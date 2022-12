Diego Ibáñez: “No podemos llegar y firmar una convención mixta 50/50, es impresentable”

46e5d55b44

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, se refirió al avance de los diálogos constitucionales que se retomarán este lunes con la misión de destrabar las diferencias en torno al mecanismo de redacción de la nueva Constitución. “Estancadas, en punto muerto hace tres semanas y me da la impresión que esta semana será definitiva. El mecanismo debiésemos estar en condiciones de anunciarlo dentro de los próximos días y tenemos al menos dos posturas que son claras y que la ciudadanía las conoce: comisión mixta o 100% electa”, explicó el parlamentario respecto del estado de las conversaciones. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de si es factible ceder hacia una comisión mixta, el diputado sostuvo que “hemos intentado luchar contra esa posibilidad, creemos que un órgano 100% electo es lo que eligió la ciudadanía en el plebiscito, pero también somos conscientes de que necesitamos 4/7 en el Congreso y que necesitamos convencer a nuestra contraparte porque el otro camino es no tener proceso constituyente”. En ese sentido, Ibáñez agregó que “nuestro llamado es a poder reflexionar sobre el problema de representatividad que existe y que esos votos que necesitamos de la derecha se pongan a disposición de un proceso legítimo y democrático”. El parlamentario recalcó que “no podemos nosotros llegar y firmar una mixta 50/50, es impresentable, eso la gente lo rechazó en un plebiscito y nosotros no estamos de acuerdo en concurrir con nuestra firma a una mixta de esas características, que además va a ser tutelada por un arbitraje y que además va a ser tutelada por una previa ratificación del Congreso previo al plebiscito, a mí me parece que es una simulación de democracia”. De todas formas, el diputado Diego Ibáñez advirtió que “este proceso no será igual al anterior, las condiciones sociales cambiaron y también las correlaciones institucionales y de fuerza, por lo tanto, creemos -para quienes nos sentimos muy revolucionarios- que hacer revolución es hacer que las cosas pasen más allá de lo posible situadamente y si el día de mañana hay que empujar más allá la historia, se empujará más allá. Hay quienes creen que los procesos se cierran, pero no es así”. “Tenemos que ser conscientes del momento histórico y de calibrar el horizonte con lo que podemos lograr hoy. Me da la impresión que la derecha hoy no quiere llegar a un acuerdo porque está subsumida en rasgos populistas de derecha que comienzan poco a poco a morder sus bases y no están dispuestos ellos a hacer un esfuerzo democrático por frenar esa oleada más conservadora”, añadió Ibáñez. Sobre la posibilidad de avanzar en un Estado social democrático y de derechos, el parlamentario de Convergencia Social señaló que “yo siento que la ciudadanía es muy consciente de la necesidad de empujar derechos sociales y creo que el pueblo chileno también aprendió del proceso anterior y también sabe de su propia urgencia y de los modelos de salud, seguridad social, educación y vivienda que quiere para el mañana”. Por lo mismo, finalizó afirmando que “yo creo que hay un miedo en la derecha justamente por esta situación de que hay pisos culturales que pese a la derrota del Apruebo no significa que la gente no quiera cambios”.

