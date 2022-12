fc5b219941

f7563c6b53

Nacional Política Proceso Constituyente Francisco Huenchumilla y caída de José Morales: “Cuando se desordena la coalición de Gobierno, qué le van a pedir al resto” El senador DC indicó que hubo una descoordinación tanto de La Moneda como de su coalición en el nombramiento para ocupar el cargo de Fiscal Nacional. Además, indicó que el proceso constituyente está enfrentado al veto de Chile Vamos. Diario UChile Viernes 2 de diciembre 2022 14:15 hrs.

Compartir en

Un proceso que dejó en evidencia el desorden y estuvo “infiltrado” por muchos poderes fácticos consideró el senador Francisco Huenchumilla (DC) que hubo en el nombramiento y posterior fracaso de José Morales para asumir como Fiscal Nacional. “Hay muchas presiones, donde intervienen muchos actores no solo del mundo político, sino también del mundo jurídico, de los poderes fácticos como yo lo he llamado, entonces hay muchas influencias”, señaló el parlamentario en conversación con el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. Para Huenchumilla resulta “importante es tener una postura común que logre socializarse entre los parlamentarios de Gobierno y para eso me imagino que tiene que haber instancias de diálogo colectivo para ver la proyección estratégica con respecto a un cargo tan importante”. A lo anterior agregó que “tiene que haber una conducción política, pero no en forma unilateral, yo entiendo solo del Gobierno, sino que esta es una cuestión del Gobierno en su conjunto entre los cuales están por supuesto los parlamentarios que forman parte del Gobierno”. Por eso apuntó que el oficialismo “tiene que darle la señal al resto que no formamos parte del Gobierno de que hay una actitud coherente, que hay un discurso y un objetivo de lo que quieren lograr”. Incluso, el legislador demócrata cristiano esbozó que hubo falta de seriedad en el trabajo de coordinación que llevó al fracaso de la propuesta del Gobierno. “El proceso no puede ser que ande a cada minuto calculando cómo se cambia de postura uno u otro senador. Yo creo que debe ser un proceso un poquito más serio en el sentido de presentar frente al Senado y a la opinión pública un diseño de lo que se quiere con la decisión que somete a la votación de los senadores”, acotó. “Eso proceso a mi juicio aquí se vio infiltrado por tantos intereses que la coalición de gobierno no logró ponerse de acuerdo. Esa es la falla política”, insistió Huenchumilla. El representante de la Región de la Araucanía puntualizó que “cuando se desordena la coalición de Gobierno, qué le van a pedir al resto que no somos de la coalición de Gobierno. Eso está en el centro de lo que pasó en el nombramiento del fiscal”. Proceso constituyente: “Los resguardos no pueden ser tantos que se desnaturalice el proceso” Consultado por los nudos que enfrenta el proceso constituyente, el senador Huenchumilla indicó que se han dado pasos que le permiten a Chile Vamos recuperar la capacidad de vetar cualquier los acuerdos. “Yo fui el único voto disidente, tal vez con la senadora Fabiola Campillai, cuando se bajaron los quórum de los 2/3 a los 4/7. Con el rechazo yo dije lo que iba a pasar es que la derecha iba a recuperar su poder de veto que tenía para hacer las reformas constitucionales”, recordó. “Hoy día este proceso se está llevando adelante mediante el veto de la derecha al escenario que a ella le conviene”, sostuvo el legislador. Además, puntualizó que los acuerdos alcanzados hasta ahora “tienen tantos cerrojos, bordes en que se ha estado de acuerdo para tener un proceso que no fracase, pero hoy día ya se extreman las cosas: se van a meter expertos designados, tiene bordes, tiene controles, tiene exámenes (…) Los resguardos no pueden ser tantos que se desnaturalice el proceso”. En ese sentido precisó que a su juicio “es fundamental llegar a un acuerdo rápidamente. Y no sé, tengo mis dudas, si con tantos cerrojos van a haber personas dispuestas a presentarse a candidatos a convencionales cuando poco menos van a tener que suscribir un contrato de adhesión con lo que hagan los expertos y los designados”. Por otra parte enumeró una serie de condiciones que se han impuesto con los vetos de la derecha que señaló que al final el resultado de la convención va a ser a imagen de lo que ese sector espera. “Se acordó que los independientes no quedaran sueltos, sino que fueran en partidos políticos. Y se acordó después otras cosas como los controles, los expertos y ahora llegar al órgano se está diciendo ‘mire, tengamos un órgano chiquitito, que se elija como el Senado’, lo cual significa que es crónica de un resultado anunciado”, comentó. Por eso subrayó que “yo no estoy disponible para cualquier acuerdo, no estoy disponible a cualquier costo, no estoy disponible para colocarme de rodillas. Yo he sido de los que he dicho que la derecha buscó este escenario y recuperó el poder de veto”. Eso sí, afirmó que “aquí también la responsabilidad la tienen los que conducen el Estado, los que están conduciendo son los de Gobierno y su coalición. Porque si ellos no se colocan de acuerdo y no tienen un planteamiento frente a esto y tienen estrategias distintas, diversas, contradictorias, entonces claro, estamos en el peor de los mundos”.

Un proceso que dejó en evidencia el desorden y estuvo “infiltrado” por muchos poderes fácticos consideró el senador Francisco Huenchumilla (DC) que hubo en el nombramiento y posterior fracaso de José Morales para asumir como Fiscal Nacional. “Hay muchas presiones, donde intervienen muchos actores no solo del mundo político, sino también del mundo jurídico, de los poderes fácticos como yo lo he llamado, entonces hay muchas influencias”, señaló el parlamentario en conversación con el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. Para Huenchumilla resulta “importante es tener una postura común que logre socializarse entre los parlamentarios de Gobierno y para eso me imagino que tiene que haber instancias de diálogo colectivo para ver la proyección estratégica con respecto a un cargo tan importante”. A lo anterior agregó que “tiene que haber una conducción política, pero no en forma unilateral, yo entiendo solo del Gobierno, sino que esta es una cuestión del Gobierno en su conjunto entre los cuales están por supuesto los parlamentarios que forman parte del Gobierno”. Por eso apuntó que el oficialismo “tiene que darle la señal al resto que no formamos parte del Gobierno de que hay una actitud coherente, que hay un discurso y un objetivo de lo que quieren lograr”. Incluso, el legislador demócrata cristiano esbozó que hubo falta de seriedad en el trabajo de coordinación que llevó al fracaso de la propuesta del Gobierno. “El proceso no puede ser que ande a cada minuto calculando cómo se cambia de postura uno u otro senador. Yo creo que debe ser un proceso un poquito más serio en el sentido de presentar frente al Senado y a la opinión pública un diseño de lo que se quiere con la decisión que somete a la votación de los senadores”, acotó. “Eso proceso a mi juicio aquí se vio infiltrado por tantos intereses que la coalición de gobierno no logró ponerse de acuerdo. Esa es la falla política”, insistió Huenchumilla. El representante de la Región de la Araucanía puntualizó que “cuando se desordena la coalición de Gobierno, qué le van a pedir al resto que no somos de la coalición de Gobierno. Eso está en el centro de lo que pasó en el nombramiento del fiscal”. Proceso constituyente: “Los resguardos no pueden ser tantos que se desnaturalice el proceso” Consultado por los nudos que enfrenta el proceso constituyente, el senador Huenchumilla indicó que se han dado pasos que le permiten a Chile Vamos recuperar la capacidad de vetar cualquier los acuerdos. “Yo fui el único voto disidente, tal vez con la senadora Fabiola Campillai, cuando se bajaron los quórum de los 2/3 a los 4/7. Con el rechazo yo dije lo que iba a pasar es que la derecha iba a recuperar su poder de veto que tenía para hacer las reformas constitucionales”, recordó. “Hoy día este proceso se está llevando adelante mediante el veto de la derecha al escenario que a ella le conviene”, sostuvo el legislador. Además, puntualizó que los acuerdos alcanzados hasta ahora “tienen tantos cerrojos, bordes en que se ha estado de acuerdo para tener un proceso que no fracase, pero hoy día ya se extreman las cosas: se van a meter expertos designados, tiene bordes, tiene controles, tiene exámenes (…) Los resguardos no pueden ser tantos que se desnaturalice el proceso”. En ese sentido precisó que a su juicio “es fundamental llegar a un acuerdo rápidamente. Y no sé, tengo mis dudas, si con tantos cerrojos van a haber personas dispuestas a presentarse a candidatos a convencionales cuando poco menos van a tener que suscribir un contrato de adhesión con lo que hagan los expertos y los designados”. Por otra parte enumeró una serie de condiciones que se han impuesto con los vetos de la derecha que señaló que al final el resultado de la convención va a ser a imagen de lo que ese sector espera. “Se acordó que los independientes no quedaran sueltos, sino que fueran en partidos políticos. Y se acordó después otras cosas como los controles, los expertos y ahora llegar al órgano se está diciendo ‘mire, tengamos un órgano chiquitito, que se elija como el Senado’, lo cual significa que es crónica de un resultado anunciado”, comentó. Por eso subrayó que “yo no estoy disponible para cualquier acuerdo, no estoy disponible a cualquier costo, no estoy disponible para colocarme de rodillas. Yo he sido de los que he dicho que la derecha buscó este escenario y recuperó el poder de veto”. Eso sí, afirmó que “aquí también la responsabilidad la tienen los que conducen el Estado, los que están conduciendo son los de Gobierno y su coalición. Porque si ellos no se colocan de acuerdo y no tienen un planteamiento frente a esto y tienen estrategias distintas, diversas, contradictorias, entonces claro, estamos en el peor de los mundos”.