la conversación” y añadió que “yo creo que es necesario explorar un plebiscito de entrada y tal vez incorporar en este no solo la construcción o la constitución del órgano, sino también aspectos de contenido que no pueden quedar fuera, por ejemplo, que el Estado proteja la naturaleza, que genere condiciones para la descentralización y que garantice derechos a la ciudadanía. Creo que, si los partidos políticos no logramos ponernos de acuerdo en algunas condiciones básicas y que respeten la soberanía, tenemos que explorar otras salidas para que además se profundice la democracia y se dé una salida a esta necesidad de la ciudadanía de mayor participación”. En esa línea, expresó que “ahora tenemos vigente una constitución que fue redactada por la Comisión Ortúzar, donde efectivamente había expertos, pero estamos enfrentados a un problema político y los problemas políticos lo resuelven los políticos. Yo definitivamente no creo en los expertos, los expertos que vimos en la etapa anterior del proceso eran gente que responden a grupos de interés, que hace lobby, de manera legítima naturalmente, pero todos representan grupos de interés ya sean económicos, gremiales o de cualquier naturaleza”. “Entonces, esa designación a dedo no considero que sea un juego limpio para construir un órgano que debe ser soberano y lo más autónomo posible en la discusión que tiene que darse”, enfatizó. Por otra parte, Flavia Torrealba se refirió a las declaraciones que hicieron esta semana los ex presidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, quienes han fijado postura sobre el proceso constituyente, señalando que “no se pueden cometer los mismos errores” de la Convención Constitucional anterior. Al respecto, comentó que “creo que ellos hacen referencia, supongo, a los problemas que tuvo la Constituyente durante su desarrollo y que tiene que ver más que nada con el sistema a través del cual llegaban a los acuerdos”. En ese sentido, aseveró que “nosotros nos opusimos siempre al cerrojo que implicaba los altísimos quórums que requerían los acuerdos, también nos opusimos a cómo se construyó la Convención, pero la Convención dio un producto que era bastante cercano a las aspiraciones del pueblo de Chile, con algunos puntos que podrían haber sido perfectamente corregidos. Creo que se está confundiendo la forma con el fondo”. “Piense usted que en los momentos de menor popularidad la Convención no bajó del 30% de apoyo popular, muy distante de la aceptación que tienen los otros poderes del Estado, especialmente el Legislativo. Entonces, creo que no es justa la evaluación que se hizo de ese momento constituyente, donde si bien la ciudadanía rechazó el texto propuesto, no rechazó la forma en que este se construyó y eso se puede corregir”, manifestó. Asimismo, afirmó que “creo que los ex presidentes están siendo injustos, hay ciertas cuestiones de carácter personal que se vinculan también con procesos políticos que son más profundos, creo que es necesario tomar un poco distancia. Efectivamente, el presidente Boric tiene una gran responsabilidad, pero también es cierto que tiene que estar en sintonía con el pueblo de Chile y con las fuerzas políticas que tenemos que ser capaces de generar otro momento constituyente”.

Pese a las distintas presiones de sectores políticos por cerrar el acuerdo constituyente a la brevedad, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, calificó como “remota” la posibilidad de que este pueda ser materializado dentro de los próximos días. Esto, considerando que las conversaciones sobre la definición del futuro órgano que redactará la nueva constitución se encuentran en un “punto muerto”, según han reconocido algunos actores de las tratativas. La representante de Apruebo Dignidad dijo que aún “son muchas las cuestiones que hay que acordar, no solo el mecanismo, son los detalles, los plazos, son los tipos de alianza, el tipo de lista. Hay un montón de aspectos que son todos importantes y que todos afectan el resultado de la distinción de las fuerzas que van a estar representadas en la nueva Convención, hasta el nombre va a ser tema de controversia”. Por lo mismo, expresó que “me preocupa que las expectativas que estamos generando otra vez sean motivo de desaliento y que la gente siga tomando distancia del proceso. Creo que este es el proceso político más importante que vamos a enfrentar como país en décadas, por lo tanto, no hay que apurarse y hay que generar las condiciones para que haya un nuevo momento constituyente, donde la legitimidad del proceso será, además, la que santigüe el resultado y que podamos tener nueva constitución con participación ciudadana, con soberanía popular y lo más autónoma y libre posible”. En cuanto a la opción de avanzar hacia un órgano mixto, Torrealba se mostró abierta a la idea, pero en la medida de que los expertos que sean designados por el Congreso sean sometidos a elección. “No creemos que pueda haber una parte de la nueva convención que sea elegida a dedo”, dijo, cuadrándose con los dichos del presidente Gabriel Boric, quien se mostró a favor de una entidad 100% electa. También recalcó que “creo que hay que sincerar la conversación” y añadió que “yo creo que es necesario explorar un plebiscito de entrada y tal vez incorporar en este no solo la construcción o la constitución del órgano, sino también aspectos de contenido que no pueden quedar fuera, por ejemplo, que el Estado proteja la naturaleza, que genere condiciones para la descentralización y que garantice derechos a la ciudadanía. Creo que, si los partidos políticos no logramos ponernos de acuerdo en algunas condiciones básicas y que respeten la soberanía, tenemos que explorar otras salidas para que además se profundice la democracia y se dé una salida a esta necesidad de la ciudadanía de mayor participación”. En esa línea, expresó que “ahora tenemos vigente una constitución que fue redactada por la Comisión Ortúzar, donde efectivamente había expertos, pero estamos enfrentados a un problema político y los problemas políticos lo resuelven los políticos. Yo definitivamente no creo en los expertos, los expertos que vimos en la etapa anterior del proceso eran gente que responden a grupos de interés, que hace lobby, de manera legítima naturalmente, pero todos representan grupos de interés ya sean económicos, gremiales o de cualquier naturaleza”. “Entonces, esa designación a dedo no considero que sea un juego limpio para construir un órgano que debe ser soberano y lo más autónomo posible en la discusión que tiene que darse”, enfatizó. Por otra parte, Flavia Torrealba se refirió a las declaraciones que hicieron esta semana los ex presidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, quienes han fijado postura sobre el proceso constituyente, señalando que “no se pueden cometer los mismos errores” de la Convención Constitucional anterior. Al respecto, comentó que “creo que ellos hacen referencia, supongo, a los problemas que tuvo la Constituyente durante su desarrollo y que tiene que ver más que nada con el sistema a través del cual llegaban a los acuerdos”. En ese sentido, aseveró que “nosotros nos opusimos siempre al cerrojo que implicaba los altísimos quórums que requerían los acuerdos, también nos opusimos a cómo se construyó la Convención, pero la Convención dio un producto que era bastante cercano a las aspiraciones del pueblo de Chile, con algunos puntos que podrían haber sido perfectamente corregidos. Creo que se está confundiendo la forma con el fondo”. “Piense usted que en los momentos de menor popularidad la Convención no bajó del 30% de apoyo popular, muy distante de la aceptación que tienen los otros poderes del Estado, especialmente el Legislativo. Entonces, creo que no es justa la evaluación que se hizo de ese momento constituyente, donde si bien la ciudadanía rechazó el texto propuesto, no rechazó la forma en que este se construyó y eso se puede corregir”, manifestó. Asimismo, afirmó que “creo que los ex presidentes están siendo injustos, hay ciertas cuestiones de carácter personal que se vinculan también con procesos políticos que son más profundos, creo que es necesario tomar un poco distancia. Efectivamente, el presidente Boric tiene una gran responsabilidad, pero también es cierto que tiene que estar en sintonía con el pueblo de Chile y con las fuerzas políticas que tenemos que ser capaces de generar otro momento constituyente”.